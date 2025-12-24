VN-Index vượt đỉnh cũ 1.766,85 điểm, công ty chứng khoán khuyến nghị gì?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 25/12/2025

Kết phiên 24/12, VN-Index tăng 10,67 điểm, tương đương 0,6% lên mốc 1.782,82 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 2,87 điểm, tương đương 1,12% xuống 252,6 điểm.

Áp lực rung lắc điều chỉnh sẽ còn tiếp tục xuất hiện trong phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Sau 3 phiên tăng điểm tích cực, áp lực rung lắc, điều chỉnh xuất hiện khi VN-Index tiếp cận vùng đỉnh cũ. Chỉ số đã lui về lấp gap của phiên hôm hôm qua trước khi bật tăng trở lại nhờ lực cầu tăng mạnh từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao trong khi nhà đầu tư nước ngoài duy trì mua ròng phiên thứ 4 liên tiếp. Áp lực rung lắc điều chỉnh sẽ còn tiếp tục xuất hiện trong phiên tới nhưng chỉ số vẫn có thể neo ở sát vùng đỉnh 1.790-1.800 điểm nhờ sự hỗ trợ của các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên đồ thị khung giờ, VN-Index vẫn đang tạo nền tích lũy trên vùng 1.760-1.770 điểm. Đây sẽ tiếp tục là vùng hỗ trợ trong phiên của chỉ số trong phiên tới”.

Thị trường đã vượt đỉnh cũ 1.766,85

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng hơn 10 điểm trong ngày hôm nay, kết phiên tại mốc 1.782,82 điểm, chủ yếu nhờ cổ phiếu VHM. Số mã tăng nhiều hơn số mã giảm, 11/18 ngành giảm điểm. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, HNX và bán ròng trên sàn UPCOM. Thị trường đã vượt đỉnh cũ 1.766,85. Trong những phiên tới, rung lắc có thể xảy ra tại đỉnh khi nhịp tăng gần đây của thị trường hầu hết phụ thuộc vào cổ phiếu Vin”.

VN-Index có thể đi vào trạng thái quá mua ngắn hạn với áp lực bán có thể gia tăng trong những phiên đến

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau giai đoạn tăng điểm với thanh khoản cải thiện, thị trường chịu áp lực rung lắc mạnh đầu phiên khi hướng đến kháng cự mạnh, vùng giá cao nhất tháng 10/2025. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.750 điểm và tiếp tục phục hồi với độ rộng tích cực hơn, cơ hội sinh lợi ngắn hạn mở rộng. VN-Index tăng điểm trong phiên chiều với thanh khoản cải thiện hơn. Kết phiên VN-Index tăng 10,67 điểm (+0,60%) lên mức 1.782,82 điểm, hướng đến vùng giá cao nhất ngày 14/10/2025 quanh 1.795 điểm. VN30 tăng 10,26 điểm (+0,51%) lên mức 2.023,13 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 2.000 điểm.

Độ rộng trên HOSE khá cân bằng với 144 mã tăng giá. Nổi bật ở các mã ngân hàng, chứng khoán... có tính chất luân chuyển phục hồi; 169 mã giảm giá, tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh ở nhóm hóa chất sau phiên phục hồi, nhóm công nghệ, xây dựng, khu công nghiệp, phân hóa mạnh trong nhóm bất động sản, thép... và 59 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE giảm -6,4% so với phiên trước. Cho thấy áp lực điều chỉnh ở nhiều mã vẫn tương đối bình thường. Dòng tiền đang cải thiện, chất lượng thị trường cải thiện. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với giá trị 1,015,3 tỷ đồng trong phiên hôm nay trên HOSE, hỗ trợ tích cực diễn biến nhiều cổ phiếu.

Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn 41I1G1000 kết phiên ở mức 2.022,0 điểm, tăng 0,35% so với phiên trước. Chênh lệch chuyên sang âm -1,13 điểm so với VN30. Các kỳ hạn 41I1G2000, 41I1G3000, 41I1G6000 chênh lệch âm mở rộng lên từ -7,83 điểm đến -23,93 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 14,93 so với phiên trước. Cho thấy các trader gia tăng các vị thế đầu cơ trong phiên khi VN30 biến động mạnh. Gia tăng phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở khi VN30 hướng đến kháng cự mạnh, vùng giá đỉnh tháng 10/2025. Xu hướng ngắn hạn của 41I1G1000 hướng đến vùng kháng cự 2.020 điểm - 2.040 điểm. Khối lượng mở OI kỳ hạn 41I1G1000 là 34.766, giảm các vị thế nắm giữ.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index dưới ảnh hưởng tích cực của VN30 đang tăng trưởng ngắn hạn, hướng đến kháng cự gần nhất, vùng giá cao nhất tháng 10/2025 quanh 1.800 điểm. Trong khi VN30 tương tự sẽ hướng đến vùng giá 2.030 điểm - 2.055 điểm, đây là vùng kháng cự mạnh quan trọng của chỉ số VN30. Cần lưu các chỉ số VN30, VN-Index có thể đi vào trạng thái quá mua ngắn hạn với áp lực bán có thể gia tăng trong những phiên đến.

Sau giai đoạn thanh khoản thấp, ít cơ hội. Thị trường đã có diễn biến tích cực hơn. Dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm VinGroup, VN-Index tăng điểm liên tiếp hướng đến vùng đỉnh cũ với một số cổ phiếu hàng đầu vượt đỉnh. Thị trường đang có diễn biến luân phiên phục hồi, tăng giá ở các nhóm ngành như tài chính, dầu khí, bán lẽ, bất động sản... phù hợp các vị thế ngắn hạn. Chất lượng thị trường đang cải thiện như chúng tôi kỳ vọng. Nhà đầu tư có thể xem xét gia tăng tỉ trọng dựa trên kỳ vọng, ước tính kết quả kinh doanh quí IV/2025 và triển vọng 2026. Tuy nhiên không mua đuổi và kiểm soát, phòng ngừa rủi ro ngắn hạn

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ tiếp tục vận động hướng đến đỉnh lịch sử tại 1.795 trong một vài phiên

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 10,7 điểm (+0,6%), đóng cửa ở mức 1.781,8 điểm. VN-Index có phiên tăng điểm thứ năm liên tiếp nhờ lực cầu tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu nhóm Vingroup (VHM và VRE) và một số nhóm Ngân hàng (như STB, SHB và VPB). Thanh khoản thị trường trong phiên hôm nay duy trì tích cực, cao hơn 15% so với bình quân 10 phiên gần nhất.

Chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục vận động hướng đến đỉnh lịch sử tại 1,795 trong một vài phiên tới. Mặc dù vậy, một số tín hiệu về mặt kỹ thuật xuất hiện trong phiên hôm nay có thể là cảnh báo sớm khả năng điều chỉnh của VN-Index như tín hiệu phân kỳ tại đồ thị RSI ngày của VN-Index có thể là cảnh báo sớm cho khả năng điều chỉnh của chỉ số và HĐTL chỉ số VN30 có dấu hiệu tạo đỉnh với basis đã chuyển sang mức âm và tốc độ tăng đã chậm lại so với chỉ số cơ sở. Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến của VN-Index tại vùng đỉnh, không mở mua mới trong các phiên tiếp theo và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức phù hợp”.

Chỉ số VN-Index có thể hướng về mức 1.800 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể hướng về mức 1.800 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn tiếp tục có chiều hướng giảm dần và nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc, điểm tích cực là dòng tiền đang lan tỏa đồng đều các nhóm cổ phiếu hơn.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 35-50% danh mục”.

Dòng tiền vẫn tiếp tục có sự phân hóa khi chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến có dạng Dragonfly Doji cùng với thanh khoản có phần giảm nhẹ cho thấy đà tăng dù chậm lại nhưng vẫn đang được duy trì bất chấp áp lực chốt lời ngắn hạn.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo MACD và RSI tiếp tục vận động hướng lên thể hiện cho xung lực của thị trường, tuy nhiên sẽ khó tránh khỏi hiện tượng rung lắc trong phiên, nhất là sau một giai đoạn tăng nóng. Đồng thời, chỉ báo CMF = 0.15 và đi ngang cho thấy dòng tiền mua chủ động có phần chững lại trên thị trường.

Trên khung đồ thị giờ, việc chỉ báo MACD histogram bắt đầu hướng xuống cùng chỉ báo RSI đang nằm trong vùng quá mua cho thấy khả năng những nhịp rung lắc trong phiên có thể sẽ gia tăng trong những phiên giao dịch tới, nhất là khi chỉ số vẫn đang trong giai đoạn kiểm tra cung cầu tại vùng đỉnh cũ như hiện tại. Khu vực điểm số quanh đường MA20, tức vùng 1.740 - 1.750 điểm, hiện vẫn là vùng hỗ trợ ngắn hạn gần nhất của chỉ số.

VN-Index kết phiên ở trên mốc 1.780 cho thấy nỗ lực đi lên của thị trường tiếp tục được củng cố, mặc dù đà đi lên đã có sự giảm tốc nhất định. Mặt khác, dòng tiền vẫn tiếp tục có sự phân hóa khi chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cùng một số ít mã cổ phiếu khác có câu chuyện riêng. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì nắm giữ những mã đang trong đà tăng ổn định và chưa xuất hiện lực cung mạnh; đồng thời nên chọn lọc cổ phiếu có tín hiệu vượt kháng cự thành công hoặc kiểm tra hỗ trợ thuyết phục với sự ủng hộ của thanh khoản mua chủ động để giải ngân cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn”.

VN-Index đang ở mức cao nhất từ trước đến nay

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Xét về giá đóng cửa, VN-Index đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, vùng giá cao không thu hút áp lực chốt lãi đột biến và thậm chí các cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục cho thấy xung lực tăng vượt trội. Do đó, chúng tôi gia tăng biên độ từ 1.770-1.795 điểm lên 1.795-1.815 điểm cho các phiên còn lại trong tuần. Nếu lực cung bất thường xuất hiện, vùng giá 1.750-1.775 sẽ vận động lực cầu giá thấp, cân bằng áp lực bán nhằm giúp chỉ số giữ vững tín hiệu tăng giá”.

VN-Index tiếp tục diễn biến tích cực và xác lập mức đóng cửa lịch sử mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Vượt qua áp lực rung lắc trên vùng giá cao, VN-Index tiếp tục diễn biến tích cực và xác lập mức đóng cửa lịch sử mới khi lực cầu chủ động giữ vai trò chi phối. Dù vậy, đà tăng cần được lan tỏa đồng đều hơn giữa các nhóm cổ phiếu nhằm củng cố xu hướng tăng một cách bền vững.

Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1.800 và hỗ trợ 1.750”.

