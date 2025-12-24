Giá vàng miếng SJC liên tục đảo chiều, giá vàng nhẫn tăng mạnh trong phiên sáng

Sáng 24/12/2025, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng, giảm 2 - 3 lần, với mức điều chỉnh mạnh nhất lên gần 1 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng từ 500 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp…

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay (24/12). Tuy nhiên, so với hai phiên đầu tuần (22-23/12), biên độ tăng đã thu hẹp hơn.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng miếng ở mức 157,8 triệu và giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 159,8 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (23/12).

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 2 tiếng mở cửa, Công ty SJC giảm 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá giao dịch ở mức 157,2 triệu – 159,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm trong phiên sáng; chỉ tăng 200 nghìn đồng/lượng/chiều so với giá chốt phiên 23/12.

Phú Quý là đơn vị ghi nhận giá vàng miếng bán ra cao nhất thị trường khi niêm yết ở mức 159,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra vẫn niêm yết ở mức 156,8 triệu đồng trong suốt phiên sáng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 23/12, giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều

Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, tính đến 11 giờ, giá vàng miếng mua vào ở mức 157,3 triệu và giá bán ra ở mức 159,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 23/12, tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Mi Hồng cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng miếng ở mức 157,7 triệu – 159 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 23/12. Sau hơn 1 tiếng mở cửa, giá giao dịch vàng miếng tăng thêm lần lượt 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Tuy nhiên, tính đến 11 giờ ngày 24/12, giá vàng miếng mua vào giảm 300 nghìn đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra giảm 600 nghìn đồng/lượng. Giá giao dịch vàng miếng tại Mi Hồng niêm yết ở mức 158 triệu – 159,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy trong phiên sáng, giá mua vào vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận tổng mức tăng là 300 nghìn đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra là 200 nghìn đồng/lượng

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 24/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi lên, hầu hết các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh tăng mạnh giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” với mức tăng dao động từ 500 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 153,4 triệu và giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 156,4 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (23/12).

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 2 tiếng mở cửa, Công ty SJC giảm 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đưa giá giao dịch quay về ở mức 152,6 triệu – 155,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi. So với giá chốt phiên 23/12, giá vàng miếng tại đơn vị này vẫn giữ nguyên.

Tại DOJI và PNJ, sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, cả hai thưogn hiệu trên đều đặt giá mua vào ở mức 154 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 157 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 23/12, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và PNJ đều tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì giá mua vào ở mức 154,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 157,5 triệu đồng/lượng. Sau 2 tiếng mở cửa, giá giao dịch vàng nhẫn tại hai thương hiệu trên đều tăng thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 155,5 triệu – 158,5 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 23/12, tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều tăng 1 triệu đồng/lượng đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Phú Quý là đơn vị duy nhất ghi nhận 2 nhịp tăng liên tiếp trong phiên sáng đối với giá mua, bán vàng nhẫn SJC với tổng mức tăng là 1 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý vẫn giữ nguyên giá mua vào ở mức 153,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 156,8 triệu đồng/lượng. Chỉ sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 154,6 triệu – 157,6 triệu đồng/lượng.

Sau đó, thương hiệu này tiếp tục điều chỉnh tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 154,8 triệu – 157,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mứuc giá giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.

Mức độ tăng, giảm giá vàng nhẫn trong phiên 24/12 so với phiên 23/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp và 1 nhịp giảm đổi với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Sau khi giữ nguyên giá mua vào ở mức 145 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 148 triệu đồng/lượng khi mở cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm niêm yết giá giao dịch ở mức 145,5 triệu – 148,5 triệu đồng/lượng. Trong 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này ghi nhận thêm 2 lần điều chỉnh với tổng mức tăng là 1,5 triệu đồng/lượng, đặt giá mua, bán ở mức 147 triệu – 150 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ ngày 24/12, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, quay về mức 146,5 triệu – 149,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, trong phiên sáng, Ngọc Thẩm ghi nhận tổng mứuc tăng là 1,5 triệu đồng/lượng đối với giá giao dịch vàng nhẫn.