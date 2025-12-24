Lynk & Co và chặng đường 2 năm tại Việt Nam: Lấy trải nghiệm làm trọng tâm

Sau hai năm hiện diện tại Việt Nam, Lynk & Co dần định hình dấu ấn bằng cách tiếp cận lấy trải nghiệm làm trung tâm. Từ dịch vụ hậu mãi đến cộng đồng người dùng, thương hiệu chọn đồng hành cùng khách hàng trong từng khoảnh khắc đời sống.

KHI DỊCH VỤ CHẠM ĐẾN CẢM XÚC

“Có ba từ tôi dành cho Lynk & Co: sáng tạo - phong cách - kết nối”, chị Khánh Ái, chủ nhân chiếc Lynk & Co 06, chia sẻ cảm nhận về buổi bảo dưỡng xe. Không đặt nặng yếu tố kỹ thuật, chính sự đề cao cảm xúc khiến khách hàng như chị Khánh Ái nhớ về thương hiệu.

Sở hữu xe từ đầu năm 2025, đến nay chiếc Lynk & Co 06 đã cùng chị Khánh Ái đi hơn 3.000 km. Lần đầu đưa xe đi bảo dưỡng, cảm giác lúng túng ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng sự yên tâm khi mọi bước kiểm tra đều được đội ngũ kỹ thuật giải thích đơn giản, dễ hiểu.

Theo chị Khánh Ái, điều khiến Lynk & Co trở nên khác biệt là cách tiếp cận: từ không gian chờ với cà phê và trái cây đến sự phục vụ thân thiện, khiến showroom giống như một khu trưng bày phong cách sống hơn là xưởng dịch vụ. “Ngay cả khi chiếc xe gặp vấn đề vào buổi tối muộn, tôi vẫn nhận được sự hỗ trợ kịp thời,” chị Ái chia sẻ. Chị là một trong hàng nghìn khách hàng đã gắn kết, tạo nên dấu mốc kỷ niệm hai năm với thông điệp: “2 năm kết nối - Kiến tạo hành trình mới”.

Co:Talk là buổi giao lưu chia sẻ về Lynk & Co với hành trình 2 năm kết nối - Kiến tạo hành trình mới (Ảnh: Lynk & Co).

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC BẰNG NHỮNG ĐIỀU TINH TẾ

Hai năm trước, khi gia nhập thị trường, Lynk & Co gặp không ít thách thức. Tuy nhiên, thiết kế trẻ trung, tư duy khác biệt và mô hình tiếp cận mới mẻ đã giúp hãng thu hút sự chú ý. Đến nay, Lynk & Co đã xây dựng mạng lưới khoảng 40 showroom cùng hơn 70 xưởng dịch vụ trên toàn quốc.

Khách hàng Lynk & Co mừng kỷ niệm 2 năm thành lập thương hiệu (Ảnh: Lynk & Co).

Mỗi điểm chạm đều được xây dựng theo một chuẩn trải nghiệm thống nhất, phản ánh rõ triết lý “New Premium”: cao cấp là mang lại cảm giác dễ tiếp cận, thoải mái và phù hợp với nhịp sống đô thị. Song song đó, đội ngũ nhân sự được đào tạo theo tiêu chuẩn toàn cầu là nền tảng quan trọng để thương hiệu duy trì chất lượng khi mở rộng nhanh chóng.

Lynk & Co 06 là một trong những mẫu xe được đông đảo khách hàng Việt yêu thích(Ảnh: Lynk & Co).

Lynk & Co xác định dịch vụ hậu mãi mới quyết định mức độ gắn bó của khách hàng. Hãng duy trì mức dự trữ phụ tùng lên tới 95-97% giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, cùng quy trình minh bạch và chú trọng cá nhân hóa. Sau hai năm, cộng đồng hơn 1.000 khách hàng bao gồm nhiều người trong lĩnh vực sáng tạo và chuyên môn cao đã hình thành, biến mối quan hệ mua bán thành sự gắn kết hai chiều.

XE KHÔNG CHỈ ĐỂ ĐI, MÀ ĐỂ “SỐNG CÙNG”

Sự khác biệt của Lynk & Co nằm ở việc đặt xe trong bối cảnh phong cách sống: từ thiết kế mang tính nhận diện cao đến công nghệ và an toàn phục vụ nhu cầu hàng ngày. Cách tiếp cận này giúp hãng chinh phục nhóm khách hàng trẻ, sống tại đô thị và có gu rõ ràng. Việc mở rộng dải sản phẩm từ xe động cơ đốt trong đến các dòng PHEV ứng dụng công nghệ EM-P cho thấy sự chuẩn bị dài hạn cho thị trường.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Lynk & Co dự kiến bổ sung trạm sạc điện tại hệ thống showroom từ năm 2026, hướng tới hệ sinh thái di chuyển toàn diện. Nhân dịp kỷ niệm này, chương trình tri ân “2 năm kết nối - Kiến tạo hành trình mới” mang đến nhiều ưu đãi đặc quyền:

Khách hàng cũ: Nhận quà tặng giới hạn, phiếu ưu đãi dịch vụ 1 triệu đồng; khách mua thêm xe được ưu đãi 10 triệu đồng và 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Khách hàng mới: Hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ kèm phiếu ưu đãi phụ kiện giá trị cao.

Nhìn lại chặng đường hai năm, hành trình “kết nối phong cách sống” của Lynk & Co đang khẳng định bản sắc riêng và bước sang giai đoạn trưởng thành hơn cùng khách hàng Việt.