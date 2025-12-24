Đà Nẵng mời gọi đầu tư thực hiện tổng thể giai đoạn 2 cảng Liên Chiểu

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 24/12/2025
Ngô Anh Văn
24/12/2025, 10:32
Thành phố Đà Nẵng sẽ kéo dài thời gian để thêm cơ hội lựa chọn nhà đầu tư xứng tầm đủ tiềm lực thực hiện đầu tư tổng thể giai đoạn 2 cảng Liên Chiểu với trọng tâm là xây dựng 8 bến cảng container tiêu chuẩn quốc tế.
Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng, cho biết từ giữa tháng 9/2025, UBND TP. Đà Nẵng đã có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án bến cảng Liên Chiểu (giai đoạn 2) theo hình thức đấu thầu chọn nhà đầu tư nhằm huy động vốn tư nhân, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính và kinh nghiệm để xây dựng các bến cảng container.
Theo tiêu chí mời các nhà đầu tư tham gia phải đáp ứng năng lực đầu tư xây dựng tổng thể hạ tầng 8 bến cảng container và các hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế trên diện tích khoảng 172,6 ha. Trong đó, diện tích quy hoạch vùng đất là 146,84 ha (diện tích xây dựng bến cảng container là 136,71 ha, khu kho bãi đường sắt và bãi xe tập trung rộng 9,26 ha, đoạn đường sắt kết nối rộng 0,6 ha, khu hạ tầng kỹ thuật đầu mối rộng 0,27 ha); diện tích vùng nước (trước bến cảng) là 25,76 ha.
Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến là hơn 45.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1,7 tỷ USD). Trong đó, vốn góp để thực hiện Dự án hơn 9.000 tỷ đồng, vốn vay từ các tổ chức tín dụng hơn 36.000 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất/cho thuê đất/giao khu vực biển.
Được biết, đến nay, đã có 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký tham gia, gồm: Liên danh Công ty CP Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V (Hà Lan); Liên danh Công ty TNHH Cảng - Đặc khu kinh tế Adani (Ấn Độ) - Công ty CP Tập đoàn T&T; Liên danh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty Terminal Investment Limited Holding (Luxembourg).
Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng, cho biết theo kế hoạch, Dự án sẽ mở thầu cuối tháng 12/2025, tiến tới khởi công xây dựng trong quý I/2026. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Dự án nên thời gian đánh giá hồ sơ của các nhà đầu tư quan tâm sẽ kéo dài hơn so với kế hoạch và sẽ thông báo kịp thời cho các nhà đầu tư được biết.
Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, cho biết giai đoạn 1 Dự án xây dựng cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung gồm các hạng mục xây lắp chính thuộc Gói thầu xây lắp trị giá 2.948 tỷ đồng do Liên danh Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân - Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO - Công ty CP Xây dựng Xuân Quang, đến nay đã thực hiện hoàn thành khối lượng toàn dự án hơn 96%. Riêng phần kè và đê chắn sóng thi công đạt 97,3%, số còn lại thuộc phần việc ở hạng mục thảm bê tông nhựa lớp 3 và đoạn đê kè đang trong thời gian chờ đơn vị tư vấn đánh giá hiện tượng lún sau những cơn bão vừa qua.
Mặc dù thời tiết cực đoan trong tháng 10-11/2025 vừa qua khiến tuyến đường công vụ bị sạt lở, bồi lấp ảnh hưởng đến tiến độ thi công đê kè chắn sóng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác. Nhưng chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu đang tập trung thiết bị, vật tư và nhân lực để triển khai thi công hoàn thành Dự án trước Tết Nguyên đán 2026.
Ngoài ra, để đảm bảo thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh giá, thanh quyết toán các gói thầu thuộc Dự án sau khi hoàn thành thi công, UBND TP. Đà Nẵng đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án từ 2022 - 2025 sang 2022 - 2026.
