Trang chủ Đầu tư

Hải Phòng chuyển các ban quản lý khu vực về phường xã

Nam Khánh

03/11/2025, 10:45

Hải Phòng sẽ điều chuyển 25 ban quản lý dự án khu vực về trực thuộc UBND các xã phường…

Các ban quản lý khu vực được Hải Phòng điều chuyển về trực thuộc các xã phường.
Các ban quản lý khu vực được Hải Phòng điều chuyển về trực thuộc các xã phường.

Ngày 3/11, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố này sẽ thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố theo hướng chuyển các ban quản lý dự án khu vực về trực thuộc các phường xã và thành lập các ban quản lý dự án tại những phường xã có đủ điều kiện thành lập nhằm tránh chồng chéo, dàn trải.

Theo UBND TP. Hải Phòng, sau hợp nhất, Hải Phòng có 3 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp thành phố và 13 ban quản lý dự án khu vực (khu vực phía Đông Hải Phòng) đều trực thuộc UBND TP. Hải Phòng. Tuy nhiên, trong Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng (Hải Dương cũ) lại có 12 ban quản lý khu vực (vốn thuộc các huyện của Hải Dương cũ). Như vậy, Hải Phòng hiện đang có 3 ban quản lý dự án cấp thành phố và 25 ban quản lý dự án khu vực.

Để tránh tình trạng một số đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng nhiệm vụ tương đồng, chồng chéo, dàn trải, giao thoa, chưa thống nhất một đầu mối, Hải Phòng sẽ thực hiện sắp xếp các ban quản lý dự án theo hướng cấp thành phố chỉ có tối đa không quá 3 ban quản lý dự án. Các ban quản lý dự án khu vực được điều chuyển về trực thuộc UBND cấp xã phường.

Đối với 3 ban quản lý dự án đầu tư công cấp thành phố, Hải Phòng cũng thực hiện việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức lại hoạt động theo tiêu chí lĩnh vực chuyên ngành, chuyên môn. Đó là ban quản lý dự án đầu tư công lĩnh vực công trình giao thông, ban quản lý dự án đầu tư công lĩnh vực công trình dân dụng - công nghiệp và ban quản lý dự án đầu tư công lĩnh vực công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đối với 13 ban quản lý dự án khu vực trực thuộc UBND TP. Hải Phòng và 12 ban quản lý dự án vốn trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng, toàn bộ 25 ban quản lý này sẽ được điều chuyển về xã phường để thực hiện quản lý đầu tư công tại địa bàn.

Đối với những phường xã có nhiều dư địa phát triển, đang thực hiện nhiều dự án đầu tư công và thực hiện giải phóng mặt bằng lớn, trong thời gian tới có nhiều dự án được bố trí vốn đầu tư công, có đủ điều kiện, Hải Phòng sẽ tiếp tục cho tổ chức ban quản lý dự án tại xã phường đó.

Ngoài ra, Hải Phòng cũng đề xuất tổ chức sắp xếp lại đối với 4 trường cao đẳng nghề. Theo đó, giữ nguyên Trường Cao đẳng nghề Hải Dương để thực hiện đào tạo lao động lành nghề cho khu vực phía Tây Hải Phòng. Thực hiện sáp nhập Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Hải Phòng vào Trường Cao đẳng kỹ thuật Hải Phòng và hợp nhất với Trường Cao đẳng kinh tế thành một trường cao đẳng.

Với đề xuất này, sau sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, Hải Phòng sẽ giảm được 14 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố.

Từ khóa:

ban quản lý dự án dự án đầu tư công sắp xếp đơn vị sự nghiệp Hải Phòng Tây Hải Phòng UBND TP. Hải Phòng

