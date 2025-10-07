Thứ Ba, 07/10/2025

Hải Phòng dự chi 3.139 tỷ đồng cho trụ sở phường xã

Nam Khánh

07/10/2025, 10:28

Hải Phòng dự định chi 3.139 tỷ đồng để đầu tư xây mới và sửa chữa, cải tạo mở rộng trụ sở 114 xã phường, đặc khu…

Nhiều trụ sở chính quyền cơ sở cần được cải tạo sửa chữa.
Nhiều trụ sở chính quyền cơ sở cần được cải tạo sửa chữa.

Ngày 7/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã lên kế hoạch xây mới, cải tạo, sửa chữa trụ sở mới cho UBND các xã, phường, đặc khu với tổng kinh phí dự kiến khoảng 3.139 tỷ đồng.

Theo UBND TP. Hải Phòng, sau sắp xếp và hợp nhất, thành phố Hải Phòng mới có 114 xã, phường, đặc khu. Hải Phòng đã bố trí cơ sở vật chất là trụ sở các xã, phường, thị trấn, quận, huyện trước đây để làm trụ sở làm việc cho 114 xã phường, đặc khu.

Trong đó, chỉ có 23 xã phường, đặc khu sử dụng 1 trụ sở của đơn vị cũ làm trụ sở làm việc cho đơn vị cấp xã mới. Có tới 74 xã phường sử dụng tận 3 trụ sở của những đơn vị cũ làm cơ sở làm việc.

Có 3 phường (Ngô Quyền, Lê Chân, Phù Liễn) sử dụng tới 4 trụ sở cũ làm cơ sở làm việc cho đơn vị hành chính mới. Đặc biệt, có 1 phường (phường An Biên) sử dụng tới 5 trụ sở của đơn vị hành chính cũ mới đảm bảo diện tích làm việc cho đơn vị hành chính mới.

UBND TP. Hải Phòng xác định tại các xã, phường, đặc khu vừa đi vào hoạt động có 25 đơn vị cần sửa chữa trụ sở, 81 đơn vị cần cải tạo, sửa chữa và đầu tư mở rộng cơ sở vật chất trụ sở, 8 đơn vị cần đầu tư xây dựng mới trụ sở. Tổng kinh phí cho hoạt động đầu tư xây mới, cải tạo, sửa chữa mở rộng trụ sở làm việc cho các xã phường, đặc khu khoảng 3.139 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TP. Hải Phòng cũng có kế hoạch xử lý đối với tổng cộng 678 tài sản công là trụ sở làm việc của các đơn vị trên địa bàn, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư, không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc UBND thành phố.

Trong số 678 cơ sở công sản này, Hải Phòng sẽ điều chuyển, giao các đơn vị có nhu cầu sử dụng 203 cơ sở nhà đất. 151 cơ sở nhà đất được điều chuyển kết hợp với chuyển đổi công năng sử dụng sang cho các cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá thể thao. 85 cơ sở được điều chuyển cho cơ quan Trung ương.

Còn lại 228 228 cơ sở nhà, đất được chuyển giao về Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố để quản lý, xử lý, khai thác. Trong số các cơ sở nhà đất dôi dư, có 11 cơ sở nhà đất được xác định bị sử dụng sai mục đích, UBND thành phố yêu cầu cơ quan chức năng phải hoàn thành xử lý trước ngày 31/3/2026.

Hải Phòng: ba dự án y tế phía Tây được điều chỉnh tăng vốn

14:36, 03/10/2025

Hải Phòng: ba dự án y tế phía Tây được điều chỉnh tăng vốn

Hải Phòng bổ sung 80 tỷ đồng tu bổ di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

16:00, 02/10/2025

Hải Phòng bổ sung 80 tỷ đồng tu bổ di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

Hải Phòng chỉ đạo dừng triển khai xây dựng trụ sở thuộc cấp huyện

17:35, 11/03/2025

Hải Phòng chỉ đạo dừng triển khai xây dựng trụ sở thuộc cấp huyện

Đọc thêm

Đà Nẵng đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng triển khai dự án kết nối đường vành đai phía Tây với cao tốc La Sơn -Túy Loan

Đà Nẵng đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng triển khai dự án kết nối đường vành đai phía Tây với cao tốc La Sơn -Túy Loan

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 phê duyệt dự án tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan, có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng.

Hải Phòng: Ba chỉ tiêu kinh tế thấp hơn mục tiêu đề ra

Hải Phòng: Ba chỉ tiêu kinh tế thấp hơn mục tiêu đề ra

Một trong ba chỉ tiêu đó là tốc độ tăng trưởng GRDP của Hải Phòng luỹ kế 9 tháng mới đạt 11,59%.

Duy trì đà tăng, vốn FDI thực hiện 9 tháng tiếp tục đạt kỷ lục 5 năm

Duy trì đà tăng, vốn FDI thực hiện 9 tháng tiếp tục đạt kỷ lục 5 năm

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tiếp tục có tháng kỷ lục khi chạm mốc cao nhất trong vòng 5 năm qua…

Nhật Bản thúc đẩy đầu tư công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện môi trường tại Ninh Bình

Nhật Bản thúc đẩy đầu tư công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện môi trường tại Ninh Bình

Trong chuyến thăm và làm việc tại Ninh Bình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định sẽ hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sạch và thân thiện môi trường, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Ninh Bình trong giai đoạn mới...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 9/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 9/2025

Với quyết tâm cao để huy động và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, bức tranh kinh tế – xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2025 của Việt Nam đã đạt được kết quả rất tích cực khi GDP quý 3 tăng 8,23%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong 9 tháng đạt 680,66 tỷ USD (tăng 17,3% so với cùng kỳ); tổng vốn FDI đăng ký tại Việt Nam trong 9 tháng đạt hơn 28,54 tỷ USD (tăng 15,2%)....

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

Thế giới

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

1

Tội phạm mạng rút ngắn tốc độ tấn công xuống còn 51 giây khi sử dụng AI

Kinh tế số

2

Giải mã hiện tượng hai quỹ ETF ngoại quy mô lớn rút ròng triền miên ngay trước thềm nâng hạng

Chứng khoán

3

Gặp khó ở Mỹ, hàng dệt may Trung Quốc “đổ bộ” thị trường châu Âu

Thế giới

4

CDC chia cổ phiếu thưởng, góp bổ sung 150 tỷ đồng vào Chương Dương Homeland

Doanh nghiệp niêm yết

5

9 tháng: Giải ngân đầu tư công thực tế vẫn chậm

Tài chính

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy