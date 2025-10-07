Hải Phòng dự chi 3.139 tỷ đồng cho trụ sở phường xã

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Hải Phòng dự định chi 3.139 tỷ đồng để đầu tư xây mới và sửa chữa, cải tạo mở rộng trụ sở 114 xã phường, đặc khu…
Ngày 7/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã lên kế hoạch xây mới, cải tạo, sửa chữa trụ sở mới cho UBND các xã, phường, đặc khu với tổng kinh phí dự kiến khoảng 3.139 tỷ đồng.
Theo UBND TP. Hải Phòng, sau sắp xếp và hợp nhất, thành phố Hải Phòng mới có 114 xã, phường, đặc khu. Hải Phòng đã bố trí cơ sở vật chất là trụ sở các xã, phường, thị trấn, quận, huyện trước đây để làm trụ sở làm việc cho 114 xã phường, đặc khu.
Trong đó, chỉ có 23 xã phường, đặc khu sử dụng 1 trụ sở của đơn vị cũ làm trụ sở làm việc cho đơn vị cấp xã mới. Có tới 74 xã phường sử dụng tận 3 trụ sở của những đơn vị cũ làm cơ sở làm việc.
Có 3 phường (Ngô Quyền, Lê Chân, Phù Liễn) sử dụng tới 4 trụ sở cũ làm cơ sở làm việc cho đơn vị hành chính mới. Đặc biệt, có 1 phường (phường An Biên) sử dụng tới 5 trụ sở của đơn vị hành chính cũ mới đảm bảo diện tích làm việc cho đơn vị hành chính mới.
UBND TP. Hải Phòng xác định tại các xã, phường, đặc khu vừa đi vào hoạt động có 25 đơn vị cần sửa chữa trụ sở, 81 đơn vị cần cải tạo, sửa chữa và đầu tư mở rộng cơ sở vật chất trụ sở, 8 đơn vị cần đầu tư xây dựng mới trụ sở. Tổng kinh phí cho hoạt động đầu tư xây mới, cải tạo, sửa chữa mở rộng trụ sở làm việc cho các xã phường, đặc khu khoảng 3.139 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, TP. Hải Phòng cũng có kế hoạch xử lý đối với tổng cộng 678 tài sản công là trụ sở làm việc của các đơn vị trên địa bàn, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư, không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc UBND thành phố.
Trong số 678 cơ sở công sản này, Hải Phòng sẽ điều chuyển, giao các đơn vị có nhu cầu sử dụng 203 cơ sở nhà đất. 151 cơ sở nhà đất được điều chuyển kết hợp với chuyển đổi công năng sử dụng sang cho các cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá thể thao. 85 cơ sở được điều chuyển cho cơ quan Trung ương.
Còn lại 228 228 cơ sở nhà, đất được chuyển giao về Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố để quản lý, xử lý, khai thác. Trong số các cơ sở nhà đất dôi dư, có 11 cơ sở nhà đất được xác định bị sử dụng sai mục đích, UBND thành phố yêu cầu cơ quan chức năng phải hoàn thành xử lý trước ngày 31/3/2026.
