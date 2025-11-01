Hải Phòng có nhiều dự án bố trí vốn kéo dài

Hội đồng nhân dân TP. Hải Phòng vừa thông qua nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 cho tổng cộng 728 dự án (bao gồm cả 73 dự án nông thôn mới) nhằm tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐỐI VỚI 728 DỰ ÁN

Theo ghi nhận từ Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng, trong tổng số 728 dự án đầu tư công phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 có 654 dự án do thành phố quản lý, 73 dự án thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025 và 1 dự án bổ sung các mục tiêu cho đặc khu Cát Hải.

Đối với 654 dự án do thành phố quản lý, các dự án này có tổng mức đầu tư hơn 95.753,3 tỷ đồng. Trong đó, số vốn các dự án đã thực hiện từ khi triển khai đến hết 31/1/2025 là hơn 44.988 tỷ đồng. Năm 2025, Hải Phòng có kế hoạch giao hơn 17.801,6 tỷ đồng vốn ngân sách cho các dự án này. Đến nay, Hải Phòng thực hiện điều chỉnh, tăng số vốn đầu tư công này lên thành hơn 18.026,9 tỷ đồng đồng, tăng hơn 225,3 tỷ đồng so với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đã được phê duyệt trước đó.

Trong tổng số 654 dự án vừa được điều chỉnh vốn đầu tư có dự án được điều điều chỉnh tăng vốn, có dự án phải điều chỉnh giảm vốn đã ghi trong kế hoạch cấp vốn. Cụ thể, có 234 dự án được điều chỉnh tăng hơn 2.732,8 tỷ đồng so với kế hoạch cấp vốn trước đây. Ngược lại, có 420 dự án lại điều chỉnh giảm hơn 2.507,4 tỷ đồng so với kế hoạch vốn cấp.

Có nhiều dự án được điều chỉnh tăng vốn từ 100 - 150 tỷ đồng so với kế hoạch cấp vốn, trong đó, có 3 dự án liên quan tới dự án đường sắt cao tốc. Cụ thể, dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng khu vực phường Dương Kinh (quận Dương Kinh trước đây) tăng 100 tỷ đồng so với kế hoạch cấp vốn cũ.

Dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng khu vực xã An Khánh (huyện An Lão trước đây) tăng 120 tỷ đồng so với kế hoạch cấp vốn cũ. Dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng khu vực xã Kiến Thuỵ, Kiến Hải (huyện Kiến Thuỵ trước đây) được tăng 150 tỷ đồng so với kế hoạch cấp vốn cũ.

Ngoài ra, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sau các bến cảng số 3 đến số 6 khu bến cảng Lạch Huyện tăng 150 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện với đường Lê Hồng Phong, dự án đầu tư xây dựng nút giao thông giữa đường Bùi Viện với đường Võ Nguyên Giáp, mỗi dự án cũng được tăng 150 tỷ đồng.

Đối với 73 dự án thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới có tổng mức đầu tư hơn 5.845,4 tỷ đồng. Đến hết 31/1/2025 số vốn này đã giải ngân được hơn 2.994,4 tỷ đồng. Kế hoạch giao vốn đầu tư công năm 2025 là hơn 2.124,1 tỷ đồng.

Đến nay, Hải Phòng thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư công cho chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2025 còn hơn 1.918,8 tỷ đồng. Trong số 73 dự án này có 13 dự án được điều chỉnh tăng tổng cộng hơn 62,4 tỷ đồng, 60 dự án được điều chỉnh giảm tổng cộng hơn 267,7 tỷ đồng.

Dự án bổ sung có mục tiêu cho đặc khu Cát Hải để thực hiện các nhiệm vụ, dự án quan trọng của thành phố có tổng mức đầu tư hơn 96 tỷ đồng, tại kỳ điều chỉnh này, dự án được điều chỉnh giảm 20 tỷ đồng, tổng mức đầu tư còn hơn 76 tỷ đồng.

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG BỐ TRÍ VỐN QUÁ THỜI HẠN

Theo Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng, việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công do một số công trình xây dựng, cải tạo trụ sở Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã phường, bộ phận một cửa các xã phường, trụ sở Ban chỉ huy quân sự, Công an các xã tạm dừng do sắp xếp tổ chức bộ máy nên cần điều chỉnh giảm vốn đầu tư công tại các dự án này.

Bên cạnh đó, một số dự án đã cơ bản hoàn thành xây dựng, không còn nhu cầu sử dụng vốn nên cần điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công. Một số dự án có vướng mắc giải phóng mặt bằng cũng cần điều chỉnh giảm vốn đầu tư công đã cấp cho dự án để điều chuyển sang các dự án có tính cấp thiết, có khả năng giải ngân nhanh vốn đầu tư công.

Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng xác định các dự án tái định cư để phục vụ dự án phát triển giao thông cần được ưu tiên “đi trước một bước” nhằm đảm bảo cho người dân có nơi ở mới ổn định sau khi đất đai bị thu hồi đất. Cùng với đó là các dự án phát triển hạ tầng giao thông có vai trò then chốt đối với phát triển kinh tế - xã hội nhằm đẩy nhanh tiến độ so với kế hoạch.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công đối với hàng trăm dự án cũng do thời gian qua, Hải Phòng đã bố trí vốn đầu tư công cho một số dự án với thời gian dài hơn so với quy định của Luật đầu tư công. Đó là dự án nút giao thông Nam Cầu Bính, dự án hạ tầng kỹ thuật cải tạo chung cư cũ Đổng Quốc Bình (giai đoạn 1), dự án đường Đông Khê 2 (giai đoạn 1), dự án cải tạo nâng cấp đường 356 (đoạn ngã 3 Hiền Hào đến ngã 3 Áng Sỏi thuộc đặc khu Cát Hải).

Các dự án này đều có thời gian bố trí vốn từ 7-19 năm. Trong khi đó, theo quy định của Luật Đầu tư công, những dự án này chỉ có thời gian bố trí vốn từ 4 - 5 năm, được gia hạn nhưng không quá 1 năm. Các dự án này đã được đề xuất bố trí vốn quá thời gian quy định từ 4 - 5 năm nên phải gia hạn thời gian bố trí vốn.

Theo Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng, việc bố trí vốn dự án kéo dài, vượt quá thời gian cho phép là dấu hiệu vốn đầu tư bị phân bổ dàn trải, thời gian thực hiện kéo dài khiến dự án chậm phát huy hiệu quả đầu tư và ảnh hưởng tới dự án khác do bị giảm nguồn vốn. Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng yêu cầu các đơn vị bố trí vốn cho dự án vượt quá thời gian cho phép cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.