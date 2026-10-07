Hải Phòng ra chính sách mới về hỗ trợ đào tạo nghề

Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND TP. Hải Phòng khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 29/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo một số nghề trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 (thay thế Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND) với mức hỗ trợ 50% học phí hoặc 900.000 đồng/người/tháng hoặc tối đa 10 triệu đồng/ người/khóa học.
Danh mục được hỗ trợ gồm 14 nghề: logistics, điện tử công nghiệp, điện công nghiệp, hàn, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), quản trị khách sạn, điều dưỡng, nuôi trồng thủy sản nước mặn nước lợ, cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, thương mại điện tử, tự động hóa công nghiệp, vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
Chính sách áp dụng cho 4 nhóm đối tượng, trong đó, người lao động được doanh nghiệp cử đi học trung cấp được hỗ trợ 50% học phí. Nhóm học sinh, người học nghề trung cấp, cao đẳng thuộc danh mục được hỗ trợ chi phí học tập 900.000 đồng/người/tháng.
Nhà giáo cơ hữu bồi dưỡng năng lực thực hành nghề và chuyên gia kỹ thuật/nghệ nhân bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để thỉnh giảng, mức hỗ trợ tối đa lần lượt là 10 triệu đồng và 3 triệu đồng/người/khóa học.
Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần, trường hợp được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chế độ cao nhất.
Người lao động và người học nghề trung cấp, cao đẳng thuộc danh mục, thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian thực học, tối đa 20 tháng/khóa học đối với trình độ trung cấp và 30 tháng/khóa học đối với trình độ cao đẳng.
Trong đó, người lao động và người học có đăng ký thường trú tại Hải Phòng, sau khi nhận bằng tốt nghiệp phải có văn bản cam kết làm việc liên tục cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tối thiểu 20 tháng đối với trình độ trung cấp và 30 tháng đối với trình độ cao đẳng. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ phải hoàn trả toàn bộ kinh phí hỗ trợ đã nhận.
Đối với người có đăng ký thường trú ngoài Hải Phòng, sau khi nhận bằng tốt nghiệp và làm việc liên tục cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đủ 20 tháng đối với trình độ trung cấp hoặc 30 tháng đối với trình độ cao đẳng thì được hỗ trợ một lần kinh phí cho cả khóa học.
Chính sách được thực hiện đến hết ngày 31/12/2030. Các đối tượng đã được tuyển sinh trước ngày Nghị quyết có hiệu lực và đang hưởng chính sách theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành.
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