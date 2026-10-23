Hải Phòng công bố thủ tục thuộc lĩnh vực thương mại quốc tế

Cùng với việc uỷ quyền 2 nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Công thương, Hải Phòng cũng công bố danh mục 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại quốc tế…

Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Công thương giúp đơn giản hóa quá trình đầu tư cho các tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài tại Hải Phòng. Ảnh: NK

Ngày 23/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã ủy quyền 2 nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Công thương, đồng thời công bố danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Các thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và đều không thu phí, lệ phí.

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương thực hiện 2 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND thành phố gồm cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh và cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Thời hạn ủy quyền từ ngày 18/10/2026 đến hết ngày 31/12/2028, phạm vi thực hiện trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 7/10/2026, UBND TP. Hải Phòng cũng đã có quyết định công bố danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương. Nhóm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh gồm cấp giấy phép cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa (không bao gồm gạo, đường, vật phẩm đã ghi hình, sách báo và tạp chí).

Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn dầu bôi trơn, mỡ bôi trơn có nguồn gốc từ dầu mỏ, quyền phân phối bán lẻ gạo, đường, vật phẩm ghi hình, sách, báo và tạp chí, thực hiện các dịch vụ quy định tại Điều 5 Nghị định số 342/2026/NĐ-CP. Nhóm này còn có thủ tục cấp lại và điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với hoạt động bán lẻ, danh mục có thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất và cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT); cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục ENT.

Các thủ tục điều chỉnh giấy phép gồm điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ khi thay đổi các nội dung quy định khoản 1 Điều 24 Nghị định số 342/2026/NĐ-CP, điều chỉnh giảm diện tích hoặc thay đổi địa điểm của cơ sở bán lẻ có diện tích bán hàng mới dưới 500m2, điều chỉnh tăng và giảm diện tích bán hàng của cơ sở bán lẻ thứ nhất trong và ngoài trung tâm thương mại.

Cùng với đó là điều chỉnh tăng diện tích bán hàng của cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, siêu thị. Danh mục còn có thủ tục cấp lại, gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ và cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động.