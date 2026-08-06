Hải Phòng tiếp tục điều chỉnh kịch bản để đạt mục tiêu tăng trưởng 13%

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt 13%, Hải Phòng tiếp tục điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, đẩy tốc độ tăng trưởng quý 3 và quý 4 tăng lần lượt là 14,8% và 14,21%...

Hải Phòng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Nguyễn Trãi nhằm góp phần thực hiện mục tiêu GRDP tăng 13% năm 2026. Ảnh: ĐQ.

Hải Phòng vừa điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế lần thứ hai trong năm 2026 với mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng GRDP quý 3 lên 14,8%, quý 4 lên 14,21% nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cả năm 13%.

Trong đó, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và đẩy nhanh tiến độ các dự án là những dư địa đẩy tốc độ tăng trưởng lên cao hơn. Động thái này được đưa ra sau khi một số chỉ tiêu và tiến độ các dự án trọng điểm chưa đạt kịch bản đề ra trong 6 tháng đầu năm.

ĐIỀU CHỈNH KỊCH BẢN CHO MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG 13%

Theo Kế hoạch số 294/KH-UBND ban hành ngày 31/7/2026, 6 tháng đầu năm 2026, GRDP Hải Phòng tăng 11,33%, cao nhất trong 5 năm gần đây, đứng thứ 3 cả nước và dẫn đầu nhóm 7 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong 12 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, có 10 chỉ tiêu đạt và vượt kịch bản, gồm thu ngân sách nhà nước, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng hóa thông qua cảng, thu hút FDI, khách du lịch, doanh nghiệp thành lập mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội và số căn nhà ở xã hội hoàn thành.

Tuy nhiên, hai chỉ tiêu có tác động trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng là GRDP và chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) chưa đạt kế hoạch. Theo kịch bản, GRDP 6 tháng đầu năm phải tăng 12,27%, nhưng thực tế chỉ đạt khoảng 11,33-11,35%. IIP dự kiến tăng 15,8% nhưng mới đạt khoảng 14,8%.

Nguyên nhân chủ yếu là các khu vực kinh tế đều tăng thấp hơn mục tiêu, trong khi tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai nhiều dự án trọng điểm còn chậm. Đến hết tháng 6/2026, còn 9/30 công trình trọng điểm, 12/26 dự án hạ tầng khu công nghiệp, 4/24 dự án cụm công nghiệp, 9 dự án khu dân cư, khu đô thị chậm giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó còn 6 dự án chậm xác định giá đất. Điều này làm chậm tiến độ giải ngân và huy động nguồn lực cho tăng trưởng.

Trên cơ sở các Nghị quyết số 168/NQ-CP và 169/NQ-CP của Chính phủ, Hải Phòng tiếp tục điều chỉnh kịch bản tăng trưởng với mục tiêu GRDP cả năm đạt 731.651 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2025. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 33.960 tỷ đồng (tăng 2,35%), công nghiệp - xây dựng 402.775 tỷ đồng (tăng 15,4%), dịch vụ 249.791 tỷ đồng (tăng 11,21%), thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 45.225 tỷ đồng (tăng 11%).

Thành phố cũng đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước 194.935,65 tỷ đồng, thu nội địa 103.166 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 363.000 tỷ đồng, tăng trưởng dư nợ tín dụng 15%, thu hút 3,8 - 4,3 tỷ USD vốn FDI, hoàn thành 7.135 căn nhà ở xã hội và thành lập mới 7.500 doanh nghiệp.

Để đạt mục tiêu trên, Hải Phòng điều chỉnh đồng loạt các chỉ tiêu tăng trưởng trong hai quý cuối năm. Quý 3/2026, GRDP tăng 14,8%, trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 17,41%, dịch vụ tăng 12,12%, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,54%, thuế sản phẩm tăng 12,11%. Quý 4/2026, GRDP tăng 14,21%, trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 16,71%, dịch vụ tăng 12,06%, nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,43%, thuế sản phẩm tăng 12,97%.

Đồng thời, Hải Phòng nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP lên 46,5% ở quý 3 và 45,1% ở quý 4/2026. Đưa IIP tăng 17,3% và 16,9% trong hai quý cuối năm để hoàn thành mục tiêu tăng 16,2% cả năm. Việc điều chỉnh kịch bản tăng trưởng GRDP lần hai trong năm cho thấy Hải Phòng đã bám sát diễn biến thực tế, tập trung khai thác dư địa từ công nghiệp, dịch vụ và đầu tư để giữ vững mục tiêu tăng trưởng 13% đã đề ra.

TĂNG TỐC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TẠO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Để hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng điều chỉnh, Hải Phòng xác định đầu tư tiếp tục là động lực chủ đạo trong 6 tháng cuối năm. Thành phố điều chỉnh tiến độ 14 dự án chuẩn bị đầu tư (gồm 7 dự án vốn ngân sách, 6 dự án ngoài ngân sách và 1 dự án PPP), đồng thời, yêu cầu tăng tốc 6 dự án đầu tư công chuyển tiếp nhằm gia tăng giá trị xây dựng và đóng góp trực tiếp cho GRDP.

Nhóm dự án chuẩn bị đầu tư sử dụng vốn ngân sách tập trung vào hạ tầng giao thông, y tế, thể thao, thích ứng biến đổi khí hậu với tổng mức đầu tư hơn 20.572 tỷ đồng. Đó là các dự án, công trình chỉnh trang sông đào Hạ Lý, hai đoạn cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng Trung tâm đào tạo huấn luyện và thi đấu thể thao, cải tạo Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, nâng cấp kè sông Sặt và Dự án phát triển thành phố Hải Phòng thích ứng với biến đổi khí hậu (sử dụng vốn vay WB).

Nhóm 6 dự án ngoài ngân sách có tổng mức đầu tư khoảng 72.806 tỷ đồng. Đó là bến số 7, 8 và các bến số 9-12 cảng Lạch Huyện, Khu đô thị thương mại hỗn hợp trung tâm thành phố Hải Dương (cũ), Khu đô thị mới sân golf Liên Hồng, Nhà máy xử lý rác Seraphin Hải Dương và dự án PPP tuyến đường kết nối Đông - Tây Hải Phòng.

Hải Phòng dự kiến sẽ khởi công 7 dự án trọng điểm trong 6 tháng cuối năm, gồm dự án chỉnh trang sông đào Hạ Lý, dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn kết nối đường ven biển, dự án cải tạo Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, dự án Nhà máy xử lý rác Seraphin Hải Dương, dự án Cảng thủy nội địa Ninh Giang và các bến số 7, 8, bến số 9-12 cảng Lạch Huyện.

Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 6 công trình đầu tư công chuyển tiếp từ những năm trước nhằm gia tăng giá trị xây dựng ngay trong năm 2026. Trong đó, tuyến đường Vành đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện có tổng mức đầu tư 8.593,119 tỷ đồng phải hoàn thành trên 80% giá trị các gói thầu chính vào cuối năm 2026. Dự án cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận có tổng mức đầu tư 6.312,801 tỷ đồng đạt khoảng 75% giá trị hợp đồng.

Bốn dự án còn lại gồm dự án tuyến đường và cầu Vạn nối Quốc lộ 37 với cầu Triều (1.296,2 tỷ đồng) đạt 85% khối lượng thi công, dự án nút giao liên thông Quốc lộ 37 - Quốc lộ 5 - đường sắt Hà Nội - Hải Phòng (1.867 tỷ đồng) hoàn thành 100% trong quý 3/2026, dự án đường tỉnh 394B (1.208,415 tỷ đồng) hoàn thành 100% trong năm 2026, dự án cầu vượt sông Thái Bình thuộc Vành đai 1 thành phố Hải Dương cũ (1.228,24 tỷ đồng) đạt 60% khối lượng thi công. Các dự án này đều đặt ra yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn về vật liệu, nhân lực và tổ chức thi công để bảo đảm tiến độ.

Hải Phòng cũng cơ quan chức năng tập trung giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp Đại An mở rộng, khu công nghiệp Tân Trường mở rộng, khu công nghiệp Kim Thành, khởi công KCN Trấn Dương - Hòa Bình (khu B). Nhiều cụm công nghiệp cũng được yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng, hoàn thành hạ tầng cụm công nghiệp Cẩm Văn, đồng thời, khởi công thêm 7 cụm công nghiệp mới.

Việc điều chỉnh kịch bản tăng trưởng lần thứ 2 cùng với đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm được kỳ vọng tạo thêm dư địa để Hải Phòng đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, hoàn thành mục tiêu GRDP tăng 13% trong năm 2026.