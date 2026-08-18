Hải Phòng mở lối cho du lịch bốn mùa

Trong chặng thi từ ngày 13 đến 19/8, ban tổ chức Miss World 2026 đã xây dựng nhiều chuỗi hoạt động bên lề tại thành phố cảng. Theo ban tổ chức, trải nghiệm giúp các người đẹp quốc tế cảm nhận rõ hơn cảnh quan, đời sống và sản phẩm du lịch của Đồ Sơn nói riêng và Hải Phòng nói chung...

Tháp Tường Long - di tích lịch sử hàng ngàn năm tuổi của Hải Phòng. Ảnh: VinWonders

Mới đây, một nhóm thí sinh đã di chuyển bằng phương tiện đường thủy vào khu vực rừng ngập mặn Đồi Rồng. Tại đây, hoa hậu các nước tham gia trồng gần 200 cây sú vẹt, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn. Trải nghiệm mò cua, bắt ốc cũng đưa các thí sinh đến gần hơn với hình ảnh người ngư dân và đời sống sông nước Hải Phòng. Đặc biệt là hoạt động vẽ tranh trên nón lá đã góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Theo tổ chức Miss World, chuỗi hoạt động không chỉ là buổi tham quan mà còn gợi mở tinh thần Beauty with a Purpose - sắc đẹp gắn với trách nhiệm cộng đồng và môi trường mà cuộc thi hướng đến nhiều năm qua. Trong những ngày tiếp theo, các hoa hậu tiếp tục trải qua các vòng thi phụ gồm Talent Audition (sơ loại tài năng), Chef Beauty (Người đẹp đầu bếp), Top Model (Người đẹp thời trang), Sport Challenge (Thử thách thể thao)…

Có thể thấy, từ sân golf 27 hố trên biển độc đáo tại Dragon Golf Links đến rừng ngập mặn, mỗi điểm dừng mang đến một lát cắt khác biệt về thiên nhiên, văn hóa và diện mạo du lịch Hải Phòng hôm nay. Những dấu ấn từ hành trình Miss World 2026 vì thế không chỉ nằm ở những trải nghiệm của các thí sinh, mà còn góp thêm những góc nhìn mới vào câu chuyện du lịch Hải Phòng – một thành phố đang ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách.

Các thí sinh Miss World đã có những ngày rất thư giãn và tận hưởng tại Hải Phòng. Ảnh: Miss World

Thực tế, trong những ngày hè 2026 vừa qua, không khí du lịch sôi động hiện hữu từ khu trung tâm Cát Bà tới các bãi tắm Cát Cò, Tùng Thu, Bến Bèo và trên vịnh Lan Hạ. Hết tháng 7, tổng lượng khách du lịch đến đặc khu Cát Hải đạt hơn 3,3 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước và đạt 71% kế hoạch cả năm.

Vịnh Lan Hạ tiếp tục là sản phẩm du lịch có sức hút lớn. 7 tháng năm 2026, khách tham quan, nghỉ đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà đạt hơn 740.000 lượt, gồm hơn 425.000 lượt tham quan và hơn 320.000 lượt nghỉ đêm. Doanh thu đạt hơn 178 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, khách nghỉ đêm chiếm hơn 42% tổng lượng khách sử dụng sản phẩm du lịch vịnh.

Dù vậy, theo Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải Phan Viết Điện, việc hàng triệu lượt khách tập trung trong thời gian ngắn cũng tạo sức ép lên giao thông, môi trường, bãi tắm, hoạt động lưu trú và các điểm tham quan. "Bài toán" của Cát Bà vì thế không chỉ nằm ở việc đón thêm bao nhiêu khách, mà quan trọng hơn là mở ra triển vọng du lịch bốn mùa, “níu chân” du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.

Mới đây, Hiệp hội Du lịch Hải Phòng đã tổ chức hội nghị đánh giá triển vọng tăng trưởng du lịch sau một năm hợp nhất địa giới hành chính. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, hoạt động du lịch địa phương được tạo nên bởi doanh nghiệp, cộng đồng và thị trường. Ở đó, vai trò quan trọng hơn của Hiệp hội là tạo ra những “đường dẫn” để các nguồn lực gặp nhau.

Vịnh Lan Hạ tiếp tục là sản phẩm du lịch có sức hút lớn của Hải Phòng. Ảnh: Flamingo Cát Bà

Một năm qua, một số hoạt động của Hiệp hội đã cho thấy cách tiếp cận này. Việc tổ chức Hội nghị Xúc tiến Du lịch Việt- Trung, khảo sát Lệ Giang, kết nối với Lucky Air để nghiên cứu đường bay charter Lệ Giang- Hải Phòng hay hợp tác với doanh nghiệp lữ hành SinoHoliday không chỉ là những hoạt động đối ngoại. Xa hơn, đó là cách mở thêm “cửa vào” cho Hải Phòng với thị trường quốc tế.

Với thị trường nội địa, việc ký kết liên kết vùng với Quảng Ninh và Bắc Ninh cho thấy một tư duy đáng chú ý: không phát triển du lịch theo ranh giới hành chính, mà theo chuỗi giá trị và hành trình của du khách. Các chương trình khảo sát, xây dựng sản phẩm “Mùa quả chín Xứ Đông” hay Famtrip Lumora tại Kiến Thụy là những ví dụ bước đầu gợi mở xu hướng tận dụng văn hóa và sản vật địa phương để phát triển du lịch, thay vì phải liên tục xây thêm các công trình mới.

Nói về mục tiêu phát triển du lịch bốn mùa, ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, nhận định: “Hải Phòng đang sở hữu một kho báu tài nguyên nhưng mới chỉ khai thác được phần ngọn. Việc phụ thuộc quá lớn vào du lịch biển mùa hè khiến hạ tầng du lịch bị lãng phí nghiêm trọng trong hơn nửa thời gian còn lại của năm".

Nguyên nhân của tình trạng này không chỉ đến từ yếu tố thời tiết, mà còn nằm ở tư duy làm du lịch ở nhiều địa phương. Mức độ liên kết giữa các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh với du lịch nghỉ dưỡng còn mờ nhạt… Để xóa bỏ khái niệm "mùa thấp điểm", Hải Phòng cần chiến lược tái định vị toàn diện, chuyển từ du lịch tự phát sang du lịch trải nghiệm chuyên sâu và đa dạng.

Việc phụ thuộc quá lớn vào du lịch biển mùa hè khiến hạ tầng du lịch bị lãng phí nghiêm trọng trong hơn nửa thời gian còn lại của năm. Ảnh: Check-in Đồ Sơn

Trước hết, cần khai thác triệt để giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà trong mùa thu - đông. Thay vì chỉ tập trung vào du lịch biển, Hải Phòng cần đẩy mạnh các sản phẩm du lịch sinh thái, trekking xuyên Vườn quốc gia Cát Bà, chèo thuyền kayak khám phá vịnh Lan Hạ, nghỉ dưỡng trên các du thuyền 5 sao... Đây chính là dòng sản phẩm thu hút nguồn khách có mức chi tiêu lớn từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.

Song song, việc biến Đồ Sơn thành điểm đến du lịch bốn mùa là mắt xích quan trọng không thể bỏ qua. Đồ Sơn cần đánh thức tiềm năng du lịch MICE, du lịch thể thao (golf, đua thuyền) và du lịch tâm linh. Việc kết nối Tháp Tường Long, đền Bà Đế, Bến K15 với các sự kiện văn hóa, lễ hội truyền thống sẽ tạo thành một chuỗi cung ứng dịch vụ hoàn chỉnh, thu hút du khách quanh năm.

Việc xây dựng chuỗi sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế cũng là yếu tố quan trọng. Những sự kiện như Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, các giải thể thao, cuộc thi hoa hậu... không chỉ mang đến hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ mà còn góp phần định vị Hải Phòng là điểm đến của những sự kiện lớn. Chính các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội đặc sắc là yếu tố có thể giúp duy trì dòng khách ổn định.

“Mùa quả chín Xứ Đông” là ví dụ bước đầu gợi mở xu hướng tận dụng văn hóa và sản vật địa phương để phát triển du lịch. Ảnh: Mạnh Thắng

Cuối cùng, chìa khóa then chốt nằm ở chuyển đổi số và liên kết vùng. Hải Phòng cần tăng cường phối hợp với Quảng Ninh và Hà Nội để tạo thành "tam giác vàng" du lịch phía Bắc, xây dựng các gói sản phẩm liên tuyến chất lượng cao. Đồng thời, cần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thành phố trên các nền tảng số, tích cực ứng dụng công nghệ trong quản lý và hỗ trợ du khách.