Hải Phòng mở rộng không gian trải nghiệm di sản

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 diễn ra trong 9 ngày, từ 26/9 đến 4/10 với không gian trải nghiệm, quảng bá du lịch và xúc tiến sản phẩm địa phương được mở rộng...

Đại diện Ban Tổ chức thông tin về Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc Mùa Thu 2026. Nguồn: Cổng thông tin điên tử Hải Phòng.

Ngày 11/9, UBND TP. Hải Phòng tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu 2026 diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10 trong không gian Di sản thế giới, với chuỗi hoạt động văn hóa, trải nghiệm di sản, quảng bá du lịch.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại nhằm giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản và sản phẩm văn hóa địa phương, gắn với câu chuyện về vùng đất, con người và quá trình tạo ra sản phẩm.

MỞ RỘNG KHÔNG GIAN, TĂNG TRẢI NGHIỆM DI SẢN

Tại Khu di tích Kiếp Bạc, các hoạt động chính gồm Lễ Cáo yết (ngày 20/9) khai hội, tưởng niệm 726 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản (ngày 26/9), Lễ Khai ấn đền Kiếp Bạc (đêm 26/9), trình diễn Hầu Thánh từ ngày (từ ngày 27 - 29/9), Lễ Cầu an, Hội hoa đăng trên sông Lục Đầu (tối 28/9), Lễ rước bộ, Lễ tế và Lễ giỗ Đức Thánh Trần (ngày 30/9).

Tại Khu di tích Côn Sơn, ngày 26/9 diễn ra lễ dâng hương, rước văn và tưởng niệm 584 năm ngày mất Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Trong thời gian lễ hội còn có các chương trình nghệ thuật dân gian, múa rối nước và hoạt động văn hóa.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại (từ ngày 26/9 đến 4/10) nhằm giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản và sản phẩm văn hóa địa phương, gắn với câu chuyện về vùng đất, con người và quá trình tạo ra sản phẩm.

Không gian tổ chức được bố trí thành 5 khu là Không gian di sản và trải nghiệm Trà sen, Không gian làng nghề truyền thống, Không gian ẩm thực Hải Phòng, Không gian sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu cùng Sân khấu chính của chương trình.

Sơ đồ không gian lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - Mùa Thu năm 2026. Nguồn: Ban Tổ chức.

Trong đó, không gian làng nghề truyền thống dự kiến có 5 - 7 làng nghề tham gia, giới thiệu khoảng 300 - 400 sản phẩm thuộc các nhóm nghề như gỗ Đông Giao, vàng bạc Châu Khê, mộc bản Thanh Liễu, gốm Chu Đậu, thủ công mỹ nghệ, chạm khắc, thêu ren, gò - đúc - thúc đồng mỹ thuật và thư pháp.

Không gian sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu gồm 5 gian hàng, dự kiến có 30 - 35 chủ thể tham gia, giới thiệu khoảng 180 - 185 chủng loại với khoảng 10.000 đơn vị sản phẩm. Khu vực lễ hội cũng bố trí 5 tiểu cảnh “check-in” giới thiệu về di sản Hải Phòng và logo nhận diện thương hiệu Di sản thế giới cùng một trạm thông tin màn hình LED. Du khách có thể theo dõi nghệ nhân trình diễn quy trình chế tác, trực tiếp trải nghiệm làm sản phẩm truyền thống và thưởng thức các đặc sản địa phương.

KẾT NỐI DI SẢN VỚI DU LỊCH VÀ KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG

Theo Ban Tổ chức, hoạt động quảng bá du lịch, kết nối tour, tuyến và giới thiệu điểm đến được triển khai song song với các chương trình trải nghiệm. Các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng số được huy động để giới thiệu không gian di sản, nghi lễ, nghệ thuật, làng nghề, ẩm thực, sản phẩm địa phương và những trải nghiệm tại lễ hội.

Công nghệ số cũng được đưa vào phục vụ du khách thông qua mã QR trên nền tảng Smart Hải Phòng, cung cấp thông tin về chương trình, lịch hoạt động, sơ đồ không gian, các khu vực dịch vụ, điểm tham quan, ăn uống, lưu trú và các tuyến, điểm du lịch liên quan. Qua đó, người tham dự có thể chủ động tra cứu thông tin và lựa chọn hành trình phù hợp trong thời gian diễn ra lễ hội.

Một điểm nhấn của mùa lễ hội là công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Bộ nhận diện được thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh thống nhất lựa chọn, sử dụng, tạo hình ảnh nhận diện chung cho Quần thể Di sản thế giới.

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, cho biết việc công bố bộ nhận diện góp phần tăng cường nhận diện mối liên kết giữa các điểm di sản trong cùng một quần thể, hỗ trợ quảng bá, kết nối các sản phẩm và hành trình du lịch.

Sau khi được UNESCO ghi danh ngày 12/7/2025, Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trên địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh được xác định trong một vị thế mới. Với Côn Sơn - Kiếp Bạc, lễ hội năm 2026 được tổ chức trong không gian Di sản thế giới, đồng thời hướng tới kết nối bảo tồn di sản với phát triển văn hóa, du lịch và quảng bá hình ảnh Hải Phòng.

Hải Phòng hiện có hai Di sản thế giới với những giá trị nổi bật khác nhau. Côn Sơn - Kiếp Bạc mang chiều sâu về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan. Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà nổi bật về cảnh quan, địa chất, địa mạo, hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Việc kết nối Côn Sơn - Kiếp Bạc với Cát Bà, Đồ Sơn và các điểm đến khác được kỳ vọng sẽ mở rộng lựa chọn cho du khách, từ trải nghiệm di sản văn hóa đến biển đảo, ẩm thực, làng nghề và đời sống văn hóa địa phương.