Du lịch Cát Bà bứt tốc sau khi kết nối không gian di sản liên vùng

Trong 6 tháng đầu năm, Hải Phòng ước đón hơn 8,72 triệu lượt khách du lịch, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quần đảo Cát Bà đón hơn 2,5 triệu lượt khách, tăng 23,5%, trong đó có hơn 583.300 khách quốc tế và hơn 1,82 triệu khách nội địa…

Ảnh: Cục du lịch Quốc gia Việt Nam

Những ngày giữa tháng 7, khu vực bến Cái Bèo tại khu du lịch Cát Bà (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) luôn tấp nập tàu du lịch ra vào. Cùng với dòng khách nối nhau lên tàu, lực lượng chức năng cũng thường xuyên có mặt để kiểm tra giấy tờ phương tiện, điều kiện cứu sinh, số lượng hành khách trước khi xuất bến.

Có thể thấy, việc vận hành các hành trình kết nối vịnh Hạ Long - Lan Hạ từ tháng 4/2026 không chỉ mở ra trải nghiệm mới cho du khách mà còn đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của địa phương sang phát triển du lịch di sản theo không gian liên thông, liền mạch và bền vững.

Lượng khách tăng cao khiến địa phương phải tập trung siết chặt các quy định về an toàn du lịch đường thủy. Đầu tháng 6, UBND đặc khu Cát Hải yêu cầu các doanh nghiệp vận tải bảo đảm 100% hành khách mặc áo phao trong suốt hành trình, không cho phương tiện xuất bến nếu chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn. Thuyền trưởng và thuyền viên phải hướng dẫn sử dụng áo phao, phổ biến quy định an toàn, đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết và không đưa phương tiện hoạt động khi có cảnh báo nguy hiểm.

Làng chài Cái Bèo là một trong những ngôi làng nổi cổ lớn nhất cả nước ở thời tiền sử. Ảnh: Catba.com

Trên thực tế, du khách, nhất là khách quốc tế, ít quan tâm ranh giới hành chính mà chú trọng trải nghiệm tổng thể. Cảnh quan kỳ vĩ, hang động, làng chài, chèo kayak, nghỉ đêm và khám phá những vùng vịnh yên tĩnh, trong lành... là những ưu thế dễ nhận thấy của Cát Bà từ trước đến nay. Sau khi triển khai tuyến du lịch Hạ Long - Lan Hạ, việc kết nối hai vùng vịnh đã mở ra tiềm năng lớn cho “hành trình xuyên vùng di sản” độc đáo.

Điểm đáng chú ý là tuyến kết nối không chỉ “thông tuyến” mà được tổ chức thành các hành trình cụ thể. Quảng Ninh và Hải Phòng đã phối hợp xây dựng 4 tuyến chung gồm VHL3, VHL4, VHL5 và VHL6 kết nối Lan Hạ. Các hành trình này liên kết nhiều điểm đặc sắc của vịnh Hạ Long như Cửa Vạn, hang Tiên Ông, hồ Ba Hầm với các điểm phía Lan Hạ như Trà Báu, hang Sáng - Tối, Ba Trái Đào, Việt Hải, Cái Bèo...

Theo thống kê 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động liên thông vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà (từ tháng 4) đạt 4.562 lượt khách, thu phí trên 1 tỷ đồng. Con số này dù chưa lớn so với tổng lượng khách của vịnh Hạ Long hay Cát Bà, nhưng là dấu hiệu tích cực cho thấy sản phẩm mới đã được thị trường đón nhận, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế và khách lưu trú dài ngày.

Tuyến du lịch Hạ Long - Lan Hạ kết nối hai vùng vịnh đã mở ra tiềm năng lớn cho du lịc địa phương. Ảnh: Blog Vexere

Theo Cổng thông tin du lịch Cát Bà, vịnh Lan Hạ có hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, nhiều bãi tắm tự nhiên, làn nước trong xanh và nhiều khu vực mặt nước tương đối êm. Đây là điều kiện phù hợp để du khách tham gia các hoạt động như đi tàu, chèo kayak, tắm biển hoặc khám phá các hang nước.

Cũng bởi vậy, với nhiều du khách, Lan Hạ không chỉ là nơi để ngồi trên tàu ngắm cảnh. Họ muốn được trực tiếp “chạm” vào không gian vịnh: tự chèo thuyền giữa làn nước xanh, len qua các vách đá, dừng lại ở một bãi tắm nhỏ để bơi hoặc chụp ảnh. Với nhóm du khách trẻ, SUP và kayak còn là hoạt động dễ tạo ra những bức ảnh đẹp để chia sẻ trên mạng xã hội.

Từ đó, vào cuối tuần, dịp nghỉ lễ hoặc các khung giờ nhiều tour cùng hoạt động, một số điểm chèo và bơi phổ biến trên vịnh tập trung rất đông du khách. Cách phổ biến nhất để trải nghiệm chèo SUP, kayak hoặc bơi trên vịnh Lan Hạ là đi tour tàu, du thuyền xuất phát từ Cát Bà, tham quan vịnh, ăn trưa trên tàu, sau đó chèo kayak/SUP và tắm biển. Những người muốn trải nghiệm chậm hơn có thể chọn tour ngủ đêm trên du thuyền để ngắm khung cảnh hoàng hôn hoặc bình minh yên tĩnh, tuyệt đẹp.

Ngoài ra, hành trình kết hợp vịnh Lan Hạ - làng Việt Hải cũng được nhiều người lựa chọn. Du khách có thể đi tàu trên vịnh, chèo kayak, tắm biển, sau đó đạp xe hoặc đi xe điện vào làng Việt Hải. Một số điểm thường xuất hiện trong các lịch trình tham quan gồm Hang Sáng - Hang Tối, Vạn Bội, Đảo Khỉ/Cát Dứa, Ba Trái Đào hoặc các bãi tắm nhỏ trên vịnh. Tuy nhiên, điểm dừng cụ thể có thể thay đổi theo thời tiết, thủy triều và điều kiện an toàn trong ngày.

Ảnh: Vietnam Travel, Catbaexpress, Eholiday, MIA.

Ông Phạm Trí Tuyến, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội đặc khu Cát Hải, cho biết nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách, bên cạnh thế mạnh biển đảo, địa phương đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các sự kiện quy mô lớn, các giải chạy marathon, các tuần văn hóa thể thao, đẩy mạnh du lịch trải nghiệm, trekking xuyên rừng quốc gia...

Bên cạnh các sản phẩm du lịch với thiên nhiên, Cát Bà còn chú trọng phát triển dịch vụ về đêm, lễ hội và ẩm thực để kéo dài thời gian lưu trú. Điển hình, mô hình Chợ đêm sáng tạo VUI-Fest Cát Bà và Nhà hàng Sun Bavaria Cat Ba ra đời đã đánh dấu bước chuyển mình tiếp theo của Cát Bà với hệ sinh thái du lịch đa tầng, sôi động suốt ngày đêm bên bờ vịnh di sản.

Mới nhất, nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số và phát triển du lịch thông minh, UBND đặc khu Cát Hải đã hoàn thành việc lắp đặt, đưa vào vận hành 58 điểm phát sóng wifi miễn phí tại các khu vực công cộng như bến tàu, quảng trường, công viên và một số địa điểm phục vụ hành chính công.

Việc đưa hệ thống vào vận hành góp phần đáp ứng nhu cầu kết nối Internet, sử dụng các dịch vụ số của người dân và du khách; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận các tiện ích số, nâng cao trải nghiệm trong quá trình tham quan, du lịch và lưu trú tại đặc khu Cát Hải. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm cụ thể hóa Chương trình chuyển đổi số của đặc khu Cát Hải, từng bước hoàn thiện hạ tầng số, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Hành trình kết hợp vịnh Lan Hạ - làng Việt Hải cũng được nhiều người lựa chọn. Ảnh: Cat Ba Discovery

Thông qua hệ thống wifi công cộng, người dân và du khách có thể dễ dàng quét mã QR để tra cứu thông tin về các điểm tham quan, dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng, phương tiện vận chuyển, lịch trình tàu, các quy định đối với hoạt động tham quan trên Vịnh Lan Hạ. Đồng thời cập nhật thông tin về thời tiết, các khuyến cáo bảo đảm an toàn và những hướng dẫn cần thiết trong quá trình lưu trú, tham quan trên địa bàn.