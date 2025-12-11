Hải Phòng: Tiêu chí tìm kiếm không gian sống đẳng cấp của giới tinh hoa

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 11/12/2025
Tuấn Sơn
11/12/2025, 10:45
Cùng với sự bứt phá về kinh tế và sự gia tăng ấn tượng của tầng lớp tinh hoa, Hải Phòng xứng đáng có những công trình bất động sản hàng hiệu, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm một cơ ngơi đích thực, một chốn an cư gắn bó lâu dài của giới thượng lưu - nơi khẳng định giá trị sống, vị thế và dấu ấn phong cách cá nhân.
Hải Phòng - một trong những thương cảng lớn đầu tiên của nước ta, từ lâu đã được biết đến là tâm điểm giao thương nhộn nhịp, nơi khơi nguồn của phồn vinh, thịnh vượng... Vùng đất trù phú này luôn mang sức hút đặc biệt đối với giới tinh hoa, thương nhân quốc tế và cộng đồng tri thức. Họ tìm đến đây để nắm bắt cơ hội phát triển cũng như an cư lâu dài.
Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế khi trở thành một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước. Trong giai đoạn 2020 – 2025, thành phố liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP, thu hút vốn FDI và phát triển hạ tầng. Riêng 9 tháng đầu năm 2025, Hải Phòng đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 2 toàn quốc, cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương.
Đặc biệt, lần đầu tiên Hải Phòng đồng thời đứng đầu cả nước ở 4 chỉ số quan trọng: năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR Index), mức độ hài lòng của người dân (SIPAS) và chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI). Đây là minh chứng đầy thuyết phục cho sự đổi mới mạnh mẽ của chính quyền và là nền tảng để thành phố thu hút dòng vốn chất lượng cao trong thời gian tới.
Sự thăng hoa của kinh tế đã mở ra một làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ trên thị trường bất động sản (BĐS), đưa Hải Phòng từng bước định hình vai trò trung tâm sống – nghỉ dưỡng – đầu tư đẳng cấp của miền Bắc. Trong dòng chảy ấy, giới tinh hoa Đất Cảng tìm kiếm nơi an cư không chỉ đơn thuần là chốn ở mà còn là tuyên ngôn thể hiện gu sống khác biệt và đẳng cấp riêng.
Trước nhu cầu gia tăng từ tầng lớp tinh hoa địa phương cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước, câu hỏi đặt ra: Vậy đâu là yếu tố tạo nên một cơ ngơi đích thực mà giới thượng lưu luôn tìm kiếm. Câu trả lời nằm ở ba tiêu chí: Tính sưu tầm – Khan hiếm – Giá trị truyền đời.
Đối với giới thượng lưu, giống như nghệ thuật kim hoàn hay những bộ sưu tập xa xỉ, một bất động sản mang tính sưu tầm phải hội tụ câu chuyện riêng, dấu ấn kiến trúc độc đáo và phong cách sống được cá nhân hóa. Đó là những tác phẩm không thể sao chép, được định vị như biểu tượng thể hiện tầm vóc và gout thẩm mỹ của chủ nhân.
Cùng với đó, tính khan hiếm là yếu tố quyết định giá trị bền vững. Những sản phẩm giới hạn về số lượng, tọa lạc tại vị trí vàng, sở hữu ưu thế về không gian xanh và được phát triển bởi các thương hiệu hàng đầu luôn là “cuộc chơi của số ít” và luôn trở thành mục tiêu săn đón.
Một yếu tố nữa không thể bỏ qua khi lựa chọn nơi an cư của giới tinh hoa, đó là giá trị truyền đời của tài sản sở hữu. Một cơ ngơi đích thực phải là tài sản có thể truyền lại cho thế hệ sau, không chỉ tăng giá theo thời gian mà còn là di sản – biểu tượng của sự thịnh vượng và thành công của gia đình.
Đón đầu xu hướng tìm kiếm không gian sống xứng tầm, thị trường Hải Phòng đang chứng kiến sự xuất hiện của những dự án được kiến tạo như “cơ ngơi đích thực” dành riêng cho giới tinh hoa — tiêu biểu là Emerald Symphony, dự án thấp tầng đầu tiên do DOJILAND phát triển tại thành phố Cảng.
Theo nhận định từ giới môi giới, dù chưa chính thức ra mắt, Emerald Symphony đã nhanh chóng trở thành tâm điểm săn đón. Sức hút này đến từ ưu thế vượt trội: Những căn biệt thự hiếm hoi sở hữu hai mặt tiền cùng khu vườn riêng biệt – một đặc quyền chỉ dành cho số ít. Trên thị trường, bất động sản hai mặt tiền vốn chiếm tỷ lệ cực nhỏ trong mỗi dự án, luôn được định giá cao hơn 10–20% so với sản phẩm thông thường và sở hữu khả năng thanh khoản vượt trội.
Giá trị ấy càng được nâng tầm khi gắn liền với những khu vườn riêng được ví như những “viên ngọc lục bảo” quý giá, kiến tạo nên không gian sống biệt lập, riêng tư và hài hòa với thiên nhiên.
Trong bối cảnh Hải Phòng bứt phá mạnh mẽ về kinh tế, hạ tầng và chất lượng sống, sở hữu một tài sản tinh tuyển như vậy chính là cách giới tinh hoa khẳng định gu thẩm mỹ, tầm nhìn và vị thế – để lại dấu ấn riêng biệt giữa dòng chảy phát triển mạnh mẽ của thành phố Cảng, và kiến tạo những giá trị có khả năng trường tồn theo thời gian.
