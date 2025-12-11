The Global City: Khi ở không chỉ là an cư, mà còn là trải nghiệm sống đẳng cấp

Trong bức tranh đô thị hóa của TP.HCM, nơi nhu cầu sống chất lượng ngày càng gia tăng, The Global City không chỉ được biết đến như một khu đô thị quy mô lớn, hiện đại, mà còn là hình mẫu của một "đô thị đa trải nghiệm" – nơi không gian sống, giải trí, mua sắm và văn hóa hòa quyện thành một tổng thể sống động, ít thấy tại các dự án nhà ở truyền thống.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên trục Đỗ Xuân Hợp, liền kề cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và đường Liên Phường, The Global City không chỉ kết nối nhanh chóng đến trung tâm Thủ Thiêm, Thủ Đức, mà còn trực tiếp hưởng lợi từ làn sóng hạ tầng mạnh mẽ đang định hình lại khu Đông TP.HCM. Tuy nhiên, điều làm nên bản sắc riêng của The Global City không chỉ là địa thế, mà chính là hệ sinh thái tiện ích mang tính trải nghiệm cao mà dự án kiên định theo đuổi.

Khác với nhiều dự án nhà ở vốn tập trung vào việc cung cấp nơi an cư đơn thuần, The Global City được quy hoạch như một điểm đến giải trí đích thực cho cư dân và cả cộng đồng. Nổi bật nhất là khu nhạc nước quy mô lớn với hệ thống biểu diễn ánh sáng và âm thanh hiện đại, mô phỏng các điểm đến du lịch nổi tiếng trên thế giới. Vào mỗi dịp cuối tuần hay sự kiện đặc biệt, nơi đây biến thành quảng trường lễ hội nhộn nhịp, thu hút đông đảo khách tham quan và cư dân đến thưởng lãm.

Bên cạnh đó, khu phố đi bộ thương mại liền kề dãy nhà phố SOHO đang dần hình thành một "downtown" thu nhỏ, nơi hội tụ các thương hiệu F&B, bán lẻ, dịch vụ thời thượng. Từng bước chân tại The Global City không chỉ là di chuyển, mà còn là hành trình khám phá ẩm thực, văn hóa, thời trang, giải trí… tất cả gói gọn trong một không gian sống được thiết kế đồng bộ và đầy cảm hứng.

Không gian sống tại The Global City còn được tăng cường giá trị bởi hệ thống công viên giải trí City Park, bao gồm đường đua Go Kart, khu thực tế ảo, sân chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời và các hoạt động tương tác cộng đồng.

Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí tại chỗ, đặc biệt phù hợp với các gia đình trẻ, chuyên gia nước ngoài và nhóm cư dân có phong cách sống năng động. Đô thị The Global City sẽ không chỉ phục vụ nhu cầu ở, mà còn đáp ứng trọn vẹn yêu cầu nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, tận hưởng mỗi ngày như một kỳ nghỉ cuối tuần.

Giữa xu hướng toàn cầu về "living experience" – lấy trải nghiệm sống làm trọng tâm, The Global City đang từng bước hiện thực hóa mô hình sống lý tưởng tại Việt Nam: Ở giữa trung tâm đô thị năng động nhưng vẫn tận hưởng được không khí lễ hội, sự kiện, giải trí và mua sắm trong không gian chỉ cách vài bước chân. Việc tích hợp tất cả các yếu tố này vào một tổng thể quy hoạch bài bản cho thấy tầm nhìn dài hạn của nhà phát triển Masterise Homes, bên cạnh kiến tạo bất động sản, mà còn xây dựng phong cách sống.

Trong thời điểm thị trường bất động sản cạnh tranh ngày càng gay gắt, yếu tố khác biệt chính là điểm cộng giúp The Global City không chỉ hấp dẫn khách mua ở thực mà còn là điểm đến đáng giá cho giới đầu tư. Một sản phẩm vừa có tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian, vừa thỏa mãn nhu cầu sống chất lượng, chính là công thức lý tưởng để phát triển bền vững.

Như vậy, The Global City không đơn thuần là nơi để ở, đó còn là không gian để sống trọn, để tận hưởng từng khoảnh khắc, để gắn kết gia đình và cộng đồng. Một đô thị đa trải nghiệm – nơi mọi nhu cầu sống, chơi, làm việc, giải trí, kết nối đều được đáp ứng chỉ trong một không gian tích hợp. Và hơn cả, The Global City sẽ là nơi mang lại cảm giác mỗi ngày trôi qua đều đáng giá.

Vị trí The Global City ở đâu và kết nối ra sao? Dự án nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, liền kề cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và tuyến Liên Phường, kết nối nhanh đến Thủ Thiêm, Thảo Điền, sân bay Long Thành và các khu trung tâm.

The Global City có những hạng mục gì? Là khu đô thị phức hợp quốc tế với nhà ở cao tầng, nhà phố thương mại, tiện ích giáo dục, y tế, mua sắm và giải trí.

Dự án The Global City đã triển khai những phân khu nào? SOHO đã hoạt động sôi động; các phân khu Masteri Grand View, Lumière Midtown đã ra mắt.

The Global City hưởng lợi gì từ hạ tầng khu Đông? Hưởng lợi trực tiếp từ Vành đai 3, cao tốc mở rộng, Metro số 1 và đường Liên Phường – giúp tăng kết nối và giá trị tài sản.

Vì sao nên đầu tư vào The Global City? Vị trí chiến lược, tiến độ rõ ràng, quy hoạch đồng bộ và cộng đồng đang hình thành khiến dự án trở thành tâm điểm đầu tư tại khu Đông.

