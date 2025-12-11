Elmich công bố Báo cáo ESG 2025: Tiên phong chuẩn xanh châu Âu tại Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 11/12/2025
Khánh Huyền
11/12/2025, 08:01
Trong nhiều năm gần đây, thương hiệu gia dụng cao cấp Elmich gắn với loạt bước đi “xanh hóa” rõ ràng: nhà máy điện năng lượng mặt trời, bao bì giấy phân hủy sinh học, các bộ sưu tập gia dụng gia dụng ceramic "Chạm vào xanh", chiến dịch “Học đường xanh - Gieo mầm tương lai” cùng học sinh khắp cả nước.
Việc công bố báo cáo Phát triển bền vững ESG 2025 cho giai đoạn 1/1–31/12/2024, theo chuẩn GRI 2021, cho thấy Elmich chủ động tiếp cận chuẩn mực quốc tế, đồng thời khẳng định định hướng phát triển minh bạch và bền vững, lấy yếu tố con người – môi trường làm trung tâm.
Được xây dựng theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế GRI 2021, một trong những khung báo cáo ESG phổ biến nhất toàn cầu, Elmich tự hào với vị thế tiên phong với những minh chứng rõ ràng cho cam kết phát triển minh bạch, bền vững, lấy con người và môi trường làm trung tâm.
Bà Phạm Thu Hiền, Tổng giám đốc Elmich Việt Nam, chia sẻ: “Với Elmich, ESG không phải là khẩu hiệu mà là cách một doanh nghiệp có trách nhiệm phải hành động. Chúng tôi mong muốn mang đến những sản phẩm chuẩn Châu Âu, an toàn cho sức khỏe, nhưng đồng thời cũng tạo ra giá trị tích cực cho môi trường, cho người lao động và cho cộng đồng. Báo cáo ESG là cam kết minh bạch rằng từng bước chuyển mình xanh của Elmich đều được đo lường, kiểm chứng và cải tiến để đem lại lợi ích bền vững cho xã hội.”
Một trong những điểm sáng nổi bật chính là hệ thống điện mặt trời mái nhà tại nhà máy Elmich, cung cấp tới 50% tổng nhu cầu điện năng. Nhờ đó, doanh nghiệp đã giảm hơn 1.300 tấn CO₂ thải ra môi trường mỗi năm. Con số ấn tượng cho thấy bước đi chiến lược trong việc giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, đồng thời tối ưu chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả sản xuất theo hướng xanh – sạch – bền vững.
Không dừng lại ở năng lượng, Elmich còn triển khai hàng loạt giải pháp quản lý tài nguyên như giám sát chặt chẽ lượng nước sử dụng, bảo trì hệ thống để ngăn ngừa thất thoát và đảm bảo nước thải được xử lý đúng quy định. Trong lĩnh vực vật liệu, doanh nghiệp đã nâng tỷ lệ tái chế chất thải lên tới 64%, và đặt mục tiêu đạt 90% trong năm 2030, đồng thời xây dựng thêm khu vực xử lý khí thải mới, thay thế hệ thống hút bụi cũ nhằm giảm ô nhiễm không khí trong nhà xưởng.
Đặc biệt, Elmich đã chuyển đổi bao bì sản phẩm sang giấy và vật liệu phân hủy sinh học – một bước ngoặt quan trọng giúp giảm thiểu rác thải nhựa trong chuỗi cung ứng và tăng tính thân thiện với môi trường trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.
Bên cạnh đó, Elmich còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, công bằng, đảm bảo sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động, đồng thời đầu tư vào đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ theo định hướng bền vững.
Elmich cũng mở rộng tác động xã hội thông qua chiến dịch “Học đường Xanh”, phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại - Bộ Giáo dục Đào tạo và ấn phẩm Cầu Vồng Tuổi Thơ. Chương trình đưa các bài học về sống xanh – sống khỏe đến với học sinh cả nước, giúp các em hình thành thói quen tiết kiệm năng lượng, phân loại rác và bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ hằng ngày.
Sự kiện công bố báo cáo ESG theo chuẩn GRI 2021 đã giúp Elmich sở hữu “tấm hộ chiếu xanh” – một biểu tượng của sự minh bạch, trách nhiệm và cam kết phát triển bền vững. Nhờ đó, Elmich không chỉ mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn tạo dựng niềm tin với các đối tác quốc tế vốn ngày càng khắt khe về tiêu chí môi trường và xã hội. Đây chính là lợi thế cạnh tranh giúp Elmich hội nhập sâu hơn, đồng thời nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Elmich đã chứng minh rằng thương hiệu đồ gia dụng Séc với nhà máy đặt tại Việt Nam có thể tiên phong trong xu hướng toàn cầu hóa bền vững, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa lan tỏa hình ảnh quốc gia có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Không chỉ xuất khẩu sản phẩm, Elmich còn xuất khẩu cả giá trị ESG – những chuẩn mực xanh, minh bạch và nhân văn, góp phần định hình hình ảnh Việt Nam như một quốc gia có trách nhiệm trong phát triển xanh.
Đây không chỉ là thành công của một thương hiệu, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về sự hợp tác giữa Việt Nam và Séc, từ đó từng bước nâng cao vị thế của nước ta trong chuỗi giá trị toàn cầu, sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển bền vững của thế giới. Elmich đã biến ESG từ một khái niệm thành chiến lược hội nhập, từ một báo cáo thành niềm tự hào, và từ một cam kết thành hành động cụ thể, mở ra chương mới trên hành trình vươn ra toàn cầu.
Ngành sơn phủ, giấy, cao su, nhựa và hóa chất đang chịu tác động mạnh mẽ từ các xu hướng sản xuất xanh toàn cầu, đặc biệt là tiêu chuẩn ESG, đòi hỏi doanh nghiệp cần thích ứng để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và duy trì vị thế trên thị trường…
Dự báo xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long những tháng đầu mùa khô năm 2025 - 2026 ở mức tương đương mùa khô năm 2024 - 2025, các địa phương được yêu cầu khẩn trương xác định và công bố các vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước ngầm...
Tăng trưởng kinh tế 2 con số trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc xuyên suốt không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế đơn thuần, tôn trọng quy luật tự nhiên...
Phát triển nguồn điện sạch, tái tạo là yếu tố then chốt để Việt Nam thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Với tiềm năng lớn trong khu vực, điện gió ngoài khơi được coi là trụ cột kinh tế biển xanh, giúp đa dạng hóa ngành kinh tế biển. Do đó, cần thiết phải nghiên cứu và xây dựng một số cơ chế để tạo điều kiện thúc đẩy sự hình thành, phát triển của điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, khuyến khích doanh nghiệp tham gia...
Để người dân và doanh nghiệp yên tâm chuyển đổi sang phương tiện xanh, Hà Nội đang nghiên cứu triển khai một hệ thống chính sách hỗ trợ toàn diện. Trong đó, dự kiến với chủ sở hữu xe máy xăng, thành phố sẽ có cơ chế hỗ trợ trực tiếp bằng tiền khi chuyển sang xe máy điện. Mức phổ thông được đề xuất là hỗ trợ 20% giá trị phương tiện, tối đa 5 triệu đồng...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: