Chứng khoán Mỹ xanh rực sau cuộc họp Fed, giá dầu tăng vì tin Venezuela

Giới đầu tư và phân tích ở Phố Wall chỉ ra những điểm có lợi cho giá cổ phiếu trong tuyên bố của Fed và các phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (10/12), sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất lần thứ ba trong năm nay. Giá dầu đi lên sau khi có tin Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 497,46 điểm, tương đương tăng 1,1%, đạt 47.057,75 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,7%, đạt 6.886,68 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,3%, chốt ở mức 23.654,16 điểm.

Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2025, Fed hạ lãi suất quỹ liên bang 0,25 điểm phần trăm về vùng 3,5-3,75%. Đây là lần giảm lãi suất thứ ba của Fed trong năm nay.

Tuy Fed ngầm phát tín hiệu cứng rắn bằng cách nói rằng đường đi của lãi suất trong thời gian tới sẽ tùy thuộc vào tình hình và triển vọng của nền kinh tế, giới đầu tư và phân tích ở Phố Wall vẫn chỉ ra những điểm có lợi cho giá cổ phiếu trong tuyên bố của Fed và các phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Trong đó đáng kể nhất là việc Fed tuyên bố nối lại việc mua trái phiếu kho bạc Mỹ có kỳ hạn ngắn, đồng nghĩa mở rộng bảng cân đối kế toán - tức chính sách nới lỏng định lượng (QE). Sau khi có tin này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn ngắn đã giảm xuống.

Thứ hai, Fed cho thấy mối quan tâm đang nghiêng về sự suy yếu của thị trường lao động, bằng cách loại bỏ từ “còn thấp” khi nói về tỷ lệ thất nghiệp. Điều này có thể là một dấu hiệu cho thấy trọng tâm đang dịch chuyển khỏi việc chống lạm phát sang hỗ trợ nền kinh tế.

Và thứ ba, dù nói Fed sẽ “chờ xem”, ông Powell gần như loại trừ khả năng tăng lãi suất. “Tôi không cho rằng tăng lãi suất là kịch bản chính của bất kỳ ai ở thời điểm này”, ông nói.

Ở mặt bất lợi cho thị trường, Fed dự báo chỉ giảm lãi suất một lần trong năm 2026. Dù vậy, các nhà giao dịch vẫn đặt cược Fed sẽ giảm lãi suất nhiều hơn con số này. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 77% Fed sẽ có hai lần giảm lãi suất trong năm tới.

“Việc Fed trì hoãn giảm thêm lãi suất có thể gây bất lợi cho Phố Wall, nhưng việc Fed lại ở rộng bảng cân đối kế toán chắc chắn là lý do để hưng phấn. Ngoài ra, Fed cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026, giảm nhẹ dự báo về lạm phát và đưa ra dự báo trung lập về việc làm. Những dự báo này đều hỗ trợ cho giá cổ phiếu”, nhà kinh tế Jose Torres của công ty Interactive Brokers nhận định với hãng tin CNBC.

Ông Torres cho rằng quyết định lãi suất lần này của Fed sẽ mở đường cho một đợt tăng mới của chứng khoán Mỹ trước khi kết thúc năm 2025 và “S&P 500 sẽ vượt mức 7.000 điểm trong vài tuần tới đây”.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,27 USD/thùng, tương đương tăng 0,44%, đóng cửa ở mức 62,21 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,21 USD/thùng, tương đương tăng 0,36%, chốt ở mức 58,46 USD/thùng.

Hai quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng nước này đã bắt một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, nhưng không tiết lộ tên của con tàu và vị trí cụ thể khi bắt giữ. Sau đó, Tổng thống Donald Trump đã xác nhận thông tin bắt giữ con tàu chở dầu này, nhưng cũng không đưa ra chi tiết cụ thể.

Vụ việc làm gia tăng mối lo ngại vốn dĩ đã có trên thị trường về rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Venezuela, Iran và Nga. Đây đều là những nước sản xuất dầu lớn nhưng có mối quan hệ căng thẳng với Mỹ.

Dù vậy, giá dầu vẫn đang đương đầu với áp lực giảm từ các dự báo về sự dư thừa nguồn cung dầu toàn cầu. Giới phân tích cho rằng vụ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela không làm thay đổi cán cân cung - cầu căn bản của thị trường dầu.