Thứ Năm, 11/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Hà Nội sẽ có cơ chế cho giao dịch tài sản số?

Bạch Dương

11/12/2025, 08:56

Dự kiến ngày 22/12 tới đây, Hà Nội sẽ chính thức vận hành sàn Sàn giao dịch công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội đang kiến nghị Thành ủy tích hợp thêm chức năng Sàn giao dịch tài sản số vào hệ thống...

TS. Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội.
TS. Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội.

"Hà Nội có rất nhiều tiềm năng nhưng lại đang trong tình cảnh "có nhiều thứ mà thành ra không có gì", TS. Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội đã thẳng thắn chia sẻ thực trạng này tại Diễn đàn quản trị doanh nghiệp Việt Nam 2025 (VCG Forum 2025) chủ đề "Khai phá tiềm năng tài sản số" ngày 10/12 do Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD), Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị - TheLEADER.vn tổ chức. 

"CHÚNG TÔI MUỐN THU HÚT LẠI CHẤT XÁM, NGUỒN NHÂN LỰC VÀ TÀI CHÍNH TỪNG ĐÁNH MẤT" 

Trước tình trạng nhiều nhân tài đã rời bỏ Hà Nội để lập nghiệp tại các thành phố khác hoặc ra nước ngoài, ông Tuấn khẳng định Hà Nội đang hướng đến trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới về đầu tư 

“Tôi nhấn mạnh là thế giới chứ không chỉ Việt Nam. Chúng tôi muốn thu hút lại toàn bộ lực lượng chất xám, nguồn nhân lực và tài chính mà Hà Nội đã từng đánh mất”, ông Tuấn nhấn mạnh. 

Trong năm vừa qua, Hà Nội đã bắt đầu cụ thể hóa các định hướng lớn, dựa trên Nghị quyết 98 của TP. Hồ Chí Minh và các nghị quyết quan trọng như Nghị quyết 68. 

Thứ nhất về chính sách, Hà Nội hiện đang vận dụng Luật Thủ đô sửa đổi năm 2024 với Luật Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và một số quy phạm pháp luật khác để ban hành 6 nghị quyết quan trọng.

Trong đó có những nội dung lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, ví dụ như nghị quyết về sandbox, dù ngay cả thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa có nghị quyết về sandbox.

Thứ hai, Hà Nội là địa phương đầu tiên có Nghị quyết thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm. Thành phố đã chi ngay "vốn mồi" 600 tỷ đồng và thu hút gần 10 nhà đầu tư chiến lược tham gia. Quỹ này sẽ vận hành hoàn toàn theo cơ chế thị trường, không có pháp nhân nhà nước, được quản lý bởi Hội đồng quỹ nhằm thoát khỏi sự rườm rà của ngân sách và chấp nhận chia sẻ rủi ro.

Dự kiến ngày 22/12 tới đây, Hà Nội sẽ chính thức vận hành sàn Sàn giao dịch công nghệ. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội cũng đang kiến nghị Thành ủy tích hợp thêm chức năng Sàn giao dịch tài sản số vào hệ thống.

“Có những việc cả nước chưa làm được, nhưng riêng Hà Nội vẫn được phép làm nhờ cơ chế của Luật Thủ đô. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục sửa đổi, cập nhật Luật Thủ đô và các chính sách mới để nâng cao vị thế cạnh tranh quốc tế”, ông Tuấn cho biết. 

VnEconomy
"Chúng tôi hiện làm việc với tinh thần "từ thứ Hai đến thứ Hai", từ sáng đến sáng, chỉ có giờ nghỉ chứ không có ngày nghỉ. Bất cứ lúc nào quý vị cần hỗ trợ về chính sách hay nguồn lực, chúng tôi đều có mặt và đồng hành”, TS. Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội cũng khẳng định quan điểm của Hà Nội hiện nay là không nhìn lại phía sau, nghĩa là không so sánh với các địa phương trong nước mà chỉ so sánh với khu vực và quốc tế. 

Dù chưa được định danh chính thức là Trung tâm tài chính quốc tế, nhưng ông Tuấn tin tưởng trong tương lai gần, Hà Nội sẽ trở thành một trung tâm như vậy.

“Nếu quý vị quan tâm đến Hà Nội, hoặc trước đây từng muốn đầu tư nhưng e ngại môi trường khó khăn, thì nay xin hãy quay lại. Tôi và lãnh đạo thành phố luôn khẳng định: Hà Nội nay đã khác rồi. Khác xưa rất nhiều”, ông Tuấn nhấn mạnh. 

“Nếu quý vị cần gặp lãnh đạo Hà Nội, từ cấp cao nhất đến các Sở ngành như chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng tiếp đón 24/7. Chúng tôi hiện làm việc với tinh thần "từ thứ Hai đến thứ Hai", từ sáng đến sáng, chỉ có giờ nghỉ chứ không có ngày nghỉ. Bất cứ lúc nào quý vị cần hỗ trợ về chính sách hay nguồn lực, chúng tôi đều có mặt và đồng hành”, ông Tuấn nói thêm. 

HÀ NỘI SẼ LÀ ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU TIÊN DÙNG NGÂN SÁCH ĐỂ MUA NGHIÊN CỨU CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC 

Mục tiêu của Hà Nội từ năm 2026 đến 2030 thì tỷ trọng kinh tế số trong GDP phải đạt 40% trở lên, song song với đó là mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 11% trở lên trong nhiều năm tới.

Với mô hình kinh tế truyền thống, mô hình tăng trưởng truyền thống thì rất khó có thể đạt được, hoặc nếu có đạt được cũng không thể bền vững. Vì vậy, chỉ có con đường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là những mô hình tăng trưởng mới như kinh tế số.

Ông Tuấn nhấn mạnh Hà Nội sẽ trở thành địa phương đầu tiên dùng ngân sách để mua kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học nhằm thương mại hóa, thử nghiệm và đưa vào ứng dụng thực tiễn.

Theo kế hoạch, ngày 22/12 tới, thành phố sẽ ký hợp đồng với một nhóm nghiên cứu sở hữu bộ kit xét nghiệm phát hiện ung thư đã được cấp bằng sáng chế. Lãnh đạo thành phố khẳng định quyết tâm phải “mua bằng được” các kết quả nghiên cứu giá trị, không để rơi vào tình trạng những tài sản trí tuệ này bị bán ra nước ngoài.

Cũng trong ngày 22/12, Hà Nội sẽ ký 5 biên bản ghi nhớ (MOU) với các trường đại học để hỗ trợ kinh phí cho 5 nhóm nghiên cứu thành lập doanh nghiệp spin-off theo Nghị định 271 của Chính phủ. Đây là bước đi nhằm thúc đẩy mô hình thương mại hóa kết quả nghiên cứu ngay trong các cơ sở giáo dục đại học.

Ở lĩnh vực blockchain, thành phố đang phối hợp với các đơn vị có năng lực để ứng dụng công nghệ vào bài toán truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm, qua đó góp phần khôi phục và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng chỉ ra một thực trạng khác là Hà Nội hiện sở hữu một mỏ vàng khổng lồ về dữ liệu nhưng lại không khai thác được gì từ dữ liệu. Thậm chí để cho doanh nghiệp nước ngoài đến lấy dữ liệu của mình để kiếm tiền của mình, trong khi mình lại không kiếm được một đồng nào. Đó là cái thất thoát vô cùng lớn về mặt kinh tế.

Hà Nội sắp đầu tư xây dựng các phòng lab quy mô lớn hàng trăm triệu USD

09:00, 04/12/2025

Hà Nội sắp đầu tư xây dựng các phòng lab quy mô lớn hàng trăm triệu USD

Hợp tác trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - Việt Nam đã có trung tâm trưng bày tại Hà Nội

13:49, 27/11/2025

Hợp tác trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - Việt Nam đã có trung tâm trưng bày tại Hà Nội

Hà Nội uỷ quyền Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết các thủ tục hành chính khoa học và công nghệ

07:52, 27/08/2025

Hà Nội uỷ quyền Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết các thủ tục hành chính khoa học và công nghệ

Từ khóa:

Hà Nội kinh tế số tài sản số tiền điện tử

Đọc thêm

Doanh nghiệp công nghệ hiến kế để TP. Hồ Chí Minh đột phá về GDP

Doanh nghiệp công nghệ hiến kế để TP. Hồ Chí Minh đột phá về GDP

Công nghiệp không gian tự chủ; thủ phủ nghiên cứu, phát triển UAV của khối ASEAN; xây dựng Bản sao số tổng thể; trung tâm phát triển công nghệ bán dẫn… sẽ là những “hạt nhân” giúp TP. Hồ Chí Minh không chỉ ngang tầm với nền khoa học công nghệ của thế giới mà còn tạo sự đột phá về GDP…

Nvidia sắp tích hợp công nghệ xác minh vị trí vào chip

Nvidia sắp tích hợp công nghệ xác minh vị trí vào chip

Trước thông tin Nvidia sẽ tích hợp tính năng xác minh vị trí vào chip, một số nhà quan sát hoài nghi Trung Quốc có thể sẽ khó chấp thuận doanh nghiệp nước này mua chip của Nvidia vì lo ngại nguy cơ "cửa hậu"...

Luật Chuyển đổi số chính thức được thông qua

Luật Chuyển đổi số chính thức được thông qua

Theo Luật Chuyển đổi số, các hệ thống phải được thiết kế theo hướng sử dụng nền tảng số và các thành phần dùng chung, khai thác hiệu quả hạ tầng điện toán đám mây, bảo đảm khả năng mở rộng linh hoạt và tối ưu chi phí...

Ví điện tử đua nhau làm mới để giữ chân người dùng

Ví điện tử đua nhau làm mới để giữ chân người dùng

Không chỉ là cuộc đua công nghệ, các nền tảng ví điện tử đang đẩy mạnh sự hiện diện của mình thông qua việc khuyến mãi và mang lại sự tiện ích cho người dùng.

Việt Nam có Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa

Việt Nam có Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa

Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị nhanh chóng tập trung nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách liên quan...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phát lộc khi tham gia gửi tiết kiệm tại BIDV

Tài chính

2

Chính thức thông qua Nghị quyết phát triển năng lượng quốc gia 2026-2030

Thị trường

3

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Tiêu điểm

4

Người đứng đầu UNEP cảnh báo nguy cơ tự mãn trong cuộc chiến khí hậu

Kinh tế xanh

5

Doanh nghiệp nông sản được khấu trừ VAT đầu vào, không phải kê khai thuế đầu ra

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy