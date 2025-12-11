Hà Nội sẽ có cơ chế cho giao dịch tài sản số?

Dự kiến ngày 22/12 tới đây, Hà Nội sẽ chính thức vận hành sàn Sàn giao dịch công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội đang kiến nghị Thành ủy tích hợp thêm chức năng Sàn giao dịch tài sản số vào hệ thống...

"Hà Nội có rất nhiều tiềm năng nhưng lại đang trong tình cảnh "có nhiều thứ mà thành ra không có gì", TS. Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội đã thẳng thắn chia sẻ thực trạng này tại Diễn đàn quản trị doanh nghiệp Việt Nam 2025 (VCG Forum 2025) chủ đề "Khai phá tiềm năng tài sản số" ngày 10/12 do Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD), Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị - TheLEADER.vn tổ chức.

"CHÚNG TÔI MUỐN THU HÚT LẠI CHẤT XÁM, NGUỒN NHÂN LỰC VÀ TÀI CHÍNH TỪNG ĐÁNH MẤT"

Trước tình trạng nhiều nhân tài đã rời bỏ Hà Nội để lập nghiệp tại các thành phố khác hoặc ra nước ngoài, ông Tuấn khẳng định Hà Nội đang hướng đến trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới về đầu tư

“Tôi nhấn mạnh là thế giới chứ không chỉ Việt Nam. Chúng tôi muốn thu hút lại toàn bộ lực lượng chất xám, nguồn nhân lực và tài chính mà Hà Nội đã từng đánh mất”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Trong năm vừa qua, Hà Nội đã bắt đầu cụ thể hóa các định hướng lớn, dựa trên Nghị quyết 98 của TP. Hồ Chí Minh và các nghị quyết quan trọng như Nghị quyết 68.

Thứ nhất về chính sách, Hà Nội hiện đang vận dụng Luật Thủ đô sửa đổi năm 2024 với Luật Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và một số quy phạm pháp luật khác để ban hành 6 nghị quyết quan trọng.

Trong đó có những nội dung lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, ví dụ như nghị quyết về sandbox, dù ngay cả thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa có nghị quyết về sandbox.

Thứ hai, Hà Nội là địa phương đầu tiên có Nghị quyết thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm. Thành phố đã chi ngay "vốn mồi" 600 tỷ đồng và thu hút gần 10 nhà đầu tư chiến lược tham gia. Quỹ này sẽ vận hành hoàn toàn theo cơ chế thị trường, không có pháp nhân nhà nước, được quản lý bởi Hội đồng quỹ nhằm thoát khỏi sự rườm rà của ngân sách và chấp nhận chia sẻ rủi ro.

Dự kiến ngày 22/12 tới đây, Hà Nội sẽ chính thức vận hành sàn Sàn giao dịch công nghệ. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội cũng đang kiến nghị Thành ủy tích hợp thêm chức năng Sàn giao dịch tài sản số vào hệ thống.

“Có những việc cả nước chưa làm được, nhưng riêng Hà Nội vẫn được phép làm nhờ cơ chế của Luật Thủ đô. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục sửa đổi, cập nhật Luật Thủ đô và các chính sách mới để nâng cao vị thế cạnh tranh quốc tế”, ông Tuấn cho biết.

"Chúng tôi hiện làm việc với tinh thần "từ thứ Hai đến thứ Hai", từ sáng đến sáng, chỉ có giờ nghỉ chứ không có ngày nghỉ. Bất cứ lúc nào quý vị cần hỗ trợ về chính sách hay nguồn lực, chúng tôi đều có mặt và đồng hành”, TS. Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội cũng khẳng định quan điểm của Hà Nội hiện nay là không nhìn lại phía sau, nghĩa là không so sánh với các địa phương trong nước mà chỉ so sánh với khu vực và quốc tế.

Dù chưa được định danh chính thức là Trung tâm tài chính quốc tế, nhưng ông Tuấn tin tưởng trong tương lai gần, Hà Nội sẽ trở thành một trung tâm như vậy.

“Nếu quý vị quan tâm đến Hà Nội, hoặc trước đây từng muốn đầu tư nhưng e ngại môi trường khó khăn, thì nay xin hãy quay lại. Tôi và lãnh đạo thành phố luôn khẳng định: Hà Nội nay đã khác rồi. Khác xưa rất nhiều”, ông Tuấn nhấn mạnh.

“Nếu quý vị cần gặp lãnh đạo Hà Nội, từ cấp cao nhất đến các Sở ngành như chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng tiếp đón 24/7. Chúng tôi hiện làm việc với tinh thần "từ thứ Hai đến thứ Hai", từ sáng đến sáng, chỉ có giờ nghỉ chứ không có ngày nghỉ. Bất cứ lúc nào quý vị cần hỗ trợ về chính sách hay nguồn lực, chúng tôi đều có mặt và đồng hành”, ông Tuấn nói thêm.

HÀ NỘI SẼ LÀ ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU TIÊN DÙNG NGÂN SÁCH ĐỂ MUA NGHIÊN CỨU CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC

Mục tiêu của Hà Nội từ năm 2026 đến 2030 thì tỷ trọng kinh tế số trong GDP phải đạt 40% trở lên, song song với đó là mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 11% trở lên trong nhiều năm tới.

Với mô hình kinh tế truyền thống, mô hình tăng trưởng truyền thống thì rất khó có thể đạt được, hoặc nếu có đạt được cũng không thể bền vững. Vì vậy, chỉ có con đường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là những mô hình tăng trưởng mới như kinh tế số.

Ông Tuấn nhấn mạnh Hà Nội sẽ trở thành địa phương đầu tiên dùng ngân sách để mua kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học nhằm thương mại hóa, thử nghiệm và đưa vào ứng dụng thực tiễn.

Theo kế hoạch, ngày 22/12 tới, thành phố sẽ ký hợp đồng với một nhóm nghiên cứu sở hữu bộ kit xét nghiệm phát hiện ung thư đã được cấp bằng sáng chế. Lãnh đạo thành phố khẳng định quyết tâm phải “mua bằng được” các kết quả nghiên cứu giá trị, không để rơi vào tình trạng những tài sản trí tuệ này bị bán ra nước ngoài.

Cũng trong ngày 22/12, Hà Nội sẽ ký 5 biên bản ghi nhớ (MOU) với các trường đại học để hỗ trợ kinh phí cho 5 nhóm nghiên cứu thành lập doanh nghiệp spin-off theo Nghị định 271 của Chính phủ. Đây là bước đi nhằm thúc đẩy mô hình thương mại hóa kết quả nghiên cứu ngay trong các cơ sở giáo dục đại học.

Ở lĩnh vực blockchain, thành phố đang phối hợp với các đơn vị có năng lực để ứng dụng công nghệ vào bài toán truy xuất nguồn gốc trong an toàn thực phẩm, qua đó góp phần khôi phục và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng chỉ ra một thực trạng khác là Hà Nội hiện sở hữu một mỏ vàng khổng lồ về dữ liệu nhưng lại không khai thác được gì từ dữ liệu. Thậm chí để cho doanh nghiệp nước ngoài đến lấy dữ liệu của mình để kiếm tiền của mình, trong khi mình lại không kiếm được một đồng nào. Đó là cái thất thoát vô cùng lớn về mặt kinh tế.