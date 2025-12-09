Hàn Quốc sắp yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử tuân chuẩn trách nhiệm như ngân hàng

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đang xem xét yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải bồi thường cho người dùng khi xảy ra thiệt hại do hacker hoặc lỗi hệ thống kể cả khi nền tảng không có lỗi, tương tự như trách nhiệm của các ngân hàng...

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đang chuẩn bị siết chặt quản lý, hướng tới áp dụng trách nhiệm pháp lý "không cần chứng minh lỗi” tương đương các ngân hàng cho các sàn giao dịch tiền điện tử, sau vụ vi phạm nghiêm trọng tại Upbit.

Nếu quy định được thông qua, các sàn sẽ phải bồi thường cho khách hàng khi xảy ra thiệt hại do hacker hoặc lỗi hệ thống kể cả khi nền tảng không có lỗi, giống như các tổ chức tài chính truyền thống.

Hiện cơ chế bồi thường “không có lỗi” này mới chỉ áp dụng cho ngân hàng và các công ty thanh toán điện tử theo Đạo luật Giao dịch Tài chính Điện tử.

Động thái siết chặt quản lý xuất phát từ sự cố ngày 27/11 của sàn Upbit. Hơn 104 triệu token Solana, trị giá khoảng 44,5 tỷ won, bị chuyển ra ví ngoài trong chưa đầy một giờ. Vụ việc cho thấy khoảng trống lớn trong việc bảo vệ khách hàng tiền điện tử so với người dùng ngân hàng.

Không chỉ vụ hack, cơ quan quản lý Hàn Quốc còn quan ngại về tình trạng lỗi hệ thống lặp lại. Dữ liệu từ Quốc hội Hàn Quốc cho biết 5 sàn giao dịch tiền điện tử lớn tại Hàn Quốc đã ghi nhận 20 sự cố kỹ thuật từ năm 2023, ảnh hưởng hơn 900 người dùng và gây thiệt hại hơn 5 tỷ won.

Riêng Upbit có 6 sự cố, làm ảnh hưởng 600 khách hàng. Những con số này làm dấy lên câu hỏi về chất lượng vận hành và mức độ đầu tư hạ tầng của các sàn.

Các sửa đổi luật tại Hàn Quốc sắp tới được kỳ vọng sẽ yêu cầu tiêu chuẩn an ninh công nghệ thông tin cao hơn, nâng chuẩn vận hành và tăng mức phạt. Một đề xuất đang được xem xét là áp mức phạt lên tới 3% doanh thu hàng năm đối với các vụ hack, tương tự ngân hàng, thay vì mức tối đa khoảng 3,4 triệu USD như hiện nay dành cho các sàn tiền điện tử.

Vụ Upbit cũng khiến dư luận chú ý vì thời gian báo cáo sự cố bị cho là chậm trễ. Dù việc bị tấn công được phát hiện ngay sau đó vài tiếng, phải tới gần 11 giờ trưa sàn mới thông báo với Cơ quan Giám sát Tài chính.

Song song đó, các nhà lập pháp Hàn Quốc đang thúc giục cơ quan quản lý sớm trình dự thảo luật về stablecoin trước ngày 10/12, cảnh báo sẽ tự thúc đẩy nếu chính phủ tiếp tục chậm tiến độ. Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã nhiều lần trì hoãn ban hành luật về stablecoin.

Các cơ quan chức năng kỳ vọng đưa dự thảo luật stablecoin vào chương trình thảo luận của kỳ họp bất thường Quốc hội tháng 1/2026. Những động thái dồn dập này cho thấy Hàn Quốc đang quyết tâm xây dựng một khung giám sát đầy đủ hơn cho thị trường tài sản số, sau loạt sự cố bảo mật gây nhiều lo ngại.