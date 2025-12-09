Hàn Quốc sắp yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử tuân chuẩn trách nhiệm như ngân hàng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 09/12/2025
Hạ Chi
09/12/2025, 09:08
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đang xem xét yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải bồi thường cho người dùng khi xảy ra thiệt hại do hacker hoặc lỗi hệ thống kể cả khi nền tảng không có lỗi, tương tự như trách nhiệm của các ngân hàng...
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đang chuẩn bị siết chặt quản lý, hướng tới áp dụng trách nhiệm pháp lý "không cần chứng minh lỗi” tương đương các ngân hàng cho các sàn giao dịch tiền điện tử, sau vụ vi phạm nghiêm trọng tại Upbit.
Nếu quy định được thông qua, các sàn sẽ phải bồi thường cho khách hàng khi xảy ra thiệt hại do hacker hoặc lỗi hệ thống kể cả khi nền tảng không có lỗi, giống như các tổ chức tài chính truyền thống.
Hiện cơ chế bồi thường “không có lỗi” này mới chỉ áp dụng cho ngân hàng và các công ty thanh toán điện tử theo Đạo luật Giao dịch Tài chính Điện tử.
Động thái siết chặt quản lý xuất phát từ sự cố ngày 27/11 của sàn Upbit. Hơn 104 triệu token Solana, trị giá khoảng 44,5 tỷ won, bị chuyển ra ví ngoài trong chưa đầy một giờ. Vụ việc cho thấy khoảng trống lớn trong việc bảo vệ khách hàng tiền điện tử so với người dùng ngân hàng.
Không chỉ vụ hack, cơ quan quản lý Hàn Quốc còn quan ngại về tình trạng lỗi hệ thống lặp lại. Dữ liệu từ Quốc hội Hàn Quốc cho biết 5 sàn giao dịch tiền điện tử lớn tại Hàn Quốc đã ghi nhận 20 sự cố kỹ thuật từ năm 2023, ảnh hưởng hơn 900 người dùng và gây thiệt hại hơn 5 tỷ won.
Riêng Upbit có 6 sự cố, làm ảnh hưởng 600 khách hàng. Những con số này làm dấy lên câu hỏi về chất lượng vận hành và mức độ đầu tư hạ tầng của các sàn.
Các sửa đổi luật tại Hàn Quốc sắp tới được kỳ vọng sẽ yêu cầu tiêu chuẩn an ninh công nghệ thông tin cao hơn, nâng chuẩn vận hành và tăng mức phạt. Một đề xuất đang được xem xét là áp mức phạt lên tới 3% doanh thu hàng năm đối với các vụ hack, tương tự ngân hàng, thay vì mức tối đa khoảng 3,4 triệu USD như hiện nay dành cho các sàn tiền điện tử.
Vụ Upbit cũng khiến dư luận chú ý vì thời gian báo cáo sự cố bị cho là chậm trễ. Dù việc bị tấn công được phát hiện ngay sau đó vài tiếng, phải tới gần 11 giờ trưa sàn mới thông báo với Cơ quan Giám sát Tài chính.
Song song đó, các nhà lập pháp Hàn Quốc đang thúc giục cơ quan quản lý sớm trình dự thảo luật về stablecoin trước ngày 10/12, cảnh báo sẽ tự thúc đẩy nếu chính phủ tiếp tục chậm tiến độ. Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã nhiều lần trì hoãn ban hành luật về stablecoin.
Các cơ quan chức năng kỳ vọng đưa dự thảo luật stablecoin vào chương trình thảo luận của kỳ họp bất thường Quốc hội tháng 1/2026. Những động thái dồn dập này cho thấy Hàn Quốc đang quyết tâm xây dựng một khung giám sát đầy đủ hơn cho thị trường tài sản số, sau loạt sự cố bảo mật gây nhiều lo ngại.
Ngày 8/12, chatbot AI Chống Lừa Đảo chính thức ra mắt trên nền tảng Zalo, trở thành công cụ hỗ trợ người dùng phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ lừa đảo trực tuyến theo thời gian thực...
Trí tuệ nhân tạo (AI) mới chỉ đang giúp người lao động tiết kiệm khoảng 40 - 60 phút mỗi ngày, báo cáo mới của OpenAI cho thấy...
Sau gần 4 năm triển khai, ứng dụng eTax Mobile đã ghi nhận hơn 13 triệu lượt tải, xử lý 17,2 triệu giao dịch nộp thuế với tổng số tiền trên 26.500 tỷ đồng. Riêng năm 2025, có hơn 7 triệu đăng ký mới, 13,3 triệu giao dịch và gần 18.000 tỷ đồng được nộp qua hệ thống…
Việc ban hành luật AI là yêu cầu tất yếu, bởi AI đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Chậm trễ trong hành lang pháp lý có thể khiến Việt Nam tụt hậu hoặc đối diện với những rủi ro khó kiểm soát liên quan đến an toàn dữ liệu, đạo đức công nghệ và bảo vệ người dùng...
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam soạn thảo và xem xét ban hành luật riêng điều chỉnh về trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của quốc gia và xu hướng chung của thế giới. Dù vậy, theo các đại biểu Quốc hội, vẫn còn nhiều nội dung tại dự thảo này cần điều chỉnh, bổ sung để Luật Trí tuệ nhân tạo không chỉ là một đạo luật công nghệ, mà là một đạo luật của tương lai...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: