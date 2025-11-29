Thứ Bảy, 29/11/2025

Ngân hàng Trung ương Nam Phi: tiền điện tử là rủi ro tài chính

Hạ Chi

29/11/2025, 10:00

Tính đến tháng 7 năm nay, tổng lượng người dùng trên ba sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Nam Phi đã đạt 7,8 triệu tài khoản...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trong báo cáo ổn định tài chính lần thứ hai của năm 2025, Ngân hàng Dự trữ Nam Phi cho biết họ coi tài sản số và stablecoin là nhóm rủi ro mới khi số lượng người dùng tại nước này đang tăng nhanh.

Tính đến tháng 7 năm nay, tổng lượng người dùng trên ba sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Nam Phi đã đạt 7,8 triệu tài khoản. Tính đến cuối năm 2024, khoảng 1,5 tỷ USD tài sản đã được gửi trên các nền tảng này. 

Ngân hàng Dự trữ Nam Phi cảnh báo tính chất kỹ thuật số, xuyên biên giới và khó kiểm soát của tiền mã hóa có thể bị lợi dụng để các quy định của Quy định Kiểm soát Ngoại hối kiểm soát dòng tiền ra vào Nam Phi.

Ngoài các đồng tiền điện tử phổ biến như Bitcoin, XRP, Ethereum hay Solana, Ngân hàng Dự trữ Nam Phi cho biết khối lượng giao dịch stablecoin tại thị trường này cũng đã tăng mạnh từ năm 2022. Trong đó, stablecoin neo theo USD trở thành lựa chọn ưu tiên trên các sàn giao dịch do biến động giá thấp hơn đáng kể so với tài sản mã hoá không được bảo đảm.

Financial Stability Board (một cơ quan quốc tế đưa ra các khuyến nghị về hệ thống tài chính toàn cầu được thành lập tại Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2009) đã báo cáo vào tháng 10 rằng Nam Phi đang thiếu khuôn khổ đầy đủ để điều chỉnh các stablecoin và mới chỉ xác lập một phần quy định đối với tiền điện tử.

Sự thiếu vắng này tạo ra khoảng trống cho “những rủi ro không được phát hiện”, có khả năng tác động đến an toàn hệ thống tài chính.

Những cảnh báo này không phải mới. Từ năm 2017, Phó thống đốc Ngân hàng Dự trữ Nam Phi Francois Groepe đã cho rằng việc phát hành tiền kỹ thuật số là quá rủi ro đối với đất nước này. Dù vậy, hiện nay, các cơ quan hoạch định chính sách Nam Phi cũng đã cởi mở hơn đối với tài sản số.

Năm 2022, Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính Nam Phi (FSCA) đã chính thức xếp tiền mã hóa vào nhóm sản phẩm tài chính và cấp phép cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Nhờ đó, hoạt động giao dịch tiền mã hóa đã có khung pháp lý giám sát cơ bản, dù vậy, việc thiếu khuôn khổ chặt chẽ và toàn diện vẫn đang khiến ngân hàng trung ương nước này lo ngại về các rủi ro tiềm ẩn trước sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực này.

