Nhà đầu tư Mỹ có dấu hiệu "dè dặt" với tiền điện tử

Số liệu mới đây từ Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính Mỹ (FINRA) cho thấy lượng người Mỹ đầu tư vào tiền điện tử gần như không đổi trong giai đoạn 2021–2024. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ngày càng ít người có ý định rót thêm vốn hay đầu tư lần đầu.

Theo báo cáo của FINRA, mức độ “chấp nhận rủi ro” với tiền điện tử của nhiều nhà đầu tư Mỹ đang thấp đi, cũng có nghĩa họ đang thận trọng hơn với tài sản số. Tỷ lệ người Mỹ sở hữu tiền điện tử duy trì ở mức 27% suốt ba năm, nhưng số nhà đầu tư cân nhắc mua thêm hoặc lần đầu mua tiền điện tử đã giảm từ 33% năm 2021 xuống còn 26% năm 2024.

Tâm lý e dè thể hiện rõ nhất ở nhóm trẻ. Nhà đầu tư dưới 35 tuổi có mức độ chấp nhận rủi ro giảm tới 9 điểm, xuống còn 15%. Tính chung toàn thị trường, nhóm “ưa rủi ro cao” chỉ còn 8%, giảm 4 điểm so với ba năm trước.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh lãi suất, lạm phát và triển vọng kinh tế còn nhiều bất ổn, nhà đầu tư có xu hướng rời xa các tài sản biến động mạnh như tiền điện tử để tìm đến kênh đầu tư an toàn hơn.

Nghiên cứu của FINRA được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 12/2024 với 2.861 nhà đầu tư và khảo sát bổ sung 25.539 người trưởng thành ở các bang. Kết quả cho thấy 66% người được hỏi đã đánh giá tiền điện tử là khoản đầu tư rủi ro, tăng từ mức 58% năm 2021.

Dù xu hướng thận trọng hơn đang lan rộng, vẫn có khoảng một phần ba nhà đầu tư cho rằng họ buộc phải chấp nhận rủi ro lớn nếu muốn đạt mục tiêu tài chính dài hạn. Tỷ lệ này lên đến 50% ở nhóm dưới 35 tuổi.

Đáng chú ý, khoảng 13% nhà đầu tư, trong đó gần 1/3 là người dưới 25 tuổi, thừa nhận từng mua cổ phiếu meme hoặc đầu tư “theo trào lưu” đám đông.

Báo cáo cũng lưu ý tốc độ gia nhập thị trường của nhà đầu tư mới cũng giảm mạnh. Chỉ 8% cho biết họ bắt đầu đầu tư trong hai năm gần đây (tính đến cuối năm 2024), thấp hơn rất nhiều so với mức 21% vào năm 2021.

FINRA nhận định làn sóng nhà đầu tư trẻ đổ vào thị trường trong giai đoạn đại dịch đã chững lại, đưa tỷ lệ người dưới 35 tuổi tham gia đầu tư về mức của năm 2018. Trong thời kỳ đại dịch (2020–2021), rất nhiều người trẻ Mỹ đã tham gia thị trường tiền điện tử vì có thời gian rảnh, được kích thích bởi các ứng dụng giao dịch miễn phí, và bị cuốn theo làn sóng đầu tư “theo trào lưu”.

Tuy nhiên, FINRA cho rằng kết quả từ khảo sát năm 2024 đã phản ánh “một sự dịch chuyển nhẹ theo hướng thận trọng hơn” trong thái độ và hành vi của nhà đầu tư Mỹ so với thời điểm đại dịch.