Nhà đầu tư Mỹ có dấu hiệu "dè dặt" với tiền điện tử

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Bạch Dương
06/12/2025, 14:55
Theo báo cáo của FINRA, mức độ sẵn sàng “chấp nhận rủi ro” với tiền điện tử của nhiều nhà đầu tư Mỹ đang thấp đi, cũng có nghĩa họ đang thận trọng hơn với loại tài sản này....
Số liệu mới đây từ Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính Mỹ (FINRA) cho thấy lượng người Mỹ đầu tư vào tiền điện tử gần như không đổi trong giai đoạn 2021–2024. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là ngày càng ít người có ý định rót thêm vốn hay đầu tư lần đầu.
Theo báo cáo của FINRA, mức độ “chấp nhận rủi ro” với tiền điện tử của nhiều nhà đầu tư Mỹ đang thấp đi, cũng có nghĩa họ đang thận trọng hơn với tài sản số. Tỷ lệ người Mỹ sở hữu tiền điện tử duy trì ở mức 27% suốt ba năm, nhưng số nhà đầu tư cân nhắc mua thêm hoặc lần đầu mua tiền điện tử đã giảm từ 33% năm 2021 xuống còn 26% năm 2024.
Tâm lý e dè thể hiện rõ nhất ở nhóm trẻ. Nhà đầu tư dưới 35 tuổi có mức độ chấp nhận rủi ro giảm tới 9 điểm, xuống còn 15%. Tính chung toàn thị trường, nhóm “ưa rủi ro cao” chỉ còn 8%, giảm 4 điểm so với ba năm trước.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh lãi suất, lạm phát và triển vọng kinh tế còn nhiều bất ổn, nhà đầu tư có xu hướng rời xa các tài sản biến động mạnh như tiền điện tử để tìm đến kênh đầu tư an toàn hơn.
Nghiên cứu của FINRA được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 12/2024 với 2.861 nhà đầu tư và khảo sát bổ sung 25.539 người trưởng thành ở các bang. Kết quả cho thấy 66% người được hỏi đã đánh giá tiền điện tử là khoản đầu tư rủi ro, tăng từ mức 58% năm 2021.
Dù xu hướng thận trọng hơn đang lan rộng, vẫn có khoảng một phần ba nhà đầu tư cho rằng họ buộc phải chấp nhận rủi ro lớn nếu muốn đạt mục tiêu tài chính dài hạn. Tỷ lệ này lên đến 50% ở nhóm dưới 35 tuổi.
Đáng chú ý, khoảng 13% nhà đầu tư, trong đó gần 1/3 là người dưới 25 tuổi, thừa nhận từng mua cổ phiếu meme hoặc đầu tư “theo trào lưu” đám đông.
Báo cáo cũng lưu ý tốc độ gia nhập thị trường của nhà đầu tư mới cũng giảm mạnh. Chỉ 8% cho biết họ bắt đầu đầu tư trong hai năm gần đây (tính đến cuối năm 2024), thấp hơn rất nhiều so với mức 21% vào năm 2021.
FINRA nhận định làn sóng nhà đầu tư trẻ đổ vào thị trường trong giai đoạn đại dịch đã chững lại, đưa tỷ lệ người dưới 35 tuổi tham gia đầu tư về mức của năm 2018. Trong thời kỳ đại dịch (2020–2021), rất nhiều người trẻ Mỹ đã tham gia thị trường tiền điện tử vì có thời gian rảnh, được kích thích bởi các ứng dụng giao dịch miễn phí, và bị cuốn theo làn sóng đầu tư “theo trào lưu”.
Tuy nhiên, FINRA cho rằng kết quả từ khảo sát năm 2024 đã phản ánh “một sự dịch chuyển nhẹ theo hướng thận trọng hơn” trong thái độ và hành vi của nhà đầu tư Mỹ so với thời điểm đại dịch.
Không ngoài dự đoán, Apple và Samsung tiếp tục là hai hãng điện thoại sở hữu các dòng flagship bán chạy nhất. Trong đó, iPhone của Apple vẫn chiếm ưu thế ở nhóm dẫn đầu, còn dòng Galaxy A tiếp tục là trụ cột tăng trưởng của Samsung…
Thông tư 43/2025/TT-BKHCN quy định các tiêu chí xét duyệt để hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước, từ thực tập và nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài, hỗ trợ nghiên cứu viên sau tiến sĩ đến bồi dưỡng, khuyến khích đội ngũ nhà khoa học trẻ và kỹ sư trẻ tài năng đến hỗ trợ tổ chức hội thảo khoa học, phát triển tạp chí khoa học...
Tỷ phú Mark Zuckerberg đang chuẩn bị cắt giảm tới 30% ngân sách của Reality Labs, bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ metaverse, tương đương giảm chi tiêu từ 4 đến 6 tỷ USD. Tuy nhiên, Meta khẳng định họ không “khai tử” nghiên cứu công nghệ này...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025 phát hành ngày 08/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: