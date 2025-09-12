Hàng trăm thương hiệu âm thanh, thiết bị nghe nhìn tham gia AVShow 2025 tại TP.HCM

Hàng trăm thương hiệu âm thanh, thiết bị nghe nhìn “góp mặt” tại Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn – AVShow lần thứ 24 diễn ra từ 9 giờ đến 18 giờ trong các ngày 12, 13 và 14/9/2025 tại khách sạn Sài Gòn Prince, phường Sài Gòn, TP.HCM…

Sự kiện AVShow 2025 ngoài sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu uy tín đã đồng hành cùng AVShow qua nhiều kỳ triển lãm như: Tannoy, Accuphase, Fyne audio, Sumico, Klipsch, JBL, TEAC, Perlisten, Goldnote, Thivanlabs & MAVIS, Cambrigde, Monitor Audio, Sony, Eversolo, KEF, Harbeth... từ các nhà phân phối Anh Duy Audio, PGI, Alpha, The Experts Group, LP Camera Store, Thiên Hà Audio, SSQ Audio, Joe's Audio, Streamcast…

Bên cạnh đó, Triển lãm cũng đánh dấu sự xuất hiện của các gương mặt mới như TH Audio, Yêu LP. Sự trở lại của Wilson audio, McIntosh, B&W, Marantz từ nhà phân phối Đông Thành Hòa Phúc, đặc biệt sự xuất hiện của thương hiệu Hi-end Aries Cerat từ Black Dragon Audio và doanh nghiệp quốc tế Summer Audio, Simplicity Control từ Singapore và Hồng Kông khiến cho AVSHOW thật sự đa dạng và sôi động.

Với quy mô 31 phòng và khu trưng bày triển lãm trải dài từ lầu 1 đến lầu 3, AVShow 2025 tiếp tục mang đến không gian trải nghiệm đa dạng, nơi khách tham quan có thể tiếp cận các sản phẩm từ phân khúc bình dân đến cao cấp, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng yêu thích công nghệ và các thiết bị giải trí cá nhân.

Theo đó, các phòng trưng bày sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm đáng chú ý. Trong đó có đôi loa đầu bảng Perlisten S7t Black Edition lần đầu ra mắt thế giới, bộ sưu tập phiên bản giới hạn kỷ niệm 100 năm Luxman Centennial Collection, hay các sản phẩm mới từ ThivanLabs và Mavis Lab như MAVIS E1000P. Black Dragon Audio sẽ mang đến Aurora - đôi loa kèn semi-active từng gây tiếng vang tại Munich High End. Khu vực của The Experts Group cũng trưng bày nhiều kiệt tác như Monitor Audio Studio 89, ampli Cambridge EX Series hay dòng Rotel Michi.

Ngoài ra, AVShow 2025 không chỉ là nơi trưng bày mà còn tổ chức 04 buổi workshop chuyên ngành tại phòng Lavender 2 với sự tham gia của các chuyên gia âm thanh. Khách tham quan còn có thể trải nghiệm các buổi trình diễn luân phiên tại lầu 2, thưởng thức không gian cà phê miễn phí và tham dự nhiều hoạt động bên lề.

Được biết, tại AVShow lần này các giải pháp xem phim và nghe nhạc 3 trong 1 cho gia đình hay các sản phẩm tai nghe và loa di động lần đầu tiên ra mắt, máy ảnh và phụ kiện cũng không thể thiếu tại sự kiện, đặc biệt tập trung tại lầu 3 với các xu hướng nghe nhạc không dây, streaming trực tuyến tiếp cận nhóm khách hàng trẻ tiếp tục được giới thiệu.