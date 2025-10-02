Thứ Năm, 02/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

HDBank phát hành thành công 50 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế

Thu Hà

02/10/2025, 19:30

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) vừa phát hành thành công 50 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).

Khách hàng giao dịch tại HDBank.
Khách hàng giao dịch tại HDBank.

Đây là bước tiến quan trọng của HDBank trên thị trường vốn quốc tế, tiếp nối thành công đợt phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu xanh trong nước cuối năm 2024.

Đợt phát hành này gồm 50.000 trái phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá 50 triệu USD (Đợt 1) có kỳ hạn 3 năm, nằm trong Chương trình Trái phiếu Xanh Quốc tế của HDBank gồm hai đợt phát hành riêng lẻ với tổng trị giá 100 triệu USD. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là đơn vị tư vấn hồ sơ.

Nguồn vốn từ trái phiếu xanh quốc tế giúp HDBank đa dạng hóa nguồn lực tài chính, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, mở rộng khả năng tham gia các dự án năng lượng tái tạo, công trình xanh, xe điện và giải pháp tiết kiệm năng lượng. Nguồn vốn từ đợt phát hành này cho IFC có thể hỗ trợ ít nhất 50 khách hàng triển khai dự án xanh, góp phần giảm khoảng 100.500 tấn CO₂ mỗi năm, đóng góp tích cực vào mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.

Trước đó, IFC đã hỗ trợ HDBank xây dựng và ban hành Khung Tài chính Bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế về tài chính bền vững vào cuối năm 2024, mở đường cho hoạt động phát hành trái phiếu xanh và bền vững của ngân hàng.

Với việc phát hành thành công trái phiếu xanh quốc tế lần này, HDBank tiếp tục khẳng định uy tín trên thị trường vốn quốc tế, đồng thời củng cố vị thế tiên phong trong việc kết hợp tăng trưởng kinh doanh, quản trị bền vững và phát triển cộng đồng.

Từ khóa:

HDBank

Đọc thêm

Gần 2.300 vụ tổn thất bảo hiểm với số tiền bồi thường 357 tỷ đồng sau bão số 10

Gần 2.300 vụ tổn thất bảo hiểm với số tiền bồi thường 357 tỷ đồng sau bão số 10

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến ngày 2/10, các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp nhận gần 2.300 vụ tổn thất do bão số 10 với tổng thiệt hại khoảng 357 tỷ đồng. Phần lớn tập trung ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và xe cơ giới…

Đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt của Giám đốc Công an tỉnh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt của Giám đốc Công an tỉnh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, đề xuất cho Giám đốc Công an tỉnh được xử phạt tới 100 triệu đồng, gấp đôi so với quy định hiện hành...

Sacombank tung gói vay 40.000 tỷ đồng lãi suất từ 4,3%/năm, tiếp sức tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp

Sacombank tung gói vay 40.000 tỷ đồng lãi suất từ 4,3%/năm, tiếp sức tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp

Với mục tiêu đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các kế hoạch tài chính quan trọng, đặc biệt ở giai đoạn nửa cuối năm, Sacombank triển khai gói tín dụng ưu đãi 40.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 4,3%/năm, áp dụng đến hết 31/12/2025.

Thu ngân sách đạt gần 100% dự toán, Thủ tướng chỉ đạo siết chặt chi và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Thu ngân sách đạt gần 100% dự toán, Thủ tướng chỉ đạo siết chặt chi và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Trong 9 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách xấp xỉ đạt 100% dự toán cả năm dù Chính phủ vẫn triển khai nhiều gói hỗ trợ người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt chi tiêu đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 8%...

Một thương hiệu giảm giá mua vàng nhẫn “4 số 9”gấp 4 lần giảm giá bán

Một thương hiệu giảm giá mua vàng nhẫn “4 số 9”gấp 4 lần giảm giá bán

Trong phiên giao dịch sáng 2/10, giá bán vàng nhẫn tại Phú Quý giảm 300 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua giảm 1,3 triệu đồng/lượng, gấp hơn 4 lần so với giảm giá bán ra...

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hơn 7.600 tỷ đầu tư mở rộng cao tốc Yên Bái - Lào Cai

Đầu tư

2

16 bước xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 1/1/2026

Bất động sản

3

Hà Nội điều chỉnh và bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2025

Đầu tư

4

Hà Nội công khai 17 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai

Bất động sản

5

Hà Nội tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án Thượng Thanh từ 1/10

Dự án

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy