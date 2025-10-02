HDBank phát hành thành công 50 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) vừa phát hành thành công 50 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).
Đây là bước tiến quan trọng của HDBank trên thị trường vốn quốc tế, tiếp nối thành công đợt phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu xanh trong nước cuối năm 2024.
Đợt phát hành này gồm 50.000 trái phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá 50 triệu USD (Đợt 1) có kỳ hạn 3 năm, nằm trong Chương trình Trái phiếu Xanh Quốc tế của HDBank gồm hai đợt phát hành riêng lẻ với tổng trị giá 100 triệu USD. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là đơn vị tư vấn hồ sơ.
Nguồn vốn từ trái phiếu xanh quốc tế giúp HDBank đa dạng hóa nguồn lực tài chính, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, mở rộng khả năng tham gia các dự án năng lượng tái tạo, công trình xanh, xe điện và giải pháp tiết kiệm năng lượng. Nguồn vốn từ đợt phát hành này cho IFC có thể hỗ trợ ít nhất 50 khách hàng triển khai dự án xanh, góp phần giảm khoảng 100.500 tấn CO₂ mỗi năm, đóng góp tích cực vào mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.
Trước đó, IFC đã hỗ trợ HDBank xây dựng và ban hành Khung Tài chính Bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế về tài chính bền vững vào cuối năm 2024, mở đường cho hoạt động phát hành trái phiếu xanh và bền vững của ngân hàng.
Với việc phát hành thành công trái phiếu xanh quốc tế lần này, HDBank tiếp tục khẳng định uy tín trên thị trường vốn quốc tế, đồng thời củng cố vị thế tiên phong trong việc kết hợp tăng trưởng kinh doanh, quản trị bền vững và phát triển cộng đồng.
Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến ngày 2/10, các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp nhận gần 2.300 vụ tổn thất do bão số 10 với tổng thiệt hại khoảng 357 tỷ đồng. Phần lớn tập trung ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và xe cơ giới…
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, đề xuất cho Giám đốc Công an tỉnh được xử phạt tới 100 triệu đồng, gấp đôi so với quy định hiện hành...
Với mục tiêu đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các kế hoạch tài chính quan trọng, đặc biệt ở giai đoạn nửa cuối năm, Sacombank triển khai gói tín dụng ưu đãi 40.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 4,3%/năm, áp dụng đến hết 31/12/2025.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách xấp xỉ đạt 100% dự toán cả năm dù Chính phủ vẫn triển khai nhiều gói hỗ trợ người dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt chi tiêu đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 8%...
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: