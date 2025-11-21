Thứ Sáu, 21/11/2025

Trang chủ Tài chính

HDBank ra mắt chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú” với giải thưởng có trị giá tới 3 tỷ đồng

P.V

21/11/2025, 15:32

HDBank chính thức triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng mang tên “Tiết kiệm Tỷ phú” với giải thưởng đặc biệt chưa từng có, lên tới 3 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc, cùng nhiều cơ hội hấp dẫn khác như trúng xe máy SH, Smart Tivi, robot hút bụi, và hàng ngàn quà tặng độc đáo, giá trị.

TIẾT KIỆM – SINH LỜI – CƠ HỘI TRỞ THÀNH “TỶ PHÚ” CÙNG HDBANK

Từ nay đến ngày 28/2/2026, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trên App HDBank/ Đi HDBank sẽ có cơ hội nhận hàng trăm giải thưởng giá trị thông qua hình thức quay số may mắn hàng kỳ.

Chỉ với mỗi khoản gửi tiết kiệm 50 triệu đồng, kỳ hạn dự thưởng tối thiểu 1 tháng, khách hàng đã được cấp 1 mã số dự thưởng (MSDT) để tham gia quay số trúng thưởng.

VnEconomy

Đặc biệt, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online) trên ứng dụng sẽ được nhân đôi số lượng mã số dự thưởng, tăng cơ hội trúng thưởng gấp đôi.

NHIỀU GIẢI THƯỞNG GIÁ TRỊ - TRAO NIỀM VUI MỖI KỲ QUAY SỐ

Chương trình gồm 4 kỳ quay số may mắn, trong đó:

-  Ba kỳ đầu tiên (dự kiến 12/12/2025, 9/1/2026, 12/02/2026) bao gồm:

  • 3 giải đặc biệt: Xe SH 125i;
  • 3 giải nhất: Smart Tivi QLED Samsung 4K85 inch;
  • 9 giải nhì: Robot hút bụi tự động DreameL30S Ultra;
  • 15 giải ba: Máy lọc không khí LG PuriCareAero Furniture;
  • 60 giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 5 triệu đồng;
  • 150 giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 2 triệu đồng.

-  Kỳ quay số đặc biệt (dự kiến 12/3/2026):

  • 1 giải đặc biệt: Sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng;
  • 1 giải nhất: Sổ tiết kiệm 500 triệu đồng;
  • 3 giải nhì: Bếp từ kết hợp hút mùi Bosch;
  • 5 giải ba: Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side;
  • 10 giải tư: Máy rửa bát Bosch;
  • 30 giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 6.868.686 đồng;
  • 50 giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 3.939.393 đồng;

Tổng giá trị giải thưởng lớn chưa từng có mang đến cơ hội “trở thành tỷ phú” cho hàng ngàn khách hàng may mắn.

Ưu đãi cộng thêm cho khách hàng mới và khách hàng gửi online.

HDBank dành tặng 1 mã dự thưởng bổ sung cho khách hàng mới (CIF mở trong thời gian chương trình) khi mở sổ tiết kiệm dự thưởng đầu tiên.

Ngoài ra, mọi khách hàng gửi online trên App HDBank/ Đi HDBank đều được nhân đôi mã dự thưởng, gia tăng cơ hội trúng thưởng lớn.

NGÂN HÀNG TẬN TÂM – SẢN PHẨM VƯỢT TRỘI – TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

Chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú” là tiếp nối nỗ lực không ngừng của HDBank trong việc mang đến sản phẩm tiết kiệm sinh lời cao, an toàn, và tiện lợi.

VnEconomy

Với ứng dụng ngân hàng số hiện đại, khách hàng có thể mở sổ, gửi tiền, theo dõi lãi suất và kết quả quay số mọi lúc mọi nơi, đồng thời được phục vụ tận tâm tại hơn 370 điểm giao dịch HDBank trên toàn quốc.

* Thông tin thêm:

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 28/02/2026

Đối tượng tham gia: Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm VNĐ tại quầy hoặc online qua App HDBank / Đi HDBank

Thể lệ chi tiết: Công bố tại các điểm giao dịch HDBank toàn quốc và website www.hdbank.com.vn 

Hotline: 19006060.

Từ khóa:

HDBank Tiết kiệm Tỷ phú

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh mưa lũ

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại miền Trung và Tây Nguyên, Chính phủ đã quyết định chi 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để hỗ trợ khẩn cấp cho bốn tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk…

Vững nội lực, sắc tầm nhìn, TPBank vươn tầm vững mạnh toàn cầu

Vững nội lực, sắc tầm nhìn, TPBank vươn tầm vững mạnh toàn cầu

TPBank tiếp tục khẳng định vị thế khi được The Asian Banker (TAB Global) vinh danh là "Ngân hàng Vững mạnh hàng đầu Việt Nam năm 2025", dựa trên các chỉ số tài chính vượt trội. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ trong chiến lược tài chính an toàn, tăng trưởng hiệu quả và dẫn đầu chuyển đổi số của TPBank.

Quản lý tài chính số: Ứng dụng ngân hàng giúp Gen Z kiểm soát chi tiêu

Quản lý tài chính số: Ứng dụng ngân hàng giúp Gen Z kiểm soát chi tiêu

Quản lý tiền bạc giờ đây không còn là câu chuyện của những con số, mà là cách mỗi người trẻ thiết kế lối sống và tương lai của mình. Họ muốn nhìn trọn bức tranh tài chính: Tài sản, nợ, tiết kiệm và dòng tiền một cách rõ ràng và tức thì. Chính nhu cầu ấy đang khiến những ứng dụng ngân hàng số như SHB SAHA trở thành một dạng "bản đồ tài chính" mới, đồng hành cùng với họ ở mọi quyết định.

VietinBank ra mắt V-Wealth - Giải pháp đầu tư cá nhân hóa

VietinBank ra mắt V-Wealth - Giải pháp đầu tư cá nhân hóa

VietinBank ra mắt nền tảng đầu tư V-Wealth ngay trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, mang đến trải nghiệm đầu tư và quản lý tài sản toàn diện theo xu hướng "One App - All Wealth."

Lý do doanh nghiệp chọn bảo lãnh từ ngân hàng trong mùa kinh doanh cao điểm?

Lý do doanh nghiệp chọn bảo lãnh từ ngân hàng trong mùa kinh doanh cao điểm?

Những doanh nghiệp biết tận dụng bảo lãnh như tấm khiên tài chính trong mùa kinh doanh cao điểm sẽ có lợi thế giữ nhịp cung ứng, củng cố uy tín và sẵn sàng bứt tốc trên đường đua cuối năm…

