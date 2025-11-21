HDBank ra mắt chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú” với giải thưởng có trị giá tới 3 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 21/11/2025
P.V
21/11/2025, 15:32
HDBank chính thức triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng mang tên “Tiết kiệm Tỷ phú” với giải thưởng đặc biệt chưa từng có, lên tới 3 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc, cùng nhiều cơ hội hấp dẫn khác như trúng xe máy SH, Smart Tivi, robot hút bụi, và hàng ngàn quà tặng độc đáo, giá trị.
Từ nay đến ngày 28/2/2026, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trên App HDBank/ Đi HDBank sẽ có cơ hội nhận hàng trăm giải thưởng giá trị thông qua hình thức quay số may mắn hàng kỳ.
Chỉ với mỗi khoản gửi tiết kiệm 50 triệu đồng, kỳ hạn dự thưởng tối thiểu 1 tháng, khách hàng đã được cấp 1 mã số dự thưởng (MSDT) để tham gia quay số trúng thưởng.
Đặc biệt, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến (online) trên ứng dụng sẽ được nhân đôi số lượng mã số dự thưởng, tăng cơ hội trúng thưởng gấp đôi.
Chương trình gồm 4 kỳ quay số may mắn, trong đó:
- Ba kỳ đầu tiên (dự kiến 12/12/2025, 9/1/2026, 12/02/2026) bao gồm:
- Kỳ quay số đặc biệt (dự kiến 12/3/2026):
Tổng giá trị giải thưởng lớn chưa từng có mang đến cơ hội “trở thành tỷ phú” cho hàng ngàn khách hàng may mắn.
Ưu đãi cộng thêm cho khách hàng mới và khách hàng gửi online.
HDBank dành tặng 1 mã dự thưởng bổ sung cho khách hàng mới (CIF mở trong thời gian chương trình) khi mở sổ tiết kiệm dự thưởng đầu tiên.
Ngoài ra, mọi khách hàng gửi online trên App HDBank/ Đi HDBank đều được nhân đôi mã dự thưởng, gia tăng cơ hội trúng thưởng lớn.
Chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú” là tiếp nối nỗ lực không ngừng của HDBank trong việc mang đến sản phẩm tiết kiệm sinh lời cao, an toàn, và tiện lợi.
Với ứng dụng ngân hàng số hiện đại, khách hàng có thể mở sổ, gửi tiền, theo dõi lãi suất và kết quả quay số mọi lúc mọi nơi, đồng thời được phục vụ tận tâm tại hơn 370 điểm giao dịch HDBank trên toàn quốc.
* Thông tin thêm:
Thời gian áp dụng: Từ nay đến 28/02/2026
Đối tượng tham gia: Khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm VNĐ tại quầy hoặc online qua App HDBank / Đi HDBank
Thể lệ chi tiết: Công bố tại các điểm giao dịch HDBank toàn quốc và website www.hdbank.com.vn
Hotline: 19006060.
Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại miền Trung và Tây Nguyên, Chính phủ đã quyết định chi 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương để hỗ trợ khẩn cấp cho bốn tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk…
TPBank tiếp tục khẳng định vị thế khi được The Asian Banker (TAB Global) vinh danh là “Ngân hàng Vững mạnh hàng đầu Việt Nam năm 2025”, dựa trên các chỉ số tài chính vượt trội. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ trong chiến lược tài chính an toàn, tăng trưởng hiệu quả và dẫn đầu chuyển đổi số của TPBank.
Quản lý tiền bạc giờ đây không còn là câu chuyện của những con số, mà là cách mỗi người trẻ thiết kế lối sống và tương lai của mình. Họ muốn nhìn trọn bức tranh tài chính: Tài sản, nợ, tiết kiệm và dòng tiền một cách rõ ràng và tức thì. Chính nhu cầu ấy đang khiến những ứng dụng ngân hàng số như SHB SAHA trở thành một dạng “bản đồ tài chính” mới, đồng hành cùng với họ ở mọi quyết định.
VietinBank ra mắt nền tảng đầu tư V-Wealth ngay trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, mang đến trải nghiệm đầu tư và quản lý tài sản toàn diện theo xu hướng “One App - All Wealth.”
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: