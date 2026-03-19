Trang chủ Kinh tế số

Cảnh báo phần mềm độc hại đánh cắp dữ liệu trên iOS phiên bản 18.4 đến 18.6.2

Bạch Dương

19/03/2026, 19:23

DarkSword có thể tận dụng 6 lỗ hổng tồn tại trong các phiên bản iOS phát hành từ tháng 3 đến tháng 8/2025 để tấn công đánh cắp dữ liệu của người dùng....

Ảnh minh hoạ: Reuters.

Theo các báo cáo ban đầu, DarkSword là phần mềm gián điệp tinh vi, được thiết kế riêng để khai thác các điểm yếu trên hệ điều hành iOS  được phát hành từ tháng 3 đến tháng 8/2025.

Phần mềm này có khả năng truy cập và thu thập dữ liệu từ thiết bị gần như ngay lập tức.

Các tổ chức an ninh mạng gồm Lookout, iVerify và Google đã phối hợp phân tích và công bố thông tin về DarkSword. Nhóm nghiên cứu ước tính có khoảng 220–270 triệu iPhone có nguy cơ bị tấn công, chủ yếu do đang sử dụng các phiên bản iOS đã cũ.

Cụ thể, phần mềm này có thể xâm nhập vào các thiết bị chạy iOS từ phiên bản 18.4 đến 18.6.2 bằng kỹ thuật tinh vi, chưa từng được công bố rộng rãi trước đây.

Khi người dùng truy cập vào các trang web đã bị chèn mã độc, thiết bị có thể bị xâm nhập âm thầm mà không có dấu hiệu rõ ràng. 

Chỉ trong vòng vài giây đến vài phút sau khi xâm nhập, nó sẽ thu thập nhiều loại dữ liệu nhạy cảm như tin nhắn, lịch sử cuộc gọi, vị trí, cũng như lịch sử duyệt web,... và gửi về máy chủ, sau đó tự xóa dấu vết trên thiết bị để tránh bị các phần mềm bảo mật phát hiện.

Các nhà nghiên cứu phát hiện DarkSword được lưu trữ trên cùng hạ tầng với phần mềm gián điệp Coruna, từng được sử dụng để tấn công người dùng tại Ukraine vào đầu tháng 3/2026, chủ yếu nhằm đánh cắp tài sản mã hoá.

Apple hiện đã phát hành các bản vá để ngăn chặn DarkSword, song vẫn còn một lượng lớn người dùng chưa cập nhật thiết bị. Do đó, để đảm bảo an toàn cho thiết bị, người dùng cần nâng cấp iPhone lên phiên bản iOS 18.7 trở lên (hoặc các phiên bản iOS 26 mới nhất nếu thiết bị được hỗ trợ). Các phiên bản như iOS 26.3.1 đã được xác nhận là đã vá các lỗ hổng mà DarkSword khai thác.

Đại diện Apple cũng cho biết tính năng Safe Browsing trên trình duyệt Safari đã chặn các tên miền độc hại do Google xác định.

Từ trước đến nay, iPhone thường được đánh giá cao về tính bảo mật so với nhiều nền tảng khác như Android. Tuy nhiên, sự xuất hiện liên tiếp của các công cụ khai thác mạnh trong thời gian gần đây cho thấy iOS dường như đang trở thành mục tiêu hấp dẫn đối với tin tặc.

Cùng mức giá, iPhone 17E có gì mới so với iPhone 16E?

07:44, 10/03/2026

Cùng mức giá, iPhone 17E có gì mới so với iPhone 16E?

iPhone 17e tại Việt Nam giá 18 triệu đồng

10:07, 03/03/2026

iPhone 17e tại Việt Nam giá 18 triệu đồng

Apple có thể trình làng MacBook Pro màn hình cảm ứng, tích hợp Dynamic Island như iPhone

10:02, 26/02/2026

Apple có thể trình làng MacBook Pro màn hình cảm ứng, tích hợp Dynamic Island như iPhone

Đơn vị được thử nghiệm chuyển đổi tài sản mã hoá đầu tiên của Việt Nam nhận ISO 27001

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS), được coi là chuẩn mực an toàn thông tin của nhiều nền tảng hạ tầng số quy mô toàn cầu như Amazon Web Services, Google Cloud và Microsoft Azure...

Mark Zuckerberg sắp dừng “canh bạc” Metaverse?

Sau hơn 5 năm cùng cả chục tỷ USD đầu tư, giấc mơ metaverse của Meta dường như đang dần mờ nhạt trong chiến lược của gã khổng lồ...

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Mời quý độc giả đón đọc ấn phẩm Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026 phát hành tháng 03/2026. Ấn phẩm sẽ mang tới cho độc giả một bức tranh đa chiều về kinh tế Việt Nam và thế giới trong năm 2025 và triển vọng trong năm 2026...

5 hồ sơ xin lập sàn giao dịch tài sản mã hóa hợp lệ đang được lấy ý kiến

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa…

Một tên miền ".vn" trúng đấu giá tới 217 triệu đồng

Hai tên miền 2 ký tự dưới “.vn” ghi nhận mức giá trúng cao nhất trong buổi đấu giá đầu tiên lần lượt là 217 triệu đồng và 153 triệu đồng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

eMagazine

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

eMagazine

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Động lực để doanh nghiệp chuyển đổi xanh, giảm phát thải

Đà Nẵng mở bán thêm gần 850 căn nhà ở xã hội

Giá dầu thô và khí đốt ở châu Âu tăng dữ dội sau khi nhà máy LNG của Qatar bị tấn công

Xem xét niêm yết mặt hàng bạc trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Thúc đẩy hợp tác thực chất, đưa quan hệ Việt Nam – Cuba đi vào chiều sâu

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

