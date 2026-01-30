HDBank: Tăng trưởng lợi nhuận cao, nền tảng vốn vững chắc, sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 30/01/2026
Khánh Huyền
30/01/2026, 08:00
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã HDB) công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 21.300 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm trước và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông. Các chỉ tiêu hiệu quả sinh lời và an toàn vốn tiếp tục duy trì ở nhóm dẫn đầu toàn ngành, phản ánh chất lượng tăng trưởng bền vững.
Riêng quý 4/2025, HDBank ghi nhận lợi nhuận hơn 6.500 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ, cho thấy đà tăng trưởng được củng cố mạnh mẽ trong nửa cuối năm.
Kết thúc năm 2025, tổng tài sản hợp nhất đạt 931 nghìn tỷ đồng, tăng 33,5% so với cuối năm 2024. Tổng huy động vốn đạt 832 nghìn tỷ đồng, trong đó tiền gửi khách hàng tăng 28,2%, cho thấy niềm tin thị trường tiếp tục được củng cố.
Dư nợ tín dụng đạt 588 nghìn tỷ đồng, tăng 34,3%, tập trung vào các lĩnh vực có hệ số rủi ro hợp lý và dư địa tăng trưởng dài hạn như SME, chuỗi cung ứng, sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu và các dự án xanh. Đây là cơ sở giúp HDBank duy trì tăng trưởng cao nhưng kiểm soát tốt rủi ro.
Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 42.687 tỷ đồng, tăng 25,4%. Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi tăng gấp 2,5 lần, đóng góp 18,6% TOI, phản ánh chiến lược đa dạng hóa nguồn thu đang phát huy hiệu quả.
ROE đạt 25,3% - thuộc nhóm cao nhất hệ thống, ROA đạt 2,1%, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn vượt trội so với mặt bằng ngành. Trong năm, HDBank đã thực hiện chia cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ gần 30%, thể hiện cam kết rõ ràng với cổ đông.
Song hành với tăng trưởng, HDBank tiếp tục kiểm soát rủi ro hiệu quả với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,66%.
Đặc biệt, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 16,7% - thuộc nhóm cao nhất các ngân hàng đã công bố, tạo dư địa lớn cho tăng trưởng tín dụng và mở rộng quy mô trong các năm tới mà không gây áp lực tăng vốn ngắn hạn.
Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược dài hạn của HDBank khi hoàn tất tái cơ cấu và phát triển Vikki Digital Bank - ngân hàng số thế hệ mới. Ngay trong năm đầu hoạt động, Vikki ghi nhận hơn 2,1 triệu lượt tải ứng dụng, cho thấy tiềm năng tăng trưởng lớn trong mảng ngân hàng số và bán lẻ.
Cùng với đó, HD SAISON tiếp tục tăng trưởng ổn định với lợi nhuận vượt 1.390 tỷ đồng, ROE đạt 22,5%, đóng góp tích cực vào lợi nhuận hợp nhất và củng cố sức mạnh hệ sinh thái tài chính tiêu dùng.
HDBank hiện phục vụ hơn 25 triệu khách hàng, với 94% giao dịch cá nhân qua kênh số, tạo nền tảng tăng trưởng chi phí thấp và khả năng mở rộng quy mô nhanh trong tương lai.
Việc Moody’s nâng hạng tín nhiệm HDBank lên nhóm cao nhất tại Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục củng cố niềm tin của nhà đầu tư về năng lực tài chính, quản trị rủi ro và triển vọng tăng trưởng dài hạn của ngân hàng.
Trong phiên, có lúc giá vàng lập kỷ lục mọi thời đại ở mức 5.596 USD/oz, có thời điểm rớt sâu tới 5.106 USD/oz, tương đương khoảng cách 490 USD/oz...
Dù ghi nhận những điểm tích cực về sản phẩm và đối tác, song các chuyên gia cho rằng Dự thảo chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.Hồ Chí Minh cần bổ sung tầm nhìn dài hạn rõ ràng, mục tiêu cụ thể đến 2035-2045, và lộ trình triển khai chi tiết hơn...
Trong phiên sáng 29/1, giá vàng trong nước liên tục đảo chiều với diễn biến khó lường; mỗi nhịp điều chỉnh đều tăng, giảm lên tới cả triệu đồng/lượng đối với cả 2 chiều mua và bán…
Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với nhiều điểm sáng. Kết thúc năm 2025, quy mô tài sản của VIB lần đầu vượt mốc nửa triệu tỷ đồng, chất lượng tài sản cải thiện rõ nét, hiệu quả hoạt động nâng cao.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: