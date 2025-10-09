Thứ Năm, 09/10/2025

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Theo dõi VnEconomy trên

Tài chính

HDBank tiên phong đồng hành cùng ngành y tế triển khai bệnh án điện tử

Phan Tú

09/10/2025, 14:12

Việc phối hợp triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đà Nẵng đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng khám chữa bệnh và trải nghiệm của người dân, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số ngành y tế theo chỉ đạo của Chính phủ…

HDBank đã bàn giao dự án Hồ sơ bệnh án điện tử cho Bệnh viện Đà Nẵng sau hơn 2 tháng triển khai.
HDBank đã bàn giao dự án Hồ sơ bệnh án điện tử cho Bệnh viện Đà Nẵng sau hơn 2 tháng triển khai.

Thực hiện theo Chỉ thị số 07 ngày 14/03/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 13/2025/TT-BYT ngày 6/6/2025 của Bộ Y tế, Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank) đã phối hợp cùng Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Sự kiện này khẳng định thêm vị thế tiên phong của HDBank, Ngân hàng đầu tiên đưa vào vận hành hệ thống Kiosk y tế thông minh trên toàn quốc.

HDBank là đơn vị tài trợ, đồng thời trực tiếp tham gia triển khai kỹ thuật dự án Hồ sơ bệnh án điện tử cùng các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin của Bệnh viện Đà Nẵng. Dự án được hoàn thành nhanh chóng trong hơn 02 tháng, đưa vào vận hành chính thức từ ngày 18/9/2025 và công bố trên trang thông tin của Bộ Y tế: https://benhandientu.moh.gov.vn/

Hồ sơ bệnh án điện tử là một bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tối ưu hóa công tác quản lý, lưu trữ, chia sẻ thông tin y tế; bảo đảm tính chính xác, liên thông và bảo mật dữ liệu sức khỏe của người dân.

VnEconomy

Thời gian tới, HDBank sẽ triển khai thêm các tiện ích cho bệnh viện như: ứng dụng đăng ký khám chữa bệnh MediPay - hỗ trợ bệnh nhân định danh và xác thực điện tử qua Thẻ Căn cước/ VNeID, đặt lịch và thanh toán từ xa, quản lý thông tin y tế; dịch vụ bảo lãnh thanh toán viện phí MediFast - tối ưu hóa quy trình thanh toán viện phí 100% không tiền mặt, tiết kiệm thời gian và chi phí; dịch vụ tín dụng y tế... Các giải pháp này được đồng bộ trong hệ sinh thái số của HDBank, góp phần nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh, giảm tải thủ tục hành chính.

Là bệnh viện tuyến cuối khu vực miền Trung - Tây Nguyên với quy mô hơn 2.000 giường bệnh và tiếp nhận trung bình hơn 3.000 lượt khám/ngày, Bệnh viện Đà Nẵng là cơ sở y tế đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

VnEconomy

Từ năm 2023, HDBank đã phối hợp cùng Bệnh viện Đà Nẵng trong nhiều chương trình chuyển đổi số; tiêu biểu là triển khai hệ thống Kiosk y tế thông minh MediPay theo nhiệm vụ của Đề án 06/CP đề ra.

Việc phối hợp triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đà Nẵng đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng khám chữa bệnh và trải nghiệm của người dân, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số ngành y tế theo chỉ đạo của Chính phủ, vì một Việt Nam khỏe mạnh.

HDBank

Dù lo lạm phát, Fed vẫn dự định tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay

Dù lo lạm phát, Fed vẫn dự định tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay

Giới phân tích nhận định Fed đang ở vào một tình thế khó khăn, không chỉ bởi sự đa dạng quan điểm trong nội bộ, mà còn bởi Chính phủ Mỹ đóng cửa...

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khẩn trương hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bão số 10

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khẩn trương hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bão số 10

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh tại các khu vực khẩn trương rà soát, đánh giá tình trạng khách hàng vay vốn để triển khai hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10, đảm bảo nguồn vốn đến đúng nơi…

Chính phủ chi khẩn cấp 140 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh vùng lũ

Chính phủ chi khẩn cấp 140 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh vùng lũ

Chính phủ vừa phân bổ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho 4 tỉnh vùng lũ, nhằm kịp thời hỗ trợ dân sinh và bước đầu khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra…

Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp nhà nước hoàn tất báo cáo hiệu quả kinh doanh trước 25/10

Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp nhà nước hoàn tất báo cáo hiệu quả kinh doanh trước 25/10

Tại Công điện số 191/CĐ-TTg ngày 8/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước phải hoàn tất báo cáo hiệu quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2025 trước ngày 25/10 nhằm góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%...

Giá vàng quay đầu lao dốc sau khi "nhảy" lên gần 4.050 USD/oz

Giá vàng quay đầu lao dốc sau khi “nhảy” lên gần 4.050 USD/oz

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng ở vùng giá cao chưa từng thấy của kim loại quý này...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

1

Cổ phiếu trụ kéo VN-Index vượt đỉnh 1700, khối ngoại bán ròng gần 1.200 tỷ
Chứng khoán

Chứng khoán

2

Văn Phú được vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm đổi mới đất nước
Bất động sản

Bất động sản

3

CADIVI - 50 năm phát triển cùng đất nước
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

4

Phải đến tháng 9/2026 nâng hạng có hiệu lực, dòng tiền thụ động ETF mới mua vào cổ phiếu Việt Nam?
Chứng khoán

Chứng khoán

5

Chu kỳ tăng giá của chứng khoán mới chỉ bắt đầu?
Chứng khoán

Chứng khoán

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy