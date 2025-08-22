Chủ Nhật, 24/08/2025

HDBank vào “Top 50 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu nhất 2025”

Khánh Huyền

22/08/2025, 15:17

Forbes Vietnam vừa công bố danh sách 50 Công ty Niêm yết Tốt nhất Việt Nam năm 2025, quy tụ nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực chủ chốt, đại diện tiêu biểu cho khối doanh nghiệp niêm yết năng động và bền vững của nền kinh tế.

VnEconomy

Trong số này, HDBank tiếp tục góp mặt, khẳng định vị thế ngân hàng bán lẻ đa năng hàng đầu và vai trò tiên phong của khu vực kinh tế tư nhân trong hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam.

HDBank là ngân hàng niêm yết luôn giữ vững hiệu quả ROE đạt trên 25% suốt nhiều năm qua. 6 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng tiếp tục đạt lợi nhuận trước thuế 10.068 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ - mức bán niên cao nhất từ trước tới nay. ROE 26,5% và ROA 2,2% đưa HDBank nằm trong nhóm hiệu quả đầu ngành. Tổng tài sản đạt hơn 784 nghìn tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 18,2% - gần gấp đôi mức chung toàn hệ thống.

VnEconomy

Bảng xếp hạng Forbes được xây dựng trên cơ sở báo cáo tài chính kiểm toán và dữ liệu vốn hóa thị trường, tập trung vào khả năng tăng trưởng bền vững, hiệu quả sinh lời và sức khỏe tài chính. Các chỉ số then chốt như vốn hóa, doanh thu, biên lợi nhuận, ROE, EPS… được phân tích trong giai đoạn 3-5 năm, kết hợp đánh giá định tính về quản trị công ty, uy tín thương hiệu và mức độ ảnh hưởng trong ngành.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HDB là một trong những mã vốn hóa lớn của ngành ngân hàng. Chỉ một năm sau IPO, cổ phiếu HDB đã vào VN30 và Top 10 doanh nghiệp tốt nhất trên sàn HOSE, đồng thời nhiều năm liền nằm trong Top 20 Chỉ số Phát triển Bền vững của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, VN30, VN Diamond, VN Finlead. Điều này củng cố tính thanh khoản, thu hút các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời phản ánh niềm tin thị trường vào chiến lược dài hạn của ngân hàng.

Không chỉ khẳng định tại Việt Nam, HDBank còn được lựa chọn là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam góp mặt tại Giải thưởng Quản trị Công ty ASEAN 2025 ở Malaysia. Sự hiện diện này khẳng định vai trò tiên phong của ngân hàng trong việc tiệm cận chuẩn mực quốc tế và nâng tầm doanh nghiệp Việt trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Hơn 35 năm phát triển, HDBank đã trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ đa năng hàng đầu Việt Nam, đồng hành cùng sự thịnh vượng của đất nước. Việc có mặt trong Top 50 Forbes không chỉ khẳng định sức mạnh thương hiệu và sức hút của cổ phiếu HDB, mà còn là bước đệm để ngân hàng tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng, đóng góp cho sự phát triển bền vững của thị trường tài chính và vai trò tiên phong của khu vực kinh tế tư nhân trong tiến trình hội nhập toàn cầu.

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: