Hồ núi Cốc, tâm điểm phát triển Du lịch Thái Nguyên
Thu Ngân
22/08/2025, 08:00
Nằm ẩn mình giữa hai dãy núi Hồng và Tam Đảo, Hồ Núi Cốc mang vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, với trọn bộ tứ bảo: Hồ, núi, rừng, đảo. Nơi đây, bốn hiện thân này đan xen, hoà trộn với nhau để tạo nên một bức tranh sơn - thuỷ - thiên tuyệt mỹ...
BỨC HỌA NGUYÊN SINH TỰA CHỐN BỒNG LAI TIÊN CẢNH
Dưới bóng rừng già thâm u, thanh tịnh, trong làn sương mỏng manh của xứ chè, khi bình minh ló rạng cũng là lúc một tuyệt phẩm lộ ra - Hồ Núi Cốc. Khi “nắng lên xanh màu xanh huyền thoại”, trên mặt hồ 108 hòn đảo nổi thơ mộng hiện lên như những điểm nhấn, nét chấm phá, được bao bọc bởi không gian núi non, hồ nước hùng vĩ. 108 hòn đảo nhỏ xinh ấy như những hạt cườm trên áo của nàng thơ núi rừng. Đáng quý hơn, vẻ đẹp gần như ban sơ đó được bao bọc bởi cả những đồi chè và cánh rừng già có niên đại cả trăm năm tuổi, trầm mặc, tĩnh tại giữa thế sự ồn ào.
“Một buổi hoàng hôn, tiếng sáo vút lên, chim rừng say sưa im bặt ngơ ngác, gió đang lang thang dừng lại bồn chồn” – đến với nàng thơ này, nhân sinh có lẽ sẽ dễ dàng chạm vào những khoảnh khắc diệu kỳ như thế, đó cũng là một chút sắc màu huyền thoại còn lưu lại với tiếng sáo trong sử tình huyền ảo, lãng mạn nàng Công chàng Cốc thuở nào.
Là hồ nhân tạo lớn nhất diện tích mặt nước hơn 25 km2, lòng hồ rộng hơn 2.500 ha, sức chứa lên đến 175 triệu m3 nước, Hồ Núi Cốc đủ lớn để trở thành một vùng tiểu khí hậu với nền nhiệt độ thấp hơn toàn khu vực. Một điểm đặc biệt nữa khiến “hồ trên núi” này khác với nhiều hồ nước ngọt khác, đó là cảnh quan của hồ duy trì sự ổn định quanh năm, rất ít biến động nhờ hệ sinh thái tương đối khép kín với hơn 40 loài chim bản địa (cò, vạc, diệc) cùng hàng chục loài thú có vú (dê, khỉ núi,….)
Dù mang trong mình rất nhiều “trang sức” quý giá, cũng nhận lại rất nhiều sự mến yêu của du khách thập phương, nhưng bao năm qua, Hồ Núi Cốc vẫn như một nàng thơ say giấc, chưa thực sự được phát triển đúng với tiềm năng vốn có. Điều này có lẽ đến từ những hạn chế cố hữu như sản phẩm du lịch, dịch vụ chưa phong phú, chưa có nhiều điểm nhấn để mời gọi và giữ chân du khách. Cùng với hệ thống cơ sở lưu trú còn nhỏ lẻ,… khiến nơi đây mới chỉ là điểm đến tham quan, ngắm cảnh trong thời gian ngắn của khách du lịch.
Đặc biệt, Thái Nguyên nói chung và Hồ Núi Cốc nói riêng còn thiếu bóng dáng của những chủ đầu tư uy tín, với các dự án quy mô để kiến tạo một hạ tầng, tiện ích dịch vụ du lịch đủ lớn, đẳng cấp “nâng hạng” ngành du lịch lên một tầm cao mới.
Nhưng điều này đang dần thay đổi và nó đến từ những quy hoạch mang tính tầm nhìn, dài hạn và bền vững.
…ĐẾN ĐỘNG LỰC CHO CẢ NGÀNH DU LỊCH
Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 với quy mô vùng lõi trải rộng 1.200 ha đã được Chính phủ phê duyệt từ năm 2016. Mục tiêu là đưa Hồ Núi Cốc thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tầm quốc gia với hạ tầng đồng bộ, sản phẩm đa dạng, chất lượng cao - gắn kết mạnh mẽ với văn hóa trà Thái Nguyên và có khả năng cạnh tranh quốc tế.
Vừa hay, sau một thời gian dài liên tục là điểm sáng phát triển kinh tế của khu vực, cộng thêm việc mở rộng địa giới hành chính từ ngày 1/7/2025, Thái Nguyên đã đủ nguồn lực để Hồ Núi Cốc bừng sáng. Nói cách khác, Hồ Núi Cốc đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng, trải nghiệm thu hút khách trong và ngoài nước.
Thiên đã thời, địa đã lợi, nhân cũng đã hoà, hàng loạt các dự án hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông trọng điểm đã được triển khai để chờ ngày nàng thơ thực sự tỉnh giấc. Thời gian qua, các dự án hạ tầng giao thông liên kết vùng được đẩy mạnh, ví dụ tuyến cao tốc nối Thái Nguyên – Bắc Kạn – Cao Bằng. Thái Nguyên cũng đã triển khai dự án hạ tầng trọng điểm như tuyến đường Bắc Sơn kéo dài (9,5 km) theo phương thức PPP, kết nối thẳng từ trung tâm thành phố đến khu du lịch, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Thái Nguyên đến hồ chỉ còn dưới 10 phút.
Cùng với việc không gian hành chính được mở rộng, cho phép Thái Nguyên tiếp cận nguồn lực đầu tư mạnh hơn, đặc biệt trong hạ tầng du lịch, giao thông và dịch vụ, tái cấu trúc ngành du lịch toàn vùng và phát triển hành lang du lịch xanh liên tỉnh. Từ đó, phát triển tour liên vùng Hà Nội – Thái Nguyên – Bắc Kạn hoặc Cao Bằng – Bắc Kạn – Thái Nguyên, kết hợp trải nghiệm văn hóa, lịch sử và thiên nhiên.
Với mục tiêu biến du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tầm quốc gia với hạ tầng đồng bộ, sản phẩm đa dạng, chất lượng cao - gắn kết mạnh mẽ với văn hóa trà Thái Nguyên và có khả năng cạnh tranh quốc tế.
Trên hành trình vươn mình đó, Hồ Núi Cốc được xem là hạt nhân tạo động lực, với mục tiêu đón 2,5 triệu lượt khách vào năm 2025, trong đó khách quốc tế lưu trú đạt 10.000 lượt, đến năm 2030 dự kiến đón 4 triệu lượt khách, với 20.000 lượt khách quốc tế lưu trú. Tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 2.000 tỷ đồng (năm 2030).
Để hiện thực hoá điều này, ngoài các dự án đầu tư công lớn về hạ tầng, Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc được quy hoạch với quy mô đủ lớn để tạo sức bật, dẫn dẵn ngành du lịch. Toàn khu có quy mô 1.200ha được chia thành nhiều phân khu chức năng đa dạng như khu du lịch tâm linh, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, khu thể thao giải trí tổng hợp,...
Trong đó, dự án World Islands có quy mô 250ha được xem là điểm nhấn của toàn bộ quần thể với đa dạng các loại hình lưu trú, cư trú và giải trí, bao gồm: Khu tâm linh, branded hotels & resort 6 sao, thương mại và giải trí với bộ đôi công viên giải trí quy mô hàng đầu miền Bắc, biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái ven hồ,... đáp ứng nhu cầu du lịch của khách địa phương lẫn khách quốc tế, được định hướng phát triển thành làm thay đổi bộ mặt du lịch của Thái Nguyên nói riêng và toàn miền Bắc nói chung.
Đồng Nai đồng loạt khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội
Loạt dự án nhà ở xã hội ở Đồng Nai vừa được đồng loạt khởi công vào ngày 21/8/2025, cung cấp khoảng 5.500 căn hộ cho người lao động trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom cũ, nay là các xã tương ứng.
Từ sống khoẻ đến đầu tư “khoẻ”: Lối đi mới của bất động sản khoáng nóng
Nếu như trước đây, khái niệm nghỉ dưỡng gắn liền với những kỳ nghỉ ngắn ngày, thì nay, nhu cầu sống khoẻ và đầu tư khoẻ đang định hình một chuẩn mực mới. Bất động sản khoáng nóng chính là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này.
Dự án ArtStella: Tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư
Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự dịch chuyển dòng vốn mạnh mẽ so với các kênh đầu tư khác. Các dự án sở hữu pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược gần tuyến metro số 1 và chính sách thanh toán linh hoạt đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút sự chú ý của giới đầu tư.
Cần cơ chế đặc thù khi đánh giá năng lực của nhà thầu
Đối với một số loại dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp hoặc chưa từng được thực hiện tại Việt Nam, cần cơ chế đặc thù khi đánh giá năng lực của nhà thầu, đặc biệt là nhà thầu trong nước…
Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không
Tại quận Shibuya của Tokyo, những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp là hiện thân cho cơn sốt bất động sản đô thị của Nhật Bản, khi giá nhà ở khu vực này tăng chóng mặt trong những năm gần đây...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: