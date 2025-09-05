Hoa Kỳ ban hành kết luận hậu sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam

Hoa Kỳ vừa ban hành kết luận hậu sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, công ty bị đơn bắt buộc chịu mức thuế 4,64%. Đối với các công ty không hợp tác, chịu mức thuế 201,55%...

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết vừa nhận được thông tin về việc Hoa Kỳ ban hành kết luận hậu sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp với sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam.

Sản phẩm đúc bằng sợi (Molded fiber products) bị đề nghị điều tra có mã HS 4823.70.0020 và 4823.70.0040. Một số mã khác: 4823.61.20, 4823.61.40, 4823.69.20, 4823.69.40. Theo mô tả hàng hóa, mã HS 4823 là giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo khác, đã cắt theo kích cỡ hoặc hình dạng; các vật phẩm khác bằng bột giấy, giấy, bìa, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo.

Nguyên đơn cáo buộc là Genera, Tellus Products, LLC, and the United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union, AFL-CIO (“USW”).

Thời kỳ điều tra chống trợ cấp là năm 2023. Theo số liệu của Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC), năm 2023, Việt Nam xuất khẩu khoảng 23 triệu USD năm 2023.

Ngày 28/10/2024, DOC khởi xướng điều tra vụ việc. Sau khi khởi xướng điều tra, DOC đã ban hành bản câu hỏi về lượng và giá trị cho 8 công ty của Việt Nam bị nêu tên trong đơn kiện nhằm thu thập thông tin để lựa chọn bị đơn bắt buộc, trong đó 6/8 công ty xác nhận nhận được Bản câu hỏi về lượng và giá trị của DOC qua chuyển phát nhanh.

Tuy nhiên, chỉ có 3/6 công ty nộp bản trả lời câu hỏi đúng thời hạn. 3 công ty nhận được bản câu hỏi nhưng không nộp bản trả lời bị coi là các bị đơn không hợp tác trong vụ việc.

Trong vụ việc này, DOC đã điều tra 26 chương trình/chính sách của Chính phủ Việt Nam thuộc các nhóm: Chương trình ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; Chương trình ưu đãi thuế khác; Chương trình ưu đãi về đất; Chương trình cho vay; Chương trình tài trợ; Chương trình cung cấp tiện ích với mức giá ưu đãi.

Theo kết luận sơ bộ ban hành ngày 7/3/2025, mức thuế chống trợ cấp sơ bộ với công ty bị đơn bắt buộc là 3,39%. 3 công ty bị xác định không hợp tác chịu mức thuế 173,51%.

Mới đây, Hoa Kỳ đã ban hành kết luận hậu sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đó, đối với công ty bị đơn bắt buộc chịu mức thuế 4,64%. Mức thuế này tăng so với kết luận sơ bộ là 1,25% do Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) bổ sung mức thuế trợ cấp đối với một chương trình trợ cấp xuyên quốc gia.

Đối với các công ty không hợp tác (dựa trên dữ liệu sẵn có bất lợi) chịu mức thuế 201,55%. Mức thuế này tăng so với mức thuế sơ bộ do DOC bổ sung mức thuế trợ cấp đối với một số chương trình do sau khi ban hành kết luận sơ bộ, DOC tiếp tục điều tra bổ sung các chương trình điều tra trợ cấp xuyên quốc gia theo cáo buộc của nguyên đơn.

DOC sẽ cho phép các bên phản biện đối với các thông tin trong vụ việc muộn nhất là ngày 8/9/2025 (giờ Hoa Kỳ).

Tiếp đó, DOC có thể sẽ tổ chức một Phiên điều trần nếu có đề nghị của các bên và sau đó sẽ ban hành Kết luận cuối cùng.

Dự kiến, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng về trợ cấp vào ngày 24/9/2025 (có thể được gia hạn).