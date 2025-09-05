Thứ Bảy, 06/09/2025

80 Quốc Khánh

80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Thị trường

Hoa Kỳ ban hành kết luận hậu sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam

Song Hà

05/09/2025, 23:57

Hoa Kỳ vừa ban hành kết luận hậu sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, công ty bị đơn bắt buộc chịu mức thuế 4,64%. Đối với các công ty không hợp tác, chịu mức thuế 201,55%...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết vừa nhận được thông tin về việc Hoa Kỳ ban hành kết luận hậu sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp với sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam.

Sản phẩm đúc bằng sợi (Molded fiber products) bị đề nghị điều tra có mã HS 4823.70.0020 và 4823.70.0040. Một số mã khác: 4823.61.20, 4823.61.40, 4823.69.20, 4823.69.40. Theo mô tả hàng hóa, mã HS 4823 là giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo khác, đã cắt theo kích cỡ hoặc hình dạng; các vật phẩm khác bằng bột giấy, giấy, bìa, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo.

Nguyên đơn cáo buộc là Genera, Tellus Products, LLC, and the United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service Workers International Union, AFL-CIO (“USW”).

Thời kỳ điều tra chống trợ cấp là năm 2023. Theo số liệu của Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC), năm 2023, Việt Nam xuất khẩu khoảng 23 triệu USD năm 2023.

Ngày 28/10/2024, DOC khởi xướng điều tra vụ việc. Sau khi khởi xướng điều tra, DOC đã ban hành bản câu hỏi về lượng và giá trị cho 8 công ty của Việt Nam bị nêu tên trong đơn kiện nhằm thu thập thông tin để lựa chọn bị đơn bắt buộc, trong đó 6/8 công ty xác nhận nhận được Bản câu hỏi về lượng và giá trị của DOC qua chuyển phát nhanh.

Tuy nhiên, chỉ có 3/6 công ty nộp bản trả lời câu hỏi đúng thời hạn. 3 công ty nhận được bản câu hỏi nhưng không nộp bản trả lời bị coi là các bị đơn không hợp tác trong vụ việc.

Trong vụ việc này, DOC đã điều tra 26 chương trình/chính sách của Chính phủ Việt Nam thuộc các nhóm: Chương trình ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; Chương trình ưu đãi thuế khác; Chương trình ưu đãi về đất; Chương trình cho vay; Chương trình tài trợ; Chương trình cung cấp tiện ích với mức giá ưu đãi.

Theo kết luận sơ bộ ban hành ngày 7/3/2025, mức thuế chống trợ cấp sơ bộ với công ty bị đơn bắt buộc là 3,39%. 3 công ty bị xác định không hợp tác chịu mức thuế 173,51%.

Mới đây, Hoa Kỳ đã ban hành kết luận hậu sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đó, đối với công ty bị đơn bắt buộc chịu mức thuế 4,64%. Mức thuế này tăng so với kết luận sơ bộ là 1,25% do Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) bổ sung mức thuế trợ cấp đối với một chương trình trợ cấp xuyên quốc gia.

Đối với các công ty không hợp tác (dựa trên dữ liệu sẵn có bất lợi) chịu mức thuế 201,55%. Mức thuế này tăng so với mức thuế sơ bộ do DOC bổ sung mức thuế trợ cấp đối với một số chương trình do sau khi ban hành kết luận sơ bộ, DOC tiếp tục điều tra bổ sung các chương trình điều tra trợ cấp xuyên quốc gia theo cáo buộc của nguyên đơn.

DOC sẽ cho phép các bên phản biện đối với các thông tin trong vụ việc muộn nhất là ngày 8/9/2025 (giờ Hoa Kỳ).

Tiếp đó, DOC có thể sẽ tổ chức một Phiên điều trần nếu có đề nghị của các bên và sau đó sẽ ban hành Kết luận cuối cùng.

Dự kiến, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng về trợ cấp vào ngày 24/9/2025 (có thể được gia hạn).

Hoa Kỳ ban hành mức thuế chống bán phá giá sơ bộ với sản phẩm đúc bằng sợi Việt Nam

14:53, 17/05/2025

Hoa Kỳ ban hành mức thuế chống bán phá giá sơ bộ với sản phẩm đúc bằng sợi Việt Nam

Sản phẩm đúc bằng sợi của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ chịu mức thuế chống trợ cấp sơ bộ 3,39 %

15:52, 21/03/2025

Sản phẩm đúc bằng sợi của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ chịu mức thuế chống trợ cấp sơ bộ 3,39 %

Hoa Kỳ khởi xướng điều tra kép với sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam

11:59, 05/11/2024

Hoa Kỳ khởi xướng điều tra kép với sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Công Thương chống trợ cấp Cục Phòng vệ thương mại điều tra chống trợ cấp DOC Hoa Kỳ ITC Sản phẩm đúc bằng sợi thuế chống trợ cấp

5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành mía đường trong niên vụ mới

5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành mía đường trong niên vụ mới

Dự báo niên vụ 2025-2026 sẽ có nhiều thách thức đến mức "sống còn" đối với ngành mía đường Việt Nam khi phải đối phó với tình hình bùng phát đường nhập lậu và gian lận thương mại đường, tình hình lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và thị trường đường bị thu hẹp do sự gia tăng nhập khẩu đường lỏng siro ngô (HFCS)…

5 giải pháp thu hút hàng hoá, khách du lịch qua cảng biển miền Trung

5 giải pháp thu hút hàng hoá, khách du lịch qua cảng biển miền Trung

Cảng biển miền Trung vẫn chưa hoạt động hết công suất do lượng hàng hoá còn hạn chế. Để tăng trưởng cần có các giải pháp thu hút hàng hoá, khách du lịch qua cảng biển, có khu thương mại tự do, khu chế xuất, khu công nghiệp…

Côn Đảo chính thức có điện từ lưới điện quốc gia

Côn Đảo chính thức có điện từ lưới điện quốc gia

Sáng 4/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo…

Giá vonfram tăng cao, cơ hội nào cho mảng khoáng sản của Masan?

Giá vonfram tăng cao, cơ hội nào cho mảng khoáng sản của Masan?

Trong bối cảnh địa chính trị và thương mại toàn cầu biến động, khoáng sản chiến lược như vonfram (tungsten) ngày càng khẳng định vai trò sống còn đối với các ngành công nghệ cao. Giá APT, nguyên liệu chính để sản xuất vonfram, hiện dao động quanh 630 USD/MTU, gần gấp đôi so với mức bình quân ước tính của Masan High-Tech Materials (UpCom: MSR) năm 2024 (318 USD/MTU) và cao nhất trong hơn 13 năm qua.

Đối thoại nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản: Thúc đẩy hợp tác xanh và bền vững

Đối thoại nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản: Thúc đẩy hợp tác xanh và bền vững

Chiều 4/9/2025 tại Tokyo - Nhật Bản, đã diễn ra ký kết 10 biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thương mại và đầu tư nông sản giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản, mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ, và khẳng định quyết tâm chung trong phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải và nâng cao năng suất bền vững…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

VnEconomy
1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các dự án tồn đọng

Tiêu điểm

2

Cán cân thương mại thặng dư 3,72 tỷ USD chỉ trong 1 tháng

Tài chính

3

5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành mía đường trong niên vụ mới

Thị trường

4

Báo động 29 bộ ngành và 12 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung

Tài chính

5

Quy định mới của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Tiêu điểm

Askonomy AI

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: