Hoàng tử Monaco trở thành đại sứ thương hiệu của Dior Men

Nối tiếp Chanel, Dior là thương hiệu thời trang cao cấp thứ hai lựa chọn một thành viên Hoàng gia Monaco trở thành đại sứ thương hiệu của hãng. Người được “chọn mặt gửi vàng” lần này là Hoàng tử - doanh nhân Pierre Casiraghi. Anh sinh năm 1987, là con trai út của công chúa Caroline Louise Marguerite và doanh nhân Ý Stefano Casiraghi.

Chàng hoàng từ 34 tuổi vốn được biết tới với hình ảnh vô cùng lịch lãm. Anh theo đuổi phong cách thời trang may đo Satorial. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Pierre đều khiến khán giả phải ngất ngây với hình ảnh lịch lãm trong các bộ suit chỉn chủ.

Hiện nay, anh là cổ đông lớn của công ty xây dựng Engeco do bố anh thành lập. Ngoài ra, anh còn đảm nhận vị trí phó chủ tịch của CLB thể thao Yatch Club de Monaco, đồng thời còn là chủ của đội đua thuyền Malizia, tham gia vào nhiều giải đấu đua thuyền khắp thế giới. Là chủ tịch của tổ chức từ thiện “Sail for a cause”, Pierre Casiraghi đã gây quỹ cho nhiều trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo ở nhiều nước trên thế giới để trao cho các em cơ hội điều trị tại Monaco.

Với những yếu tố đó, Pierre được kỳ vọng sẽ mang tới một hình ảnh mới lạ hơn cho thương hiệu Dior Men. Trước đó, Hoàng tử Monaco, doanh nhân Pierre Casiraghi từng góp mặt trong chiến dịch quảng bá cho nhà mốt Berluti vào năm 2013. Trong khi đó, chị gái của anh là công chúa Charlotte Casiraghi cũng đã trở thành đại sứ của thương hiệu Chanel hồi tháng 12/2020 và cũng góp mặt trong nhiều chiến dịch quảng bá của Saint Laurent, Gucci và thương hiệu đồng hồ đến từ Thụy Sỹ Montblanc.

Trong vai trò mới là đại sứ của Dior Men, Pierre Casiraghi mang đến một hình ảnh vô cùng lịch lãm, nam tính. Dưới thời của NTK Kim Jones, những bộ suit của Dior Men không còn cứng nhắc với các thiết kế đóng hộp mà đã mềm mại hơn rất nhiều. Các thiết kế này là sự pha trộn giữa kỹ thuật may đo của Âu phục nam giới, pha vào chút cao cấp tinh xảo của những thiết kế Haute Couture và phảng phất đâu đó sự nổi loạn của thời trang đường phố.

Giữa thị trường thời trang nam, thật khó có thể tìm được thương hiệu nào luôn được chào đón mỗi khi ra mắt bộ sưu tập mới như Dior Men. Với sự sáng tạo của Kim Jones, kho di sản của thương hiệu ngày càng mở rộng với những biểu tượng và thiết kế lấy cảm hứng từ thời trang cao cấp (couture), những màn hợp tác với các nghệ sĩ tài năng ở nhiều lĩnh vực.

Hồi đầu tháng 9, câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain (PSG) cũng đã tuyên bố sẽ sử dụng các thiết kế đến từ nhà mốt cao cấp Dior Men cho tủ đồ thời trang của cầu thủ trong hai mùa giải sắp tới. Đây là lần bắt tay hợp tác đầu tiên hai cái tên hàng đầu trong làng thể thao và thời trang của Pháp. Toàn bộ các thiết kế thời trang dành cho các cầu thủ sẽ được đảm nhiệm bởi Giám đốc Nghệ thuật Kim Jones của Dior Men.

Đối với trang phục tập luyện hàng ngày mang hơi hướng thể thao, các cầu thủ sẽ được trang bị một chiếc áo khoác Harrington, áo len dệt kim, áo polo kinh điển. Trên từng thiết kế sẽ đính một miếng patch với logo “Paris Saint-Germain” được thêu tay tinh xảo cùng kí tự viết tắt “CD” của thương hiệu Dior. Mỗi cầu thủ sẽ sở hữu một đôi giày thể thao Dior Explorer bằng da đen cao cấp với hoạ tiết Dior Oblique đặc trưng cùng phần lót trong được in nổi số áo đấu.

Các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain trong các bộ âu phục du đấu của Dior Men.

Còn âu phục du đấu của các cầu thủ PSG sẽ trang trọng và tinh tế hơn với áo khoác dáng dài từ cashmere, suit đen sang trọng và áo sơmi trắng. Để phù hợp với những bộ âu phục sang trọng, các thành viên của PSG sẽ đi thiết kế giày tây Dior Timeless cap toe Derbies đồng màu suit làm từ da bóng thời thượng cùng các chi tiết trang trí chạm nổi tinh xảo.

Dòng thời trang nam của nhà mốt biểu tượng Dior, thực ra có một lịch sử lâu dài hơn chúng ta thường nghĩ. Khoảng giữa thập niên 50 của thế kỷ trước, 7 năm sau khi ‘The New Look’ được biết như một cuộc cách mạng, ngài Christian Dior đã sớm cấp phép sản xuất trang phục nam dưới tên của ông lần đầu tiên vào năm 1954. Trong thời đại của những bộ suit được may đo riêng, Dior trở thành nhà tiên phong khi phổ biến thời trang nam cao cấp với những tiêu chuẩn may đo và thẩm mỹ mang tên mình.