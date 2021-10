Giám đốc sáng tạo mới của nước hoa Dior: một cái tên không xa lạ

Francis Kurkdjian người gốc Armenia, sinh tại Pháp, bộc lộ tài năng trời phú của mình từ rất sớm, khi mới 15 tuổi. Ông nổi tiếng lúc 25 tuổi, với kiệt tác le Male làm cho nhà thời trang Jean Paul Gaultier. Ngoài ra ông còn là nhà điều chế cho nhiều hãng nước hoa khác như: Acqua di Parma, Burberry, Narciso Rodriguez, Elizabeth Arden, Giorgio Armani và Lancôme.

Những dấu ấn của ông có thể kể đến: Burberry với chai Burberry Her; Elizabeth Arden với chai Green Tea; Jean Paul Gaultier với chai Le Male, Ultra Male; Narciso Rodriguez với chai Narciso Rodriguez for Her, Narciso Rodriguez for Him…

Năm 2008, Tạp chí Cosmétique đã trao tặng ông danh hiệu “Nhà chế tác nước hoa xuất sắc nhất”. Cùng với một số danh hiệu nước hoa quốc tế đầy vinh dự khác, ông cũng được phong là Hiệp sĩ Nghệ thuật và Văn học, một danh hiệu do chính phủ Pháp trao tặng cho sự sáng tạo và ảnh hưởng nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa và văn học.

Năm 2009, ông sáng lập hãng nước hoa Maison Francis Kurkdjian và tính đến thời điểm hiện tại, đã có 40 sáng tạo mùi hương, trong đó có những cái tên được rất nhiều người yêu thích như: Baccarat Rouge 540, Grand Soir và bộ sưu tập Oud với Oud Satin Mood… Nổi bật nhất, Baccarat Rouge 540 là một trong những “món khai vị” từ Pháp được khao khát nhất của các biên tập viên mảng làm đẹp. Tất cả đều mong muốn được chạm tay vào chiếc lọ màu vàng quyến rũ này. Sự pha trộn mê đắm của hổ phách, hoa nhài, nghệ tây và gỗ tuyết tùng sẽ lưu lại trên da - và cả trong tâm trí của bạn - rất lâu sau khi chạm vào và tạo nên hương thơm hoàn hảo. Không quá phức tạp cũng không quá ngọt ngào, đó là một sự cân bằng độc nhất vô nhị cho làn da.

Bản thân Francis là người nghiêm túc, chỉn chu trong quá trình sáng tạo mùi hương. Các mùi hương tồn tại trong thế giới Maison Francis Kurkdjian đều có cá tính riêng, lý do rõ ràng để tồn tại. Phong cách nói chuyện ngắn gọn tối giản của ông toát lên sự tinh tế, thông minh, và thật thà. Francis lãng mạn, lối lãng mạn cầu kỳ chuẩn mực kỹ lưỡng rất Pháp. Không thừa không thiếu. Cũng không mớ ba mớ bảy hoa lá cành thừa thãi. Nước hoa của ông vì thế mà không lấn át địa vị – tính cách của chủ nhân mùi hương.

Laurent Klietman, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Parfums Christian Dior tuyên bố Kurkdjian là “nhà pha chế nước hoa có tầm nhìn xa và là một nghệ sĩ đam mê mang hết năng lượng sáng tạo, sự sành điệu và tính chuyên nghiệp chính xác của mình vào Parfums Christian Dior, chế tác ra những loại nước hoa Dior trong tương lai sẽ chinh phục thế giới, nơi anh ấy neo đậu trong một di sản của những sáng kiến ​​sáng tạo táo bạo và việc sử dụng những loài hoa đặc biệt.”

Đối với nhiều người yêu thích nước hoa Dior, có lẽ họ sẽ mong chờ một màu sắc mới trong mùi hương từ Francis Kurkdjian, một nhà điều chế nước hoa tài năng với những mùi hương tinh tế và sự tự do trong những ý tưởng.

Kurkdjian cho biết: “Thật là một vinh dự to lớn đối với tôi khi được gia nhập Parfums Christian Dior, một thương hiệu có bề dày lịch sử đầy cảm hứng và tinh thần sáng tạo hướng tới tương lai. Tôi rất vui được chia sẻ tầm nhìn của mình thông qua các sáng tạo nước hoa sắp tới cho Dior”.