Học bổng “Nghị lực Thép” 2025: Chung tay vì thế hệ trẻ giàu nghị lực
Khánh Huyền
29/08/2025, 14:53
Ngày 29/8, Lễ trao học bổng “Nghị lực Thép” năm 2025 Chương trình do Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Shengli Việt Nam phối hợp cùng UBND xã Phụ Dực tổ chức tại Trường Tiểu học An Bài (xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên).
Chương trình đã diễn ra long trọng trong không khí ấm áp, hướng tới mục tiêu hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nuôi dưỡng tinh thần hiếu học và tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.
Tham dự chương trình, về phía UBND xã Phụ Dực có ông Nguyễn
Tiến Quyền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Ông Khổng Minh Toại - Phó bí thư
thường trực Đảng ủy xã; ông
Phạm Đức Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phụ
Dực cùng nhiều lãnh đạo địa phương.
Về phía Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Shengli Việt Nam có Bà
Tô Thị Lý - Phó tổng giám đốc vận hành nguồn
vốn và tài sản; Ông Lâm Kiến Ân - Trợ lý Tổng Giám đốc và nhiều lãnh đạo, nhân viên công ty. Ngoài
ra còn có sự tham dự của Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn, cùng đông
đảo thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh và nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đến
dự và đưa tin.
Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phạm Đức Thuận -
Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phụ Dực bày tỏ niềm vinh dự khi địa phương nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp. Ông cho rằng đối với
các em học sinh, hôm nay các em không chỉ nhận được những phần quà vật chất, mà
còn đón nhận niềm tin, tình thương và sự kỳ vọng. Đồng thời, ông
gửi lời cảm ơn tới doanh nghiệp đã mang đến một mùa thu đầy ý nghĩa cho quê
hương Phụ Dực.
Đại diện Công ty TNHH Thép Đặc Biệt Shengli Việt Nam - ông
Lâm Kiến Ân chia sẻ, quỹ học bổng “Nghị lực Thép” được khởi xướng với mong muốn
trở thành điểm tựa cho những học sinh giàu ý chí vươn lên hoàn cảnh. Đây là hoạt động mở
đầu cho chuỗi chương trình “Trách nhiệm xã hội” của doanh nghiệp, đồng thời thể
hiện sự quan tâm sâu sắc đối với cộng đồng địa phương. Do đó, doanh nghiệp cam
kết sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài cùng chính quyền địa phương, nhà trường và phụ
huynh để góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục.
Cô Vũ Thị Mùa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Bài tại chương trình cũng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến doanh nghiệp. Đồng thời cho rằng sự hiện diện của quỹ học bổng là minh chứng cho trách nhiệm xã hội bền bỉ, tạo nên môi trường giáo dục nhân văn - nơi gia đình, thầy cô và xã hội cùng chung tay chắp cánh cho thế hệ trẻ.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 90 suất học bổng với tổng trị giá 300 triệu đồng cùng nhiều phần quà thiết thực cho các em học sinh tiêu biểu của 10 trường trên địa bàn. Khoảnh khắc từng em học sinh được xướng tên bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của toàn thể đại biểu, thầy cô và phụ huynh đã tạo nên bầu không khí xúc động. Trên ánh mắt rạng ngời và nụ cười hồn nhiên, niềm hạnh phúc xen lẫn sự xúc động hiện rõ khi các em tận tay nhận học bổng - phần thưởng xứng đáng cho nghị lực và nỗ lực vươn lên.
Đại diện cho học sinh được nhận học bổng - Em Nguyễn Thị Mai Thanh đã bày tỏ niềm xúc động và biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của doanh nghiệp và thầy cô. Em khẳng định rằng học bổng “Nghị lực Thép” chính là nguồn động viên lớn lao, giúp các em thêm tự tin, kiên định và quyết tâm theo đuổi ước mơ tri thức.
Khép lại chương trình, Lễ trao học bổng “Nghị lực Thép” 2025 thêm một lần nữa khẳng định cam kết bền bỉ của Thép Mỹ VMS trong hành trình phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội. Không chỉ là những suất quà giá trị, quỹ học bổng còn thắp lên ngọn lửa niềm tin, khích lệ ý chí và lan tỏa khát vọng, góp phần xây dựng thế hệ trẻ giàu nghị lực, tri thức và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.
Thép Mỹ VMS hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng thép xây dựng chất lượng cao. Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững, Thép Mỹ VMS luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua nhiều hoạt động cộng đồng, trong đó có Quỹ học bổng “Nghị lực Thép” được duy trì thường niên nhằm tiếp sức cho học sinh nghèo hiếu học, góp phần vun đắp thế hệ trẻ giàu tri thức và nghị lực.
