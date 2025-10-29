Thiên Khôi CDC và MVC & CO ký kết hợp tác chiến lược - Cùng kiến tạo giá trị bền vững

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Khánh Huyền
29/10/2025, 11:32
Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thiên Khôi ( Thiên Khôi CDC) - Thiên Khôi Group và Công ty TNHH MVC & CO - Một thành viên của Tập đoàn Mitsui & Co., Ltd Nhật Bản đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27/10, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ - vật liệu xây dựng tại Việt Nam.
Sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai doanh nghiệp mà còn tạo ra giá trị thiết thực cho toàn bộ chuỗi giá trị ngành xây dựng Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường thường bị phân mảnh bởi chuỗi cung ứng phức tạp và chất lượng thi công không đồng nhất, sự hợp tác này mang đến một giải pháp tích hợp và liền mạch.
Giờ đây, khách hàng có cơ hội trải nghiệm dịch vụ thi công chuyên nghiệp của Thiên Khôi CDC, đồng thời sử dụng vật liệu chất lượng Nhật Bản từ một nguồn duy nhất, đáng tin cậy. Hướng đi này giúp khách hàng tối ưu hóa quy trình, đảm bảo chất lượng công trình đồng bộ từ vật liệu đến thi công, và nâng cao trải nghiệm số hiện đại. Đồng thời, khách hàng còn được hưởng lợi trực tiếp từ mức giá cạnh tranh và chất lượng dịch vụ chuẩn Nhật Bản mà MVC mang lại.
Phát biểu tại sự kiện, ông Koichi Wakabayashi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Mitsui Việt Nam chia sẻ: “Sự hợp tác lần này không chỉ là một thỏa thuận kinh doanh đơn thuần mà còn là một bước tiến trong sự đổi mới, sáng tạo và giải quyết các thách thức xã hội trong lĩnh vực xây nhà và xây dựng tại Việt Nam.
Thông qua hoạt động của MVC, chúng tôi mong thúc đẩy những đổi mới trong ngành xây dựng nhà ở, giải quyết các vấn đề trong quá trình thi công và chuỗi cung ứng vật liệu cho người tiêu dùng Việt Nam. Nhìn về tương lai tôi tin rằng giữa MVC và Thiên Khôi CDC sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần thách thức và đổi mới, cùng nhau định hình 100 năm tiếp theo của ngành nhà ở và BĐS Việt Nam. Điều chúng ta đang xây dựng không chỉ là ngôi nhà, là niềm tin, chất lượng cuộc sống mà còn là tương lai bền vững cho thế hệ mai sau.”
Về phía Thiên Khôi Group, Chủ tịch Nguyễn Thành Dũng cũng chia sẻ: “Tôi hi vọng MVC & CO sẽ trở thành nhà phân phối mạnh nhất của tất cả các hàng hóa Nhật Bản vào Việt Nam và từ đó chúng ta sẽ tạo cho nhau lợi thế về mặt giá cả cũng như quy trình logistics cung cấp sản phẩm dịch vụ có khả năng tối ưu cao nhất, đem lại giá thành thấp giúp chúng ta có lợi thế cạnh tranh thị trường. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới MVC & CO đã lựa chọn Thiên Khôi Group trở thành một đối tác chiến lược và hi vọng rằng chúng ta sẽ có một quá trình hợp tác thật sự rực rỡ trong thời gian sắp tới.”
Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ kết nối giá trị và nguồn lực để tạo nên một hệ sinh thái toàn diện cộng hưởng giữa hệ thống nền tảng vật liệu và sản phẩm một trạm cho nhà ở của MVC & CO kết hợp với năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, sửa chữa, xây dựng và thi công của Thiên Khôi CDC, hướng tới đồng hành cùng phát triển bên vững. Sự hợp tác này được thiết lập để tạo ra một chuẩn mực mới tại thị trường Việt Nam, bằng cách giải quyết trực tiếp các vấn đề cốt lõi của ngành: Tích hợp một nền tảng kỹ thuật số một trạm cho vật liệu chất lượng Nhật Bản với các dịch vụ thiết kế và thi công chuyên nghiệp.
Hai doanh nghiệp cũng thống nhất cùng triển khai nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm, giải pháp chuyên biệt phù hợp với nhu cầu của mỗi bên; nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời lan tỏa giá trị hợp tác đến nhiều đối tác trong ngành. Đặc biệt, Thiên Khôi CDC và MVC & CO sẽ đồng hành trong chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử, đem lại trợ lực cần thiết giúp hai bên tạo ra những bước tiến đột phá, một trong số đó là phát triển thương mại điện tử trọn vẹn, toàn diện và ưu việt.
Lễ ký kết giữa Thiên Khôi CDC và MVC & CO là minh chứng rõ nét cho định hướng hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp trong kỷ nguyên hội nhập, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển mới trong lĩnh vực Xây dựng - Vật liệu - Công nghệ số.
Đây là số vụ khai thác lỗ hổng trong doanh nghiệp tại Việt Nam mà Kaspersky đã ngăn chặn trong 6 tháng đầu năm...
EU không phải là thị trường “giải cứu” cho hàng hóa Việt Nam, mà đây là thị trường làm ăn bài bản, có nguyên tắc. Vì vậy, doanh nghiệp phải có kế hoạch dài hạn, bền vững để thâm nhập…
Hơn 20 doanh nghiệp hàng đầu New Zealand đã có mặt tại Hội chợ Mùa Thu 2025 lần thứ nhất - 2025, đánh dấu chuyến xúc tiến thương mại trực tiếp quy mô nhất của quốc gia này tại Việt Nam trong 5 năm qua...
Song song với các kênh xuất khẩu truyền thống, nhiều doanh nghiệp Việt đã chủ động xây dựng chiến lược thương mại điện tử xuyên biên giới như một công cụ mới để mở rộng thị trường. Tuy nhiên, con đường này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng để vượt qua những "chướng ngại vật"...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: