Thiên Khôi CDC và MVC & CO ký kết hợp tác chiến lược - Cùng kiến tạo giá trị bền vững

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thiên Khôi ( Thiên Khôi CDC) - Thiên Khôi Group và Công ty TNHH MVC & CO - Một thành viên của Tập đoàn Mitsui & Co., Ltd Nhật Bản đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27/10, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ - vật liệu xây dựng tại Việt Nam.

Sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai doanh nghiệp mà còn tạo ra giá trị thiết thực cho toàn bộ chuỗi giá trị ngành xây dựng Việt Nam. Trong bối cảnh thị trường thường bị phân mảnh bởi chuỗi cung ứng phức tạp và chất lượng thi công không đồng nhất, sự hợp tác này mang đến một giải pháp tích hợp và liền mạch.

Giờ đây, khách hàng có cơ hội trải nghiệm dịch vụ thi công chuyên nghiệp của Thiên Khôi CDC, đồng thời sử dụng vật liệu chất lượng Nhật Bản từ một nguồn duy nhất, đáng tin cậy. Hướng đi này giúp khách hàng tối ưu hóa quy trình, đảm bảo chất lượng công trình đồng bộ từ vật liệu đến thi công, và nâng cao trải nghiệm số hiện đại. Đồng thời, khách hàng còn được hưởng lợi trực tiếp từ mức giá cạnh tranh và chất lượng dịch vụ chuẩn Nhật Bản mà MVC mang lại.

Ông Koichi Wakabayashi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Mitsui Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Koichi Wakabayashi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Mitsui Việt Nam chia sẻ: “Sự hợp tác lần này không chỉ là một thỏa thuận kinh doanh đơn thuần mà còn là một bước tiến trong sự đổi mới, sáng tạo và giải quyết các thách thức xã hội trong lĩnh vực xây nhà và xây dựng tại Việt Nam.

Thông qua hoạt động của MVC, chúng tôi mong thúc đẩy những đổi mới trong ngành xây dựng nhà ở, giải quyết các vấn đề trong quá trình thi công và chuỗi cung ứng vật liệu cho người tiêu dùng Việt Nam. Nhìn về tương lai tôi tin rằng giữa MVC và Thiên Khôi CDC sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần thách thức và đổi mới, cùng nhau định hình 100 năm tiếp theo của ngành nhà ở và BĐS Việt Nam. Điều chúng ta đang xây dựng không chỉ là ngôi nhà, là niềm tin, chất lượng cuộc sống mà còn là tương lai bền vững cho thế hệ mai sau.”

Ông Nguyễn Thành Dũng – Chủ tịch Thiên Khôi Group.

Về phía Thiên Khôi Group, Chủ tịch Nguyễn Thành Dũng cũng chia sẻ: “Tôi hi vọng MVC & CO sẽ trở thành nhà phân phối mạnh nhất của tất cả các hàng hóa Nhật Bản vào Việt Nam và từ đó chúng ta sẽ tạo cho nhau lợi thế về mặt giá cả cũng như quy trình logistics cung cấp sản phẩm dịch vụ có khả năng tối ưu cao nhất, đem lại giá thành thấp giúp chúng ta có lợi thế cạnh tranh thị trường. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới MVC & CO đã lựa chọn Thiên Khôi Group trở thành một đối tác chiến lược và hi vọng rằng chúng ta sẽ có một quá trình hợp tác thật sự rực rỡ trong thời gian sắp tới.”

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ kết nối giá trị và nguồn lực để tạo nên một hệ sinh thái toàn diện cộng hưởng giữa hệ thống nền tảng vật liệu và sản phẩm một trạm cho nhà ở của MVC & CO kết hợp với năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, sửa chữa, xây dựng và thi công của Thiên Khôi CDC, hướng tới đồng hành cùng phát triển bên vững. Sự hợp tác này được thiết lập để tạo ra một chuẩn mực mới tại thị trường Việt Nam, bằng cách giải quyết trực tiếp các vấn đề cốt lõi của ngành: Tích hợp một nền tảng kỹ thuật số một trạm cho vật liệu chất lượng Nhật Bản với các dịch vụ thiết kế và thi công chuyên nghiệp.

Hai doanh nghiệp cũng thống nhất cùng triển khai nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm, giải pháp chuyên biệt phù hợp với nhu cầu của mỗi bên; nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời lan tỏa giá trị hợp tác đến nhiều đối tác trong ngành. Đặc biệt, Thiên Khôi CDC và MVC & CO sẽ đồng hành trong chuyển đổi số và phát triển thương mại điện tử, đem lại trợ lực cần thiết giúp hai bên tạo ra những bước tiến đột phá, một trong số đó là phát triển thương mại điện tử trọn vẹn, toàn diện và ưu việt.

Lễ ký kết giữa Thiên Khôi CDC và MVC & CO là minh chứng rõ nét cho định hướng hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp trong kỷ nguyên hội nhập, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển mới trong lĩnh vực Xây dựng - Vật liệu - Công nghệ số.