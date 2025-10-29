Dưới ngưỡng chịu thuế, hộ kinh doanh vẫn phải kê khai và nộp hồ sơ thuế

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Lan Nhi
29/10/2025, 13:07
Theo Cục Thuế, mặc dù không thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, các hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm vẫn phải thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp hồ sơ thuế theo quy định nhằm bảo đảm tính minh bạch trong quản lý…
Cục Thuế vừa ban hành văn bản trả lời kiến nghị của một cá nhân liên quan đến chính sách thuế áp dụng đối với hoạt động cho thuê tài sản, hộ kinh doanh cá thể cũng như trách nhiệm kê khai, nộp thuế trong thời gian chuẩn bị triển khai cơ chế tự khai, tự nộp bắt đầu từ năm 2026.
Đại diện ban chính sách, thuế quốc tế (Cục Thuế) cho biết việc xác định nghĩa vụ thuế của cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản được căn cứ vào Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 cùng các hướng dẫn chi tiết về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC và Thông tư số 100/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC).
Theo đó, các văn bản pháp luật trên nêu rõ, mọi cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản như nhà ở, mặt bằng kinh doanh, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi (không bao gồm dịch vụ lưu trú), cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm người điều khiển hoặc cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ đều thuộc diện phải kê khai và nộp các loại thuế theo quy định.
"Các trường hợp cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú sẽ có phương thức tính và kê khai thuế riêng, khác với hoạt động cho thuê tài sản thông thường".
Cục Thuế
Riêng trường hợp cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, chẳng hạn như cho thuê nhà ngắn hạn đối với khách du lịch, cho thuê phòng dài hạn cho sinh viên, công nhân, hoặc cung cấp chỗ ở kèm các dịch vụ ăn uống, giải trí thì sẽ được phân loại vào nhóm “kinh doanh dịch vụ lưu trú”, đại diện Cục Thuế cho biết.
Sau khi tiếp thu ý kiến phản ánh của người nộp thuế, Cục Thuế sẽ tổng hợp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, phục vụ quá trình hoàn thiện chính sách quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh. Mục tiêu là xây dựng cơ chế quản lý thống nhất, minh bạch, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân khi bước vào giai đoạn áp dụng mô hình tự khai, tự nộp.
Liên quan đến ngưỡng doanh thu chịu thuế, Cục Thuế cho biết theo quy định hiện hành, hộ và cá nhân kinh doanh có tổng doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng cũng như không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, ngưỡng doanh thu không chịu thuế sẽ được nâng lên mức 200 triệu đồng/năm theo quy định mới của Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024.
Cục Thuế lưu ý, dù nằm trong diện không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có tự có trách nhiệm kê khai thuế chính xác, trung thực và nộp hồ sơ đúng thời hạn. Theo đó, việc kê khai, nộp hồ sơ thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11 và Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC.
16:47, 13/09/2025
Ngân hàng Nhà nước sẽ yêu cầu các ngân hàng thực hiện đánh giá định kỳ 2 tháng một lần đối với các phiên bản ứng dụng Mobile Banking mà khách hàng đang sử dụng, nhằm phát hiện lỗ hổng bảo mật và nguy cơ bị tội phạm mạng can thiệp…
Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai. Theo kế hoạch, toàn bộ hàng hóa gồm 300 tấn gạo cùng nhiều vật tư cứu hộ sẽ được vận chuyển từ kho dự trữ đến Thừa Thiên Huế và hoàn tất việc bàn giao trước ngày 31/10/2025…
Trong phiên sáng 29/10/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC chủ yếu duy trì ở mức từ 2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch này tại một doanh nghiệp tăng gần gấp đôi so với phiên hôm qua (28/10), lên tới gần 4 triệu đồng/lượng…
Trong tháng 10, quy mô cho vay trên thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước có xu hướng tăng trở lại. Tuy nhiên, xét tổng thể, nhà điều hành vẫn giữ lập trường thận trọng khi chỉ cung ứng thanh khoản ở mức hạn chế. Tốc độ bơm ròng chỉ tăng từ giữa tháng, trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng vượt ngưỡng 5%/năm…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: