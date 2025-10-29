Dưới ngưỡng chịu thuế, hộ kinh doanh vẫn phải kê khai và nộp hồ sơ thuế

Theo Cục Thuế, mặc dù không thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, các hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm vẫn phải thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp hồ sơ thuế theo quy định nhằm bảo đảm tính minh bạch trong quản lý…

Cục Thuế vừa ban hành văn bản trả lời kiến nghị của một cá nhân liên quan đến chính sách thuế áp dụng đối với hoạt động cho thuê tài sản, hộ kinh doanh cá thể cũng như trách nhiệm kê khai, nộp thuế trong thời gian chuẩn bị triển khai cơ chế tự khai, tự nộp bắt đầu từ năm 2026.

Đại diện ban chính sách, thuế quốc tế (Cục Thuế) cho biết việc xác định nghĩa vụ thuế của cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản được căn cứ vào Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 cùng các hướng dẫn chi tiết về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC và Thông tư số 100/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC).

Theo đó, các văn bản pháp luật trên nêu rõ, mọi cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản như nhà ở, mặt bằng kinh doanh, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi (không bao gồm dịch vụ lưu trú), cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm người điều khiển hoặc cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ đều thuộc diện phải kê khai và nộp các loại thuế theo quy định.

"Các trường hợp cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú sẽ có phương thức tính và kê khai thuế riêng, khác với hoạt động cho thuê tài sản thông thường". Cục Thuế

Riêng trường hợp cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, chẳng hạn như cho thuê nhà ngắn hạn đối với khách du lịch, cho thuê phòng dài hạn cho sinh viên, công nhân, hoặc cung cấp chỗ ở kèm các dịch vụ ăn uống, giải trí thì sẽ được phân loại vào nhóm “kinh doanh dịch vụ lưu trú”, đại diện Cục Thuế cho biết.

Sau khi tiếp thu ý kiến phản ánh của người nộp thuế, Cục Thuế sẽ tổng hợp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, phục vụ quá trình hoàn thiện chính sách quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh. Mục tiêu là xây dựng cơ chế quản lý thống nhất, minh bạch, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân khi bước vào giai đoạn áp dụng mô hình tự khai, tự nộp.

Liên quan đến ngưỡng doanh thu chịu thuế, Cục Thuế cho biết theo quy định hiện hành, hộ và cá nhân kinh doanh có tổng doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng cũng như không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, ngưỡng doanh thu không chịu thuế sẽ được nâng lên mức 200 triệu đồng/năm theo quy định mới của Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024.

Cục Thuế lưu ý, dù nằm trong diện không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có tự có trách nhiệm kê khai thuế chính xác, trung thực và nộp hồ sơ đúng thời hạn. Theo đó, việc kê khai, nộp hồ sơ thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11 và Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC.