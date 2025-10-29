Thứ Tư, 29/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Những thế mạnh đưa VPBankS vào nhóm dẫn đầu thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thu Ngân

29/10/2025, 10:48

Phát hành cổ phần tăng vốn và trái phiếu doanh nghiệp đang được định hướng trở thành kênh dẫn vốn trung dài hạn quan trọng, giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng. Với nền tảng vốn mạnh, mạng lưới khách hàng rộng lớn và uy tín quốc tế, VPBankS đang ở vị thế thuận lợi để dẫn đầu trong mảng ngân hàng đầu tư tại Việt Nam.

KHOẢNG TRỐNG VỐN TRUNG DÀI HẠN VÀ VAI TRÒ TIÊN PHONG CỦA VPBANKS

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2024, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã lên tới khoảng 134% GDP, cao so với nhiều quốc gia trong khu vực và đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn và hệ lụy cho nền kinh tế.

Trong khi đó, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp, một kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng, lại mới chỉ đạt khoảng 11% GDP vào năm 2024, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung khu vực. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt nhóm nhỏ và vừa, cũng gặp khó khăn trong việc huy động vốn cổ phần, dù vốn hóa thị trường chứng khoán đã đạt khoảng 70% GDP vào cuối năm 2024.

Những chênh lệch này cho thấy sự cấp thiết của việc phát triển thị trường vốn nợ (DCM) và vốn cổ phần (ECM) minh bạch, hiệu quả, giúp giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng. Khoảng trống trên cũng mở ra cơ hội lớn cho các định chế tài chính tham gia sâu hơn vào mảng ngân hàng đầu tư (IB), góp phần định hình một hệ thống tài chính cân bằng và bền vững hơn.

Trong bối cảnh ấy, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), với nền tảng tài chính vững chắc cùng sự hậu thuẫn từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) và cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), đang từng bước khẳng định vị thế ngân hàng đầu tư hàng đầu, tiên phong kiến tạo thị trường vốn Việt Nam với hai trụ cột chiến lược là ECM và DCM.

Chỉ sau 3 năm hoạt động, VPBankS đã nhanh chóng vào nhóm dẫn đầu thực hiện thu xếp vốn trên thị trường trái phiếu và vốn cổ phần. Công ty đã tham gia hàng loạt thương vụ tư vấn phát hành trái phiếu lớn, với tổng giá trị 14.500 tỷ đồng chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025. Đến năm 2030, VPBankS đặt mục tiêu chiếm 18,5% thị phần trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng, giữ vị trí top 2 toàn thị trường. Bên cạnh đó, VPBankS cũng thuộc nhóm dẫn đầu về tư vấn các thương vụ vốn cổ phần (ECM), với quy mô đạt 20.000 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2025.

VPBankS sở hữu năng lực ngân hàng đầu tư hàng đầu. (Ảnh: VPBankS).
VPBankS sở hữu năng lực ngân hàng đầu tư hàng đầu. (Ảnh: VPBankS).

Năng lực của VPBankS được thể hiện qua hàng loạt thương vụ đình đám, trị giá hàng nghìn tỷ đồng và quan trọng hơn là tệp khách hàng trải rộng nhiều lĩnh vực như: Sản xuất (TTC Group, VinFast), khai khoáng (Núi Pháo), bất động sản khu công nghiệp (Becamex), công nghệ và những ngành khác … Công ty sở hữu một danh mục khách hàng đa dạng, duy trì mối quan hệ vững chắc với doanh nghiệp và mạng lưới phân phối rộng lớn. Trong 9 tháng năm 2025, VPBankS ghi nhận doanh thu IB khoảng 1.000 tỷ đồng, cao thứ hai toàn thị trường.

LỢI THẾ RIÊNG CÓ ĐỂ VPBANKS DẪN ĐẦU TRONG MẢNG TRÁI PHIẾU

Với chính sách vĩ mô thuận lợi cùng những yếu tố nội tại như năng lực tài chính vững vàng, mạng lưới khách hàng rộng lớn, uy tín thương hiệu và lợi thế tuân thủ, VPBankS đang sở hữu đầy đủ điều kiện để khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam mở ra tiềm năng lớn. (Ảnh: VPBankS).
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam mở ra tiềm năng lớn. (Ảnh: VPBankS).

Trên bình diện vĩ mô, Chính phủ theo đuổi chính sách phát triển thị trường trái phiếu và ban hành nhiều chính sách nhằm hướng đến tháo gỡ điểm nghẽn, minh bạch hóa và hạn chế rủi ro.

Theo định hướng, trong giai đoạn 2024 – 2030, thị trường trái phiếu doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 25%, tới năm 2030, tương đương 5 triệu tỷ đồng. Đây là nền tảng vững chắc, mở ra không gian tăng trưởng rộng lớn cho những đơn vị tư vấn tiềm lực và chiến lược rõ ràng như VPBankS. Song song, nâng hạng thị trường chứng khoán thúc đẩy hoạt động IPO, huy động vốn của doanh nghiệp cũng sẽ, tạo thêm động lực thúc đẩy nhu cầu dịch vụ IB mà VPBankS cung cấp.

Về các yếu tố nội tại, khác với phần lớn công ty chứng khoán vốn chỉ dừng một số hoạt động trong chuỗi giá trị, VPBankS có đủ tiềm lực vốn và năng lực quản trị rủi ro để thực hiện trọn vẹn các nghiệp vụ như tư vấn, đầu tư, phân phối, cung cấp dịch vụ khác và đặc biệt là bảo lãnh phát hành.

Năng lực bảo lãnh phát hành hàng đầu đến tư quy mô vốn chủ sở hữu gần 20.300 tỷ đồng, chi phí vốn thấp hơn bình quân của top 30 công ty chứng khoán lớn nhất từ 100 – 150 điểm cơ bản (bps) và quản trị rủi ro chặt chẽ, toàn diện.

Theo ông Vũ Hữu Điền, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc VPBankS, công ty là một trong số ít đơn vị trên thị trường cung cấp dịch vụ One Stop Shop (dịch vụ trọn gói) cho nhà đầu tư, có thể thực hiện thương vụ trái phiếu hàng nghìn tỷ đồng chỉ trong 3 tuần.

Đồng thời, nhờ sở hữu nguồn lực hơn 50 chuyên gia ngân hàng đầu tư, VPBankS đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về tư vấn phát hành.

Công ty cũng thừa hưởng mạng lưới phân phối rộng khắp với hơn 27.000 nhân viên VPBank, tạo điều kiện thuận lợi để các sản phẩm đầu tư tiếp cận nhanh chóng tới từng nhóm khách hàng mục tiêu. VPBankS độc quyền khai thác hơn 30 triệu khách hàng trong hệ sinh thái ngân hàng mẹ - bao gồm 634.000 khách hàng Diamond Banking, 2.000 khách hàng Private Banking, nhiều khách hàng tổ chức lớn và đặc biệt là hơn 160.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) – vừa là đơn vị có nhu cầu phát hành, vừa là nhà đầu tư tiềm năng.

Uy tín và thương hiệu của VPBank – một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam – cũng là nền tảng giúp VPBankS gia tăng niềm tin, nâng cao hiệu quả phân phối. Công ty đã xây dựng hệ thống phân phối cân bằng, dựa trên 3 trụ cột chính, gồm: Định chế tài chính, khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua và đặt cọc mua cổ phiếu IPO của VPBankS trong thời gian từ ngày 10/10 - 31/10/2025; giá trị đặt cọc bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua. Cổ phiếu được phân phối trực tiếp bởi VPBankS và thông qua 3 đại lý gồm Chứng khoán Vietcap, Chứng khoán SSI và Chứng khoán SHS cùng 12 đơn vị hỗ trợ chào bán và nhận đăng ký mua cổ phiếu.

Khi tham gia IPO, nhà đầu tư có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị như xe Mercedes trị giá 2 tỷ đồng, viên kim cương 300 triệu đồng, iPhone 17 Pro Max … Sau khi hoàn thành đợt IPO, VPBankS dự kiến niêm yết cổ phiếu trên HoSE trong tháng 12/2025.

Từ khóa:

VPBankS

Đọc thêm

Tách rời ảnh hưởng của trụ, cổ phiếu tăng giá tưng bừng

Tách rời ảnh hưởng của trụ, cổ phiếu tăng giá tưng bừng

Bất chấp việc một số mã vốn hóa lớn nhất thị trường vẫn đỏ rực vào ép mạnh chỉ số, đa số cổ phiếu vẫn tăng giá tích cực trong phiên sáng nay, thậm chí nhiều mã vừa và nhỏ còn tăng nóng. Dòng tiền cũng có tín hiệu vận động mạnh mẽ ở nhóm này.

5 câu hỏi về cuộc họp tuần này của Ngân hàng Trung ương châu Âu

5 câu hỏi về cuộc họp tuần này của Ngân hàng Trung ương châu Âu

Về cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày thứ Năm tuần này của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), giới phân tích dự báo lãi suất sẽ được giữ nguyên...

Phần lớn các quỹ châu Á đầu tư rất ít vào cổ phiếu Việt Nam, tỷ trọng dưới 0,5%

Phần lớn các quỹ châu Á đầu tư rất ít vào cổ phiếu Việt Nam, tỷ trọng dưới 0,5%

Theo một thống kê của BSC, các quỹ ở thị trường Châu Á phần lớn đã đầu tư cổ phiếu niêm yết ở Việt Nam nhưng tỷ trọng rất thấp, dưới 0,5%.

Vốn hóa của Apple và Microsoft đồng loạt vượt 4 nghìn tỷ USD

Vốn hóa của Apple và Microsoft đồng loạt vượt 4 nghìn tỷ USD

Đây là lần đầu tiên Apple chạm tới mốc vốn hóa 4 nghìn tỷ USD, còn Microsoft đã chớp nhoáng đạt được mốc vốn hóa này lần đầu tiên vào tháng 7 năm nay...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu sụt 2%

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu sụt 2%

Đà tăng giá cổ phiếu ở Phố Wall đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, gồm căng thẳng Mỹ - Trung dịu đi, khả năng Fed hạ lãi suất, và mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2025 khả quan...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

5 câu hỏi về cuộc họp tuần này của Ngân hàng Trung ương châu Âu

Thế giới

2

Hội chợ Mùa Thu 2025: Cơ hội mua sắm đặc sản Việt

Thị trường

3

Chính phủ Mỹ ký thỏa thuận 80 tỷ USD thúc đẩy năng lượng hạt nhân

Thế giới

4

Quý 3 thành công của các tập đoàn xa xỉ

Đẹp +

5

Những thế mạnh đưa VPBankS vào nhóm dẫn đầu thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy