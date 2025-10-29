Quý 3 thành công của các tập đoàn xa xỉ

Kết quả kinh doanh quý 3 của các tập đoàn xa xỉ đã mang đến những tín hiệu tích cực cho ngành hàng vốn đang gặp nhiều khó khăn...

Doanh thu của Prada trong 9 tháng đầu năm 2025 (kết thúc ngày 30/9/2025) đạt 4,07 tỷ euro, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận tăng trưởng ở tất cả các khu vực, trong đó có sự cải thiện tích cực tại thị trường Trung Quốc.

Doanh thu bán lẻ quý 3 tăng 8%, đánh dấu quý thứ 19 liên tiếp Prada duy trì đà tăng trưởng, vượt mức trung bình của toàn ngành.

Ông Patrizio Bertelli, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Prada, phát biểu trong thông cáo báo chí: “Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy thách thức, kết quả kinh doanh ổn định của chúng tôi, một lần nữa khẳng định sức mạnh thương hiệu và tính đúng đắn của chiến lược mà tập đoàn đang theo đuổi.

Chúng tôi tiếp tục tập trung vào sáng tạo, chất lượng sản phẩm và tay nghề thủ công — những nền tảng cốt lõi đảm bảo giá trị bền vững và sự phát triển lâu dài. Chính những nguyên tắc này đã định hướng cho Prada luôn vững vàng, kỷ luật và có trách nhiệm trước bối cảnh thị trường không ngừng thay đổi”.

Trong khi đó, Hermès ghi nhận doanh thu tăng 9,6% (tính theo tỷ giá cố định), đạt 3,88 tỷ euro trong quý 3/2025, nhỉnh hơn mức dự báo 9,4%, nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, mảng đồ da và yên ngựa của hãng chưa đạt kỳ vọng, khiến cổ phiếu Hermès giảm 4% sau khi công bố kết quả.

Ông Axel Dumas, Chủ tịch điều hành Hermès, cho biết trong thông cáo: “Trong quý 3, Hermès vẫn giữ vững định hướng, nhờ mức tăng trưởng ổn định phản ánh sức mạnh của mô hình kinh doanh mà chúng tôi đang theo đuổi. Chúng tôi tiếp tục tập trung ứng phó trước những bất ổn, dựa vào lòng trung thành của khách hàng và sự tận tâm của đội ngũ nhân viên”.

Kết quả này cũng cho thấy sự tăng tốc nhẹ so với quý 2, khi doanh thu Hermès tăng 9%.

Một số thương hiệu khác tuy vẫn thua lỗ, nhưng đã nhìn thấy những tín hiệu tích cực. Doanh số của Ferragamo trong quý 3 năm 2025 (kết thúc vào ngày 30/9/2025) đã tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước (tính theo tỷ giá hối đoái cố định), đạt 221 triệu euro.

Kết quả này là nhờ kết quả kinh doanh mạnh mẽ tại thị trường Bắc Mỹ, dù suy giảm ở khu vực châu Á đã phần nào kìm hãm tăng trưởng. Đây là một sự cải thiện đáng kể so với quý trước, khi doanh số của hãng giảm 11,8%. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Ferragamo giảm 4,5%, còn 695 triệu euro. Công ty hiện vẫn chưa có Tổng Giám đốc điều hành (CEO) kể từ khi ông Marco Gobbetti rời vị trí vào tháng 3.

Từ quý 2 đến nay, Ferragamo cho biết họ đã “thực hiện và hoàn tất một quá trình đánh giá chẩn đoán toàn diện đối với hoạt động kinh doanh, nhằm đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ trên mọi phương diện — từ thiết kế, sản phẩm, truyền thông đến các kênh phân phối”, theo báo cáo tài chính được công bố hôm thứ Năm vừa qua.

Ferragamo nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai với sự linh hoạt trong vận hành và kỷ luật tài chính, rà soát lại cơ cấu chi phí và quy trình khi cần thiết — mà không làm tổn hại đến sức hút thương hiệu hay triển vọng tăng trưởng trong tương lai”.

Tương tự, tập đoàn Ermenegildo Zegna Group — chủ sở hữu hai thương hiệu Zegna và Thom Browne, đồng thời là đơn vị nắm quyền khai thác dòng sản phẩm thời trang Tom Ford — cho biết doanh thu quý 3 năm tài chính 2025 đạt 398,2 triệu euro, tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước, và vượt nhẹ dự báo đồng thuận của tập đoàn là 396 triệu euro.

Đây là một bước cải thiện đáng kể của Zegna Group so với quý trước, khi doanh thu giảm 6%. Mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ hiệu suất mạnh mẽ của kênh bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng (DTC) trên toàn bộ các thương hiệu; doanh thu DTC toàn tập đoàn tăng 4,5%.

Tuy nhiên, doanh thu bán buôn của tập đoàn lại sụt giảm ở hầu hết các thị trường. Zegna Group cho biết hiện đội ngũ đã hài lòng với hệ thống phân phối bán buôn của các thương hiệu, đồng thời dự báo mức giảm trong năm tới sẽ được kiềm chế ở mức nhẹ.

Trong kho đó, tập đoàn Kering ghi nhận sự cải thiện đáng kể trong quý 3/2025 so với nửa đầu năm, sau giai đoạn doanh số sụt giảm liên tiếp. Tập đoàn cho biết doanh thu hợp nhất giảm 5% (theo cơ sở so sánh tương đương) xuống còn 3,42 tỷ euro trong quý 3, tốt hơn mức dự báo giảm 8,8%.

Doanh thu của Gucci – thương hiệu lớn nhất trong tập đoàn – giảm 14% xuống còn 1,34 tỷ euro, nhưng đã cải thiện đáng kể so với nửa đầu năm 2025, khi mức giảm lên tới 25%.

Ông Luca de Meo, Tổng giám đốc điều hành Kering, phát biểu trong thông cáo: “Kết quả kinh doanh quý 3, dù thể hiện bước tiến rõ rệt theo chu kỳ, vẫn thấp hơn đáng kể so với thị trường. Điều đó càng củng cố quyết tâm của tôi trong việc tái cấu trúc toàn diện hoạt động kinh doanh, đưa các thương hiệu và tập đoàn trở lại vị thế xứng đáng. Chúng tôi đang nỗ lực không ngừng trong quá trình tái thiết, thể hiện qua những quyết định gần đây”.

Doanh số của LVMH đã trở lại đà tăng trưởng trong quý 3, tăng 1% lên 18,28 tỷ euro, vượt qua dự báo giảm 0,6% của giới phân tích. Trước đó, trong quý 2, doanh thu của tập đoàn giảm 4%.

Bà Cécile Cabanis, Giám đốc tài chính LVMH, nhận định: “Kết quả quý 3 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, vượt ngoài yếu tố so sánh cơ sở. Tuy nhiên, quý 4 sẽ là giai đoạn khó khăn hơn, và chúng ta cần hết sức thận trọng”.