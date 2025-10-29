Hội chợ Mùa Thu 2025: Cơ hội mua sắm đặc sản Việt

Diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa Thu 2025 được tổ chức như một hành trình xuyên Việt, nơi mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa, sản vật và nền kinh tế năng động của đất nước...

Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Hội chợ Mùa Thu 2025 thu hút sự tham gia của trên 2.500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, với 3.000 gian hàng tiêu chuẩn nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, chủ lực trong nhiều lĩnh vực, từ các sản phẩm công nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa, thương mại điện tử đến nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, dịch vụ và du lịch...

Sự kiện cũng được ví như Siêu hội chợ 6 nhất, trong đó có “ưu đãi tốt nhất”. Nhiều doanh nghiệp đã mang tới các chương trình khuyến mãi lên đến 100%, hàng hiệu voucher giảm giá, cùng hoạt động “deal mùa thu” kết nối trực tiếp doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Tại khu vực sảnh 3 – 5, khu "Thu gia đình", khách tham quan có thể mua sắm các mặt hàng của hơn 300 thương hiệu cao cấp thế giới với mức giảm giá 80%. Các thương hiệu thời trang cao cấp giảm giá từ 30 -70% như Fila, Converse, Adidas, Nike, Puma, Reebok, Lining, Giovani...

Một số quầy mỹ phẩm áp dụng mức giảm 50% cho nhiều mặt hàng, ngoài ra còn có những sản phẩm đồng giá 149.000 đồng. Nhiều hãng thời trang áp dụng giảm giá thêm hoặc tặng quà kèm theo khi hoá đơn trên 1 triệu.

Ghi nhận ngày 28/10, nhiều gian hàng thuộc phân khu "Thu gia đình", "Tinh hoa Thu Hà Nội"… ghi nhận doanh thu tăng mạnh. Tại gian hàng của Công ty cổ phần may Chiến Thắng, bà Trần Thị Thương Huyền, Giám đốc Trung tâm thời trang Padu, cho biết doanh nghiệp đã bán hơn 1.000 sản phẩm chỉ trong hơn hai ngày tham gia hội chợ - con số vượt ngoài kỳ vọng.

Tương tự, gian hàng Legas kết hợp cùng thương hiệu Hoa.vn mang đến những sản phẩm đồ da được may thủ công tại nhà máy ở Chương Mỹ (Hà Nội), sử dụng da nhập khẩu từ Ý, Tây Ban Nha và Hàn Quốc. Chỉ trong hai ngày đầu tiên, Legas đã bán hơn 700 sản phẩm, buộc doanh nghiệp phải bổ sung thêm hàng ngay trong đêm.

“Khách hàng bất ngờ khi biết đây là sản phẩm ‘made in Vietnam’. Chúng tôi tự hào vì người Việt đã làm được những sản phẩm có chất lượng và thẩm mỹ cao không kém gì hàng châu Âu,” nhà sáng lập Phạm Thị Mai nói.

Khác với những hội chợ trước, các doanh nghiệp chỉ tập trung giao thương bán buôn thì tại Hội chợ Mùa Thu 2025, họ đã chuẩn bị sẵn lượng hàng và các chương trình ưu đãi để khuyến khích người Việt dùng hàng Việt. Ông Nguyễn Xuân Công, Phó Giám đốc Công ty TNHH Selta, cho biết: "Cuối năm là cao điểm người tiêu dùng hoàn thiện sửa sang nhà cửa, chúng tôi đem đến ưu đãi cụ thể như tặng các sản phẩm phụ kiện khi khách mua sen vòi, hay chiết khấu trực tiếp vào giá..."

Ngoài các gian hàng thời trang, mỹ phẩm, gia dụng, các gian hàng quy tụ đặc sản địa phương, nông sản sạch, sản phẩm OCOP, thực phẩm đóng gói và hàng xuất khẩu cũng thu hút lượng lớn khách hàng mua sắm. Mang đến sản phẩm nước mắm đạt chuẩn 5 sao OCOP quốc gia, ông Lê Ngọc Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại Dịch vụ Lê Gia (Thanh Hóa), cho rằng Hội chợ Mùa Thu 2025 là cơ hội để quảng bá sản phẩm, chia sẻ câu chuyện về nghề, và kết nối với du khách trong và ngoài nước.

Cạnh đó, gian hàng WinMart một “siêu thị thu nhỏ” giữa lòng hội chợ, với hàng trăm sản phẩm tiêu dùng thiết yếu – từ nông sản sạch, thực phẩm chế biến đến đồ gia dụng, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng nhanh. Điểm nhấn đặc biệt tại gian hàng là khu vực thực phẩm tươi sống được bày trí bắt mắt với các thương hiệu chất lượng cao như rau củ quả WinEco, thịt ủ mát MEATDeli...

Bên cạnh đó, WinMart giới thiệu không gian mua sắm các sản phẩm OCOP (Mỗi xã một sản phẩm), nơi tôn vinh giá trị của hàng Việt địa phương. Khách tham quan có cơ hội khám phá và thưởng thức các sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền như hạt điều rang củi Hải Bình, bún gạo Nàng Hương, cà pháo muối Tâm Đức…

Đại diện WinMart cho biết, chỉ trong hai ngày đầu, lượng khách đến mua sắm tăng gấp đôi so với dự kiến. “Vui nhất là người tiêu dùng không chỉ mua hàng, mà còn thể hiện rõ tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,” nhân viên này nói.

Trong khi đó, tại Khu "Thu Đất Việt", 33 tỉnh, thành phố đã mang đến những sản vật tinh túy nhất. Gian hàng tỉnh Cao Bằng thu hút ánh nhìn với "bông hoa" bún rau củ ngũ sắc; Lạng Sơn mang tới những thức quả vùng cao như hồng, bơ, lê vàng; còn Điện Biên gửi tới Hội chợ chẩm chéo, thịt trâu gác bếp đậm vị núi rừng…

Bên cạnh những đặc sản quen thuộc, du khách còn bất ngờ trước những khái niệm "đặc sản" hoàn toàn mới, như gian hàng Quảng Ngãi tạo được ấn tượng mạnh với xăng thành phẩm và những hạt lưu huỳnh vàng óng – sản phẩm từ ngành công nghiệp lọc hóa dầu Dung Quất…

Ông Đặng Trung Đoan, chủ thương hiệu Trầm Hương Đặng Gia (Khánh Hòa), chia sẻ: “Ngay trong ngày đầu tiên của Hội chợ Mùa Thu 2025, gian hàng của chúng tôi luôn đông kín khách. Khi sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận, khi mùi hương trầm lan tỏa giữa không gian hội chợ, đó là niềm tự hào lớn nhất. Bởi mỗi thớ gỗ, mỗi nén trầm đều mang theo câu chuyện về bản sắc và tinh thần Việt”.

Cùng với đó, các gian hàng của các sàn thương mại điện tử lớn quốc tế như Amazon tại khu vực "Tinh hoa Văn hóa Việt" là minh chứng cho tinh thần "Go Digital - Go Global", thu hút đông đảo doanh nghiệp trong nước tìm hiểu cách đưa sản phẩm ra thị trường toàn cầu.

Đặc biệt nhất, dù ở gian hàng nào, khách tham quan không chỉ dừng lại ở việc mua sắm mà còn được trải nghiệm như thử làm gốm, dệt lụa, pha cà phê, thưởng thức ẩm thực ba miền. Chính cách tổ chức hướng đến cảm xúc, tương tác và kể chuyện này đã khiến "hàng Việt" không còn khô khan, mà trở nên gần gũi, gợi niềm tự hào dân tộc.

Nhận định về bước chuyển mình này, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết Hội chợ Mùa Thu 2025 là nỗ lực của Bộ Công Thương nhằm xây dựng chuỗi hoạt động kết nối thương hiệu Việt với người tiêu dùng.

Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ để bán hàng, mà để lan tỏa giá trị sáng tạo và tinh thần đổi mới của doanh nghiệp Việt. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc hàng Việt đã sẵn sàng chinh phục thị trường bằng chính chất lượng, bản sắc và câu chuyện của mình.