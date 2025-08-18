Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng

Phố Wall đang dự đoán gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Sáu tuần này - tại Jackson Hole - sẽ là cơ hội để ông hé lộ về định hướng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương này trong thời gian tới...

Tuy nhiên, một số nhà phân tích không cho rằng việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là điều chắc chắn, và ngay cả một số người kỳ vọng lãi suất giảm cũng không chắc là ông Powell sẽ hé lộ điều đó tại Jackson Hole.

Ngày thứ Sáu tuần này, ông Powell sẽ có bài phát biểu được giới đầu tư toàn cầu mong đợi tại hội nghị thường niên của Fed ở khu nghỉ dưỡng Jackson Hole thuộc bang Wyoming. Sự kiện diễn ra vào cuối tháng 8 hàng năm này vốn là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Mỹ hé lộ về các động thái lãi suất sắp tới.

Tại sự kiện năm ngoái, ông Powell đã báo hiệu sự xoay trục sang nới lỏng, nói rằng “đã đến lúc chính sách cần điều chỉnh” và “tôi ngày càng tin tưởng rằng lạm phát đang trên đà bền vững để trở lại mức 2%”.

Năm nay, Phố Wall hiện gần như tin chắc Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 sau khi đã tạm dừng việc nới lỏng kể từ sau đợt giảm lãi suất vào tháng 12 năm ngoái nhằm chờ xác định ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với nền kinh tế. Sự trì hoãn của Fed thời gian qua diễn ra trong bối cảnh ông Trump và Nhà Trắng liên tục gây áp lực đòi ông Powell và Fed hạ lãi suất.

“ÔNG POWELL SẼ GIỐNG MỘT CON CÚ”

Mặc kỳ vọng như vậy của thị trường, một số nhà phân tích cho rằng ông Powell có thể sẽ không đưa ra những tín hiệu quan trọng tại hội nghị năm nay. Một phần là bởi cơ sở để Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là còn chưa chắc chắn vì lạm phát ở Mỹ vẫn đang cao hơn mục tiêu 2% của Fed và gần đây có xu hướng nóng lên khi thuế quan gây áp lực tăng giá.

Cùng với đó, các nhà kinh tế đang tranh luận liệu dữ liệu việc làm xấu đi thời gian qua là do nhu cầu lao động yếu đi hay nguồn cung lao động yếu đi. Nếu vấn đề nằm nguồn cung lao động, thì việc cắt giảm lãi suất sẽ dễ khiến lạm phát “bốc đầu”.

“Thuế quan đang gây ra tác động không đồng đều và sẽ tiếp tục đẩy lạm phát lên cao hơn trong những tháng tới. Các nhà hoạch định chính sách sẽ khó có thể tách bạch tác động một lần của thuế quan với áp lực lạm phát dài hạn hơn”, nhà kinh tế Michael Pearce của công ty nghiên cứu Oxford Economics viết trong một báo cáo. Ông Pearce cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến tháng 12, nhưng một báo cáo việc làm tháng 8 ảm đạm sẽ thay đổi quan điểm của ông.

Nhà đầu tư kỳ cựu Ed Yardeni vẫn duy trì dự báo Fed không hạ lãi suất trong năm nay, nói rằng Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất do lạm phát vẫn còn cao và khả năng trụ vững của nền kinh tế Mỹ. Về bài phát biểu tại Jackson Hole, ông Yardeni nhận định trong một báo cáo rằng ông Powell sẽ không hé lộ điều gì. “Rất có thể ông ấy sẽ giống một con cú hơn, tức là sẽ chờ đợi và quan sát, hơn là thể hiện sự cứng rắn của một con diều hâu hay sự mềm mỏng của một con bồ câu”, ông nhận xét. “Nói cách khác, ông Powell sẽ nói rằng việc cắt giảm lãi suất có thể diễn ra tại cuộc họp tháng 9, nhưng quyết định sẽ tùy thuộc vào dữ liệu”.

Ngân hàng Bank of America cũng hoài nghi tương tự về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay và chỉ ra rằng ông Powell đã gợi ý vào tháng 7 rằng ông sẽ thoải mái với mức tăng trưởng việc làm thấp, miễn sao tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở trong một phạm vi hẹp. Kịch bản đó giờ có vẻ như đang trở thành hiện thực, và BofA cho rằng bài phát biểu tại Jackson Hole của ông Powell sẽ cho ông cơ hội để “nói đi đôi với làm”.

“Nếu ông Powell không muốn cắt giảm lãi suất vào tháng 9, ông ấy có thể nói rằng lập trường chính sách hiện tại vẫn phù hợp với dữ liệu hiện có. Chúng tôi cho rằng cách diễn đạt này sẽ cho phép ông ấy để ngỏ cánh cửa cắt giảm lãi suất trong tháng 9 nếu báo cáo việc làm tháng 8 rất yếu. Tất nhiên, ông ấy cũng có thể báo hiệu một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng tới bằng cách nói rằng việc chuyển sang lập trường chính sách ít hạn chế hơn là phù hợp”, các nhà phân tích của Bank of America nhận định trong một báo cáo vào tuần vừa rồi.

THỊ TRƯỜNG SẼ PHẢI THẤT VỌNG?

Phố Wall đang đặt cược ở mức cao, trên 90%, vào khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng tới, nên bất kỳ tín hiệu nào từ ông Powell về việc Fed tiếp tục trì hoãn sẽ gây ra sự thất vọng lớn.

Ông Preston Caldwell, nhà kinh tế trưởng tại công ty Morningstar, nhận xét rằng với việc thị trường đang rất mong lãi suất giảm, “việc trì hoãn cắt giảm hơn nữa sẽ chẳng khác gì một sự thắt chặt của chính sách tiền tệ ở giai đoạn này.”

Nhưng ngay cả những nhà kinh tế cho rằng Fed sẽ cắt giảm vào tháng tới cũng nghi ngờ ông Powell sẽ đưa ra tín hiệu như vậy ở Jackson Hole.

Một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase nhận định trong nhiệm vụ kép của Fed gồm chống lạm phát và tối đa hóa việc làm, sự cấp bách đang nằm ở bảo vệ công ăn việc làm trong nền kinh tế. Dù dữ liệu lạm phát gần đây chỉ ra rằng thuế quan đang ngấm nhiều hơn vào giá cả, một báo cáo việc làm đáng thất vọng sẽ khiến Fed nghiêng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

“Tuy nhiên, với việc một số diễn giả của Fed gần đây tuyên bố rằng cơ sở để cắt giảm lãi suất vẫn chưa chắc chắn, và từ nay đến cuộc họp tháng 9 của Fed vẫn còn nhiều báo cáo việc làm quan trọng, chúng tôi không nghĩ rằng ông Powell có thể đưa ra định hướng một cách chắc chắn về giảm lãi suất trong cuộc họp tới”, báo cáo của JPMorgan viết.

Nhà kinh tế trưởng về Mỹ của Citi Research, ông Andrew Hollenhorst, cho rằng ông Powell sẽ hé lộ về một đợt cắt giảm lãi suất, nhưng sẽ không đi xa hơn thế. Gợi ý đó có thể đến dưới dạng một nhận xét rằng rủi ro đối với việc làm và lạm phát đang cân bằng. Vào tháng 7, ông Powell nói rằng nếu hai rủi ro này cân bằng, thì lãi suất nên trung lập hơn. Xét tới việc ông Powell gọi mức lãi suất hiện tại là “hạn chế vừa phải”, nên rủi ro cân bằng sẽ đồng nghĩa rằng Fed nên có một đợt cắt giảm.

Từ sau phát biểu đó của ông Powell vào tháng 7, dữ liệu việc làm cho thấy thị trường lao động Mỹ đã yếu đi. Trên cơ sở này, ông Powell có thể nói rằng rủi ro đã cân bằng hơn và việc cắt giảm lãi suất sẽ phù hợp vào tháng tới nếu xu hướng đó tiếp tục - ông Hollenhorst viết trong một báo cáo. “Chúng tôi kỳ vọng Chủ tịch Powell sẽ thừa nhận kỳ vọng của thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9, nhưng ông ấy sẽ không cam kết rõ ràng về việc cắt giảm tại cuộc họp đó”, nhà kinh tế của Citi viết.