Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 10-16/8/2025: Thượng đỉnh Mỹ - Nga, Fed trước sức ép giảm lãi suất

Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu mong đợi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về việc kết thúc cuộc chiến tranh ở Ukraine...

Kỳ vọng của giới đầu tư về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng có biến động mạnh trong tuần này.

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới chính trong tuần từ ngày 10-16/8/2025 do VnEconomy điểm lại:

Thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska chưa mang lại thỏa thuận nào

Cuộc gặp kéo dài gần 3 tiếng ở căn cứ không quân Anchorage thuộc bang Alaska của Mỹ vào ngày thứ Sáu (15/8) giữa ông Trump và ông Putin chưa mang lại thỏa thuận ngừng bắn hay thỏa thuận hòa bình nào cho Ukraine. Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo đều tỏ ra lạc quan sau cuộc gặp.

“Chưa có thỏa thuận nào đạt được”, ông Trump nói tại cuộc họp báo chung ngắn ngủi với ông Putin sau cuộc gặp thượng đỉnh, nhưng cho biết thảo luận đã diễn ra “rất hiệu quả” và ông đã đồng ý có một cuộc gặp tiếp theo tại Moscow. Về phần mình, ông Putin nói: “Tôi có đủ lý do để tin rằng nếu đi theo con đường này, chúng ta có thể sớm chấm dứt xung đột ở Ukraine”.

Đối với giới đầu tư toàn cầu, những diễn biến tiếp theo trong tiến trình hòa bình cho Ukraine sẽ có tác động không nhỏ tới giá tài sản trên thị trường, nhất là giá dầu, cũng như khẩu vị rủi ro của thị trường.

Số liệu lạm phát Mỹ khiến kỳ vọng lãi suất Fed giằng co

Các số liệu lạm phát của Mỹ công bố trong tuần này không đồng nhất, dẫn tới sự giằng co trong đánh giá của nhà đầu tư về triển vọng lãi suất Fed.

Hôm thứ Ba, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 cho thấy mức tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,3% của tháng 6 và phù hợp với dự báo. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng 7 của Mỹ tăng 2,7%, thấp hơn dự báo là tăng 2,8%. Sau báo cáo này, thị trường đặt cược gần như 100% Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9.

Nhưng vào ngày thứ Năm, báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) - cũng đến từ Bộ Lao động Mỹ - lại cho thấy mức tăng mạnh hơn dự báo. PPI tháng 7 tăng 0,9% so với tháng trước, trong khi dự báo chỉ là tăng 0,2%. Dữ liệu này ngay lập tức khiến đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 giảm còn 92-93%.

Nvidia và AMD đồng ý chia sẻ với Chính phủ Mỹ 15% doanh thu bán chip cho Trung Quốc

Trong một thỏa thuận hiếm gặp với Chính phủ Mỹ, hai hãng chip Nvidia và AMD đồng ý chia sẻ với Washington 15% doanh thu từ việc bán chip cho Trung Quốc để đổi lấy giấy phép xuất khẩu chip sang thị trường Trung Quốc.

Dù bị một số nhà phân tích đánh giá là “kỳ lạ”, thỏa thuận này được xem là phù hợp với mô hình của chính quyền ông Trump, mà ở đó vị Tổng thống kêu gọi các công ty thực hiện các biện pháp có lợi cho Mỹ, chẳng hạn như đầu tư trong nước, để tránh bị áp thuế quan. Ông Trump tin rằng cách làm này sẽ giúp mang lại việc làm và nguồn thu tài chính cho nước Mỹ.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh hòa hoãn thuế quan với Trung Quốc thêm 90 ngày

Hôm thứ Hai (11/8), ông Trump cho biết ông đã ký một sắc lệnh điều hành hoãn việc áp thuế quan cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc cho tới 0h01 ngày 10/11/2025. Tất cả các nội dung khác của thỏa thuận hòa hoãn thuế quan Mỹ - Trung được giữ nguyên. Nếu không có sự gia hạn này, 90 ngày “đình chiến” đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc đã hết hạn vào 0h01 ngày 12/8 theo giờ Mỹ và thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng trở lại mức ba con số, thay vì mức 30% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc và 10% của Trung Quốc đối với hàng Mỹ như hiện tại.

Giới phân tích nhận định, việc tiếp tục hòa hoãn cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn tiếp tục đàm phán để đi đến thỏa thuận thương mại. Ông Trump cũng đã bày tỏ mong muốn có một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào mùa thu này.

Ông Trump tiếp tục đòi Fed hạ lãi suất

Ngày thứ Ba (12/8), ông Trump dọa cho phép tiến hành một “vụ kiện lớn” nhằm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell. Cảnh báo này là một động thái leo thang trong chiến dịch gây sức ép của ông Trump nhằm buộc Fed và ông Powell cắt giảm lãi suất. Ông Trump cho biết vụ kiện này có thể liên quan tới việc ông Powell quản lý dự án nâng cấp trụ sở Fed ở Washington DC. Đây là dự án mà thời gian qua ông Trump và giới chức Nhà Trắng liên tục chỉ trích là tốn kém và xa hoa.

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra trước thềm hội nghị ngân hàng trung ương thường niên của Fed ở Jackson Hole vào tuần tới, nơi các quan chức Fed sẽ bày tỏ quan điểm về chính sách tiền tệ và nền kinh tế.

Thâm hụt ngân sách Mỹ vẫn tăng mạnh, nợ công vượt 37 nghìn tỷ USD

Dữ liệu mới được Bộ Tài chính Mỹ công bố tuần này cho thấy thâm hụt ngân sách chính phủ Mỹ tăng 47 tỷ USD trong tháng 7 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tăng 19%, lên mức 291 tỷ USD, dù thu thuế quan tăng gần 21 tỷ USD. Trong 10 tháng đầu của năm tài khóa hiện tại, ngân sách chính phủ Mỹ thâm hụt 1,629 nghìn tỷ USD, tăng 112 tỷ USD, tương đương tăng 7%, so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cũng cho thấy nợ công của nước này đã vượt mốc 37 nghìn tỷ USD, một kỷ lục mới và được thiết lập sớm hơn so với dự báo đưa ra trước đại dịch Covid-19.