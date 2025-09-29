Hợp tác chiến lược Techcard JSC, HID không ngừng nâng tầm bảo mật danh tính tại Việt Nam

Trong kỷ nguyên được định hình bởi chuyển đổi số và nhu cầu bảo mật ngày càng cao, HID giữ vai trò tiên phong trong các giải pháp quản lý danh tính và truy cập. Ông Christian Marcos (Ian), Giám đốc Kinh doanh khu vực Philippines & Việt Nam, Giải pháp Kiểm soát truy cập vật lý HID đã có những chia sẻ về sứ mệnh, chiến lược và cam kết phát triển thị trường Việt Nam…

HID có danh tiếng lâu đời trong lĩnh vực giải pháp nhận dạng. Xin ông chia sẻ về sứ mệnh và quy mô hoạt động?

Ông Christian Marcos (Ian), Giám đốc Kinh doanh khu vực Philippines & Việt Nam, Giải pháp Kiểm soát truy cập vật lý HID.

Với hơn ba thập kỷ phát triển, HID đã trở thành biểu tượng của sự tin cậy, đổi mới và tầm ảnh hưởng toàn cầu. HID là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nhận dạng bảo mật, có trụ sở tại Austin, Texas và hiện diện hơn 100 quốc gia.

Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng niềm tin trong nhận dạng con người, địa điểm và thiết bị. Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện cho nhiều ngành nghề, từ tổ chức chính phủ đến doanh nghiệp.

Các giải pháp bao gồm kiểm soát truy cập vật lý, phát hành định danh an toàn, quản lý danh tính và quyền truy cập, cũng như xác thực bằng sinh trắc học.

Điều tạo nên sự khác biệt của HID chính là cam kết không ngừng đổi mới và độ tin cậy vượt trội. HID là thành viên của Tập đoàn ASSA ABLOY, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giải pháp truy cập, giúp chúng tôi có quy mô và nguồn lực để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Dù là đồng hành doanh nghiệp tại châu Âu hay trung tâm giao thông tại châu Á, các giải pháp của HID luôn được tin tưởng để bảo vệ hạ tầng trọng yếu và dữ liệu nhạy cảm.

Công nghệ sinh trắc học đang phát triển nhanh chóng. Vậy điều gì khiến các giải pháp sinh trắc học của HID nổi bật?

Các giải pháp sinh trắc học của HID được phát triển với tiêu chí chính xác, hiệu suất cao và luôn chú trọng đến quyền riêng tư. Hệ thống nhận diện khuôn mặt của HID ứng dụng thuật toán tiên tiến từ Paravision, mang lại độ chính xác vượt trội và tốc độ xử lý nhanh chóng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những môi trường có lưu lượng lớn như các sân bay, những tòa nhà thương mại và nhiều nhà máy sản xuất.

Không chỉ dừng lại ở công nghệ nhận diện khuôn mặt, HID còn cung cấp giải pháp xác thực đa lớp, kết hợp sinh trắc học với các phương thức bảo mật khác như mã PIN, thẻ thông minh, truy cập qua thiết bị di động và mã QR. Cách tiếp cận nhiều lớp này giúp tăng cường mức độ an toàn mà vẫn đảm bảo sự tiện lợi cho người dùng.

Các thiết bị sinh trắc học của HID cũng được thiết kế với độ bền cao. Nhờ vào lớp vỏ đạt chuẩn IP65, chúng có khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt, phù hợp cho lắp đặt cả trong nhà lẫn ngoài trời. Tại Việt Nam, HID đã ghi nhận mức độ ứng dụng mạnh mẽ, đặc biệt trong các dự án hạ tầng đòi hỏi giải pháp vừa chắc chắn vừa có khả năng mở rộng linh hoạt.

Bảo mật dữ liệu và nguy cơ giả mạo là những mối quan ngại lớn trong các hệ thống sinh trắc học. HID đã làm gì để giải quyết những thách thức này?

Bảo mật và quyền riêng tư là trọng tâm trong mọi hoạt động của chúng tôi. HID tuân thủ các tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế, đảm bảo dữ liệu sinh trắc học được bảo vệ toàn diện, từ lúc thu thập, lưu trữ đến truyền tải. Hệ thống của HID hỗ trợ quản lý thông tin định danh linh hoạt, cho phép lưu trữ an toàn trên cơ sở dữ liệu được mã hóa hoặc trực tiếp trên thẻ thông minh.

Một trong những đột phá của chúng tôi là công nghệ định danh HID Seos, ra mắt từ năm 2012. Seos sử dụng mã hóa tiên tiến và xác thực hai chiều, khiến việc sao chép hoặc làm giả thông tin định danh gần như không thể. Công nghệ này đã trở thành chuẩn mực trong ngành và được nhiều doanh nghiệp tin dùng khi cần giải pháp nhận dạng có độ tin cậy cao.

Ngoài ra, HID còn tích hợp các cơ chế chống giả mạo và phát hiện sự sống (liveness detection) để ngăn chặn truy cập gian lận, đặc biệt quan trọng trong những môi trường mà rủi ro bảo mật có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Khách hàng trẻ hào hứng trải nghiệm giải pháp bảo mật nhận dạng tại gian hàng HID ở sự kiện Tech4Life.

Điều gì khiến thị trường Việt Nam trở thành một điểm chiến lược đối với HID, thưa ông?

Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất khu vực Đông Nam Á, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực như bất động sản, giao thông, sản xuất và công nghệ. Sự phát triển này kéo theo nhu cầu cao về các giải pháp bảo mật tiên tiến, đặc biệt khi ngày càng nhiều thương hiệu toàn cầu mở rộng hoạt động tại đây và kỳ vọng vào mức độ an toàn, tin cậy tương đương các thị trường quốc tế.

Thực tế, HID có đầy đủ năng lực để đáp ứng những kỳ vọng đó. Tập đoàn mẹ của chúng tôi, ASSA ABLOY, hiện đang vận hành hai nhà máy sản xuất tại Việt Nam, thể hiện cam kết lâu dài với thị trường. Các giải pháp của HID ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp và các dự án hạ tầng công cộng.

Với tinh thần cởi mở, định hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, Việt Nam là môi trường lý tưởng để triển khai công nghệ của HID. Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn đồng hành cùng Việt Nam trong việc định hình tương lai của nhận dạng bảo mật.

Sở hữu danh mục sản phẩm mạnh mẽ về thiết bị nhận diện khuôn mặt và kiểm soát truy cập vật lý, HID cam kết cao về bảo mật dữ liệu. Đặc biệt hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Công nghệ Thẻ Việt Nam (Techcard JSC), HID đang góp phần tái định nghĩa các tiêu chuẩn an ninh tại một trong những thị trường phát triển nhanh nhất châu Á.

Hợp tác chiến lược với Techcard JSC gần hai thập kỷ, mối quan hệ này đã đóng góp như thế nào vào thành công của HID?

Quan hệ hợp tác giữa HID và Techcard JSC đã đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng sự hiện diện của HID tại khu vực. Đối tác Techcard JSC không chỉ là nhà phân phối mà còn là đối tác chiến lược am hiểu sâu sắc thị trường, nhu cầu khách hàng và các yếu tố kỹ thuật đặc thù tại Việt Nam.

Chính đối tác Techcard JSC đã xây dựng một đội ngũ chuyên gia được chứng nhận bởi HID, cung cấp dịch vụ toàn diện từ tư vấn, lắp đặt đến bảo trì và đào tạo. Nhờ vào mạng lưới thị trường rộng khắp và cam kết chất lượng, họ đã giúp HID mang lại giá trị bền vững cho khách hàng trên toàn quốc.

Mối quan hệ này là minh chứng cho sự kết hợp hiệu quả giữa công nghệ toàn cầu và năng lực địa phương, tạo nên những giải pháp thực sự khác biệt. Chúng tôi tự hào về những thành quả đã đạt được và đầy kỳ vọng vào chặng đường phía trước.