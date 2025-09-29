Hợp tác chiến lược Techcard JSC, HID không ngừng nâng tầm bảo mật danh tính tại Việt Nam
P.V
29/09/2025, 16:00
Trong kỷ nguyên được định hình bởi chuyển đổi số và nhu cầu bảo mật ngày càng cao, HID giữ vai trò tiên phong trong các giải pháp quản lý danh tính và truy cập. Ông Christian Marcos (Ian), Giám đốc Kinh doanh khu vực Philippines & Việt Nam, Giải pháp Kiểm soát truy cập vật lý HID đã có những chia sẻ về sứ mệnh, chiến lược và cam kết phát triển thị trường Việt Nam…
HID có danh tiếng lâu đời trong lĩnh vực giải pháp nhận dạng. Xin ông chia sẻ về sứ mệnh và quy mô hoạt động?
Với hơn ba thập kỷ phát triển, HID đã trở thành biểu tượng của sự tin cậy, đổi mới và tầm ảnh hưởng toàn cầu. HID là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nhận dạng bảo mật, có trụ sở tại Austin, Texas và hiện diện hơn 100 quốc gia.
Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng niềm tin trong nhận dạng con người, địa điểm và thiết bị. Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện cho nhiều ngành nghề, từ tổ chức chính phủ đến doanh nghiệp.
Các giải pháp bao gồm kiểm soát truy cập vật lý, phát hành định danh an toàn, quản lý danh tính và quyền truy cập, cũng như xác thực bằng sinh trắc học.
Điều tạo nên sự khác biệt của HID chính là cam kết không ngừng đổi mới và độ tin cậy vượt trội. HID là thành viên của Tập đoàn ASSA ABLOY, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giải pháp truy cập, giúp chúng tôi có quy mô và nguồn lực để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Dù là đồng hành doanh nghiệp tại châu Âu hay trung tâm giao thông tại châu Á, các giải pháp của HID luôn được tin tưởng để bảo vệ hạ tầng trọng yếu và dữ liệu nhạy cảm.
Công nghệ sinh trắc học đang phát triển nhanh chóng. Vậy điều gì khiến các giải pháp sinh trắc học của HID nổi bật?
Các giải pháp sinh trắc học của HID được phát triển với tiêu chí chính xác, hiệu suất cao và luôn chú trọng đến quyền riêng tư. Hệ thống nhận diện khuôn mặt của HID ứng dụng thuật toán tiên tiến từ Paravision, mang lại độ chính xác vượt trội và tốc độ xử lý nhanh chóng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những môi trường có lưu lượng lớn như các sân bay, những tòa nhà thương mại và nhiều nhà máy sản xuất.
Không chỉ dừng lại ở công nghệ nhận diện khuôn mặt, HID còn cung cấp giải pháp xác thực đa lớp, kết hợp sinh trắc học với các phương thức bảo mật khác như mã PIN, thẻ thông minh, truy cập qua thiết bị di động và mã QR. Cách tiếp cận nhiều lớp này giúp tăng cường mức độ an toàn mà vẫn đảm bảo sự tiện lợi cho người dùng.
Các thiết bị sinh trắc học của HID cũng được thiết kế với độ bền cao. Nhờ vào lớp vỏ đạt chuẩn IP65, chúng có khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt, phù hợp cho lắp đặt cả trong nhà lẫn ngoài trời. Tại Việt Nam, HID đã ghi nhận mức độ ứng dụng mạnh mẽ, đặc biệt trong các dự án hạ tầng đòi hỏi giải pháp vừa chắc chắn vừa có khả năng mở rộng linh hoạt.
Bảo mật dữ liệu và nguy cơ giả mạo là những mối quan ngại lớn trong các hệ thống sinh trắc học. HID đã làm gì để giải quyết những thách thức này?
Bảo mật và quyền riêng tư là trọng tâm trong mọi hoạt động của chúng tôi. HID tuân thủ các tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế, đảm bảo dữ liệu sinh trắc học được bảo vệ toàn diện, từ lúc thu thập, lưu trữ đến truyền tải. Hệ thống của HID hỗ trợ quản lý thông tin định danh linh hoạt, cho phép lưu trữ an toàn trên cơ sở dữ liệu được mã hóa hoặc trực tiếp trên thẻ thông minh.
Một trong những đột phá của chúng tôi là công nghệ định danh HID Seos, ra mắt từ năm 2012. Seos sử dụng mã hóa tiên tiến và xác thực hai chiều, khiến việc sao chép hoặc làm giả thông tin định danh gần như không thể. Công nghệ này đã trở thành chuẩn mực trong ngành và được nhiều doanh nghiệp tin dùng khi cần giải pháp nhận dạng có độ tin cậy cao.
Ngoài ra, HID còn tích hợp các cơ chế chống giả mạo và phát hiện sự sống (liveness detection) để ngăn chặn truy cập gian lận, đặc biệt quan trọng trong những môi trường mà rủi ro bảo mật có thể gây hậu quả nghiêm trọng.
Điều gì khiến thị trường Việt Nam trở thành một điểm chiến lược đối với HID, thưa ông?
Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất khu vực Đông Nam Á, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực như bất động sản, giao thông, sản xuất và công nghệ. Sự phát triển này kéo theo nhu cầu cao về các giải pháp bảo mật tiên tiến, đặc biệt khi ngày càng nhiều thương hiệu toàn cầu mở rộng hoạt động tại đây và kỳ vọng vào mức độ an toàn, tin cậy tương đương các thị trường quốc tế.
Thực tế, HID có đầy đủ năng lực để đáp ứng những kỳ vọng đó. Tập đoàn mẹ của chúng tôi, ASSA ABLOY, hiện đang vận hành hai nhà máy sản xuất tại Việt Nam, thể hiện cam kết lâu dài với thị trường. Các giải pháp của HID ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp và các dự án hạ tầng công cộng.
Với tinh thần cởi mở, định hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, Việt Nam là môi trường lý tưởng để triển khai công nghệ của HID. Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn đồng hành cùng Việt Nam trong việc định hình tương lai của nhận dạng bảo mật.
Sở hữu danh mục sản phẩm mạnh mẽ về thiết bị nhận diện khuôn mặt và kiểm soát truy cập vật lý, HID cam kết cao về bảo mật dữ liệu. Đặc biệt hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Công nghệ Thẻ Việt Nam (Techcard JSC), HID đang góp phần tái định nghĩa các tiêu chuẩn an ninh tại một trong những thị trường phát triển nhanh nhất châu Á.
Hợp tác chiến lược với Techcard JSC gần hai thập kỷ, mối quan hệ này đã đóng góp như thế nào vào thành công của HID?
Quan hệ hợp tác giữa HID và Techcard JSC đã đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng sự hiện diện của HID tại khu vực. Đối tác Techcard JSC không chỉ là nhà phân phối mà còn là đối tác chiến lược am hiểu sâu sắc thị trường, nhu cầu khách hàng và các yếu tố kỹ thuật đặc thù tại Việt Nam.
Chính đối tác Techcard JSC đã xây dựng một đội ngũ chuyên gia được chứng nhận bởi HID, cung cấp dịch vụ toàn diện từ tư vấn, lắp đặt đến bảo trì và đào tạo. Nhờ vào mạng lưới thị trường rộng khắp và cam kết chất lượng, họ đã giúp HID mang lại giá trị bền vững cho khách hàng trên toàn quốc.
Mối quan hệ này là minh chứng cho sự kết hợp hiệu quả giữa công nghệ toàn cầu và năng lực địa phương, tạo nên những giải pháp thực sự khác biệt. Chúng tôi tự hào về những thành quả đã đạt được và đầy kỳ vọng vào chặng đường phía trước.
Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025
Từ tháng 10/2025, nhiều chính sách mới, nổi bật có hiệu lực, tác động trực tiếp tới doanh nghiệp và thị trường và người lao động…
"Khoảng tối" phía sau ngành công nghiệp tái chế chất thải điện tử 1,5 tỷ USD của Ấn Độ
Sự bùng nổ của ngành điện tử đã thúc đẩy ngành tái chế rác thải điện tử của Ấn Độ tăng trưởng nhanh chóng, đạt giá trị tới 1,5 tỷ USD (tính đến năm 2023). Thế nhưng, những người lao động trong ngành lại chỉ được trả mức lương ít ỏi, trong khi phải làm việc trong môi trường độc hại, thiếu an toàn và gần như nằm ngoài vòng pháp luật, theo tờ Rest of World...
Áp lực cạnh tranh, chuỗi bán lẻ Hnam Mobile ngừng hoạt động từ 1/10 sau 20 năm hoạt động
Sau 20 năm đồng hành, Hnam Mobile thông báo sẽ ngừng hoạt động từ 1/10/2025 và nhà bán lẻ này cho biết mọi quyền lợi bảo hành vẫn được đảm bảo đến hết thời hạn tại chi nhánh 654 Lê Hồng Phong, TP.HCM…
100% bệnh viện công lập TP.HCM triển khai bệnh án điện tử
Toàn hệ thống TP.HCM đã có 153/164 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử; trong đó, 100% bệnh viện công lập trên địa bàn đã áp dụng, giúp nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, giảm thủ tục hành chính và tạo nền tảng cho hệ sinh thái y tế thông minh…
Bóng ma dot-com 25 năm trước và AI hiện nay
Làn sóng trí tuệ nhân tạo hiện nay với bong bóng dot-com cuối thập niên 1990 có những điểm tương đồng, song cũng không phải không có những khác biệt...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: