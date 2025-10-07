Thứ Ba, 07/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

HoSE vừa ra mắt một rổ chỉ số hấp dẫn, danh mục toàn cổ phiếu tăng trưởng trả cổ tức

Thu Minh

07/10/2025, 14:35

HoSE công bố Quyết định ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu tăng trưởng chi trả cổ tức "Vietnam Dividend Growth Index".

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố Quyết định ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu tăng trưởng chi trả cổ tức "Vietnam Dividend Growth Index" (VNDIVIDEND).

Cụ thể, chỉ số VNDIVIDEND bao gồm tối thiểu 10 cổ phiếu và tối đa 20 cổ phiếu thành phần được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số VNAllshare và đáp ứng các tiêu chí sàng lọc chỉ số.

Chỉ số giá VNDIVIDEND được tính toán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh tỷ lệ free-float và có áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hóa (đối với cổ phiếu đơn lẻ và nhóm cổ phiếu cùng ngành) và giới hạn trọng số tăng trưởng của cổ phiếu.

Tại bước 1, các cổ phiếu được lựa chọn từ rổ chỉ số VNAllshare và phải thoả mãn các tiêu chí là niêm yết HOSE trước năm T-5 (T là năm xem xét), Giá trị vốn hóa_f> 2.000 tỷ đồng, Giá trị giao dịch - KL > 8 tỷ đồng/ngày và Khối lượng giao dịch - KL > 100.000 cổ phiếu/ngày (đối với cổ phiếu thuộc rổ chỉ số của kỳ liền trước); hoặc Giá trị giao dịch KL > 10 tỷ đồng/ngày và Khối lượng giao dịch KL > 200.000 cổ phiếu/ngày (đối với cổ phiếu không thuộc rổ chỉ số của kỳ liền trước).

Bước 2: Lợi nhuận sau thuế trong 04 quý gần nhất đồng thời dương.

Bước 3: HOSE sẽ tiếp tục lọc ra các mã cổ phiếu chi trả cổ tức bằng tiền liên tục trong 3 năm tài chính liền kề trước năm xem xét 2 năm (năm T-5, năm T-4 và năm T-3).

Bước 4, tiếp tục lọc cổ phiếu thỏa mãn một trong hai điều kiện sau: DIVIDEND_RATIO ≥ 80% (đối với cổ phiếu thuộc rổ chỉ số của kỳ liền trước); hoặC DIVIDEND_RATIO ≥ 100% (đối với cổ phiếu không thuộc rổ chỉ số của kỳ liền trước).

DIVIDEND_RATIO - Tỷ lệ chi trả cổ tức so với trung bình 3 năm là mức cổ tức bằng tiền đã chi trả cho năm tài chính T-2 so với mức cổ tức trung bình đã chi trả cho 03 năm tài chính liên kề trước năm xem xét hai năm (năm T-5, năm T-4 và năm T-3). Dữ liệu chi trả cổ tức được ghi nhận theo thông tin công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng.

Bước 5: Từ danh sách cổ phiếu thỏa mãn điều kiện trên, xác định rổ chỉ số chính thức như sau: trường hợp có trên 20 mã cổ phiếu thỏa mãn điều kiện, 20 mã cổ phiếu có DIVIDEND_RATIO lớn nhất (ưu tiên cổ phiếu thuộc rổ chỉ số kỳ liền trước và GTVH_f cao hơn khi DIVIDEND_RATIO bằng nhau) sẽ vào rổ chỉ số chính thức.

Trường hợp có từ 10 đến 20 mã cổ phiếu thỏa mãn thì tất cả các mã cổ phiếu đó sẽ vào rổ chỉ số chính thức.

VnEconomy

Trường hợp có dưới 10 mã cổ phiếu thỏa mãn thì tất cả các mã cổ phiếu sẽ lọt rổ và chọn thêm các mã cổ phiếu có DIVIDEND_RATIO lớn nhất (ưu tiên GTVH_f cao hơn khi DIVIDEND_RATIO bằng nhau) từ danh sách cổ phiếu thỏa mãn điều kiện sau bước 3 cho đến khi đủ 10 mã cổ phiếu vào rổ chỉ số chính thức.

Trong khoảng thời gian từ ngày chốt dữ liệu đến ngày hiệu lực, rổ chỉ số chính thức sẽ tiếp tục được cập nhật, loại các cổ phiếu rơi vào diện bị cảnh báo do vi phạm công bố thông tin, diện kiểm soát, hạn chế giao dịch, tạm ngừng giao dịch, đình chỉ giao dịch, cổ phiếu bị hủy bỏ niểm yết. Việc thay thế cổ phiếu bị loại sẽ tiến hành theo thứ tự DIVIDEND_RATIO giảm dần từ danh sách cổ phiếu thỏa mãn điều kiện sau bước 3.

Giải mã hiện tượng hai quỹ ETF ngoại quy mô lớn rút ròng triền miên ngay trước thềm nâng hạng

09:20, 07/10/2025

Giải mã hiện tượng hai quỹ ETF ngoại quy mô lớn rút ròng triền miên ngay trước thềm nâng hạng

Các quỹ ETF lại rút ròng đột biến khỏi thị trường Việt Nam

20:21, 06/10/2025

Các quỹ ETF lại rút ròng đột biến khỏi thị trường Việt Nam

Khối ngoại bán ròng 1.900 tỷ, cổ phiếu nào tâm điểm xả?

20:20, 06/10/2025

Khối ngoại bán ròng 1.900 tỷ, cổ phiếu nào tâm điểm xả?

Từ khóa:

cổ tức

Đọc thêm

Quý 3/2025, VPS dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết, UPCoM, phái sinh và môi giới thị trường công cụ nợ

Quý 3/2025, VPS dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết, UPCoM, phái sinh và môi giới thị trường công cụ nợ

HNX vừa công bố thị phần môi giới cổ phiếu thị trường cổ phiếu niêm yết; UPCoM; chứng khoán phái sinh và thị trường công cụ nợ trên HNX trong quý 3/2025

Lực cầu suy yếu, VN-Index “đánh rơi” mốc 1700 điểm

Lực cầu suy yếu, VN-Index “đánh rơi” mốc 1700 điểm

Tâm lý hưng phấn đã tan biến sau một đêm, dòng tiền thận trọng trở lại đáng kể trong phiên sáng nay. Mặc dù VN-Index và cổ phiếu không giảm sâu nhưng giao dịch chậm hơn rất nhiều và giá từ từ trượt dốc…

Giải mã hiện tượng hai quỹ ETF ngoại quy mô lớn rút ròng triền miên ngay trước thềm nâng hạng

Giải mã hiện tượng hai quỹ ETF ngoại quy mô lớn rút ròng triền miên ngay trước thềm nâng hạng

Trong trường hợp Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi sơ cấp nhiều khả năng ETF Fubon sẽ cần thanh lý các vị thế cổ phiếu hiện tại để đóng quỹ hoặc chuyển đổi sang 01 bộ chỉ số mới...

Chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục, giá dầu bật tăng

Chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục, giá dầu bật tăng

Việc chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục trong những phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư đang gác sang bên mối lo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa...

Giá vàng hướng mốc 4.000 USD/oz do bất ổn toàn cầu tăng, SPDR Gold Trust bán nhẹ

Giá vàng hướng mốc 4.000 USD/oz do bất ổn toàn cầu tăng, SPDR Gold Trust bán nhẹ

"Hiện tại, chúng tôi dự báo giá vàng sẽ đạt tới mốc 4.200 USD/oz trước cuối năm nay”, một báo cáo của ngân hàng UBS cho biết...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

Thế giới

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lực cầu suy yếu, VN-Index “đánh rơi” mốc 1700 điểm

Chứng khoán

2

Quảng Ninh triệt phá đường dây buôn lậu qua biên giới

Doanh nghiệp

3

Thiên tai, mưa bão tại Việt Nam diễn biến phức tạp, bất thường và có xu hướng cực đoan hơn

Kinh tế xanh

4

Hà Nội đề xuất cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng và khai thác bến, bãi đỗ xe ôtô

Bất động sản

5

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy