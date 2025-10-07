HoSE vừa ra mắt một rổ chỉ số hấp dẫn, danh mục toàn cổ phiếu tăng trưởng trả cổ tức

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố Quyết định ban hành Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu tăng trưởng chi trả cổ tức "Vietnam Dividend Growth Index" (VNDIVIDEND).

Cụ thể, chỉ số VNDIVIDEND bao gồm tối thiểu 10 cổ phiếu và tối đa 20 cổ phiếu thành phần được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số VNAllshare và đáp ứng các tiêu chí sàng lọc chỉ số.

Chỉ số giá VNDIVIDEND được tính toán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh tỷ lệ free-float và có áp dụng giới hạn tỷ trọng vốn hóa (đối với cổ phiếu đơn lẻ và nhóm cổ phiếu cùng ngành) và giới hạn trọng số tăng trưởng của cổ phiếu.

Tại bước 1, các cổ phiếu được lựa chọn từ rổ chỉ số VNAllshare và phải thoả mãn các tiêu chí là niêm yết HOSE trước năm T-5 (T là năm xem xét), Giá trị vốn hóa_f> 2.000 tỷ đồng, Giá trị giao dịch - KL > 8 tỷ đồng/ngày và Khối lượng giao dịch - KL > 100.000 cổ phiếu/ngày (đối với cổ phiếu thuộc rổ chỉ số của kỳ liền trước); hoặc Giá trị giao dịch KL > 10 tỷ đồng/ngày và Khối lượng giao dịch KL > 200.000 cổ phiếu/ngày (đối với cổ phiếu không thuộc rổ chỉ số của kỳ liền trước).

Bước 2: Lợi nhuận sau thuế trong 04 quý gần nhất đồng thời dương.

Bước 3: HOSE sẽ tiếp tục lọc ra các mã cổ phiếu chi trả cổ tức bằng tiền liên tục trong 3 năm tài chính liền kề trước năm xem xét 2 năm (năm T-5, năm T-4 và năm T-3).

Bước 4, tiếp tục lọc cổ phiếu thỏa mãn một trong hai điều kiện sau: DIVIDEND_RATIO ≥ 80% (đối với cổ phiếu thuộc rổ chỉ số của kỳ liền trước); hoặC DIVIDEND_RATIO ≥ 100% (đối với cổ phiếu không thuộc rổ chỉ số của kỳ liền trước).

DIVIDEND_RATIO - Tỷ lệ chi trả cổ tức so với trung bình 3 năm là mức cổ tức bằng tiền đã chi trả cho năm tài chính T-2 so với mức cổ tức trung bình đã chi trả cho 03 năm tài chính liên kề trước năm xem xét hai năm (năm T-5, năm T-4 và năm T-3). Dữ liệu chi trả cổ tức được ghi nhận theo thông tin công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng.

Bước 5: Từ danh sách cổ phiếu thỏa mãn điều kiện trên, xác định rổ chỉ số chính thức như sau: trường hợp có trên 20 mã cổ phiếu thỏa mãn điều kiện, 20 mã cổ phiếu có DIVIDEND_RATIO lớn nhất (ưu tiên cổ phiếu thuộc rổ chỉ số kỳ liền trước và GTVH_f cao hơn khi DIVIDEND_RATIO bằng nhau) sẽ vào rổ chỉ số chính thức.

Trường hợp có từ 10 đến 20 mã cổ phiếu thỏa mãn thì tất cả các mã cổ phiếu đó sẽ vào rổ chỉ số chính thức.

Trường hợp có dưới 10 mã cổ phiếu thỏa mãn thì tất cả các mã cổ phiếu sẽ lọt rổ và chọn thêm các mã cổ phiếu có DIVIDEND_RATIO lớn nhất (ưu tiên GTVH_f cao hơn khi DIVIDEND_RATIO bằng nhau) từ danh sách cổ phiếu thỏa mãn điều kiện sau bước 3 cho đến khi đủ 10 mã cổ phiếu vào rổ chỉ số chính thức.

Trong khoảng thời gian từ ngày chốt dữ liệu đến ngày hiệu lực, rổ chỉ số chính thức sẽ tiếp tục được cập nhật, loại các cổ phiếu rơi vào diện bị cảnh báo do vi phạm công bố thông tin, diện kiểm soát, hạn chế giao dịch, tạm ngừng giao dịch, đình chỉ giao dịch, cổ phiếu bị hủy bỏ niểm yết. Việc thay thế cổ phiếu bị loại sẽ tiến hành theo thứ tự DIVIDEND_RATIO giảm dần từ danh sách cổ phiếu thỏa mãn điều kiện sau bước 3.