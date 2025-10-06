Thứ Hai, 06/10/2025

Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng 1.900 tỷ, cổ phiếu nào tâm điểm xả?

Thu Minh

06/10/2025, 20:20

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay vẫn bán ròng 1902.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1649.7 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

VN-Index có một phiên bùng nổ về điểm số khi chỉ còn ngày mai nữa thôi là chính thức có thông tin FTSE Russell có nâng hạng thị trường lên nhóm mới nổi hay không. Giới đầu tư kỳ vọng cao về việc sẽ được chấp thuận lần này, đóng cửa chỉ số tăng 49,68 điểm tương ứng tăng 3,02% sát mốc 1.700.

Ngân hàng và chứng khoán đua nhau bật tăng hết biên độ như VPB, SSI, VIX, HCM, VND, SHS, VCI... Nhiều nhà băng cũng tăng rất khá như VCB, BID, CTG, MBB, TCB, ACB. Bất động sản nảy lên hết nấc như VRE, PDR trong khi VIC và VHM tăng không mấy ấn tượng 1,42% và 1,6%. Độ rộng thị trường đẹp mỹ mãn với 259 mã tăng chỉ còn lại 68 cổ phiếu giảm điểm.

Ngoài ngân hàng chứng khoán bất động sản, hầu hết các nhóm ngành còn lại đều ghi nhận tăng trưởng tích cực với các cổ phiếu đại diện tiêu biểu như HPG, FPT, GAS, BSR, MSN, VNM, ACV, GVR...

Thị trường đang được hỗ trợ bởi hàng loạt yếu tố tích cực bên cạnh kỳ vọng nâng hạng như tăng trưởng GDP quý 3 đạt 8,23%; xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhờ đó kết quả kinh doanh quý 3 được dự báo còn cao hơn mức tăng của quý 2.

Mặc dù vậy, điểm đáng lưu ý là thanh khoản không phải ở mức ấn tượng. Ba sàn hôm nay khớp lệnh hơn 34.000 tỷ đồng cho thấy dòng tiền lớn dường như vẫn đứng ngoài. Điều này gây ra lo ngại rủi ro xảy ra hiện tượng "tin ra là bán".

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay vẫn bán ròng 1902.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1649.7 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VIX, ACB, GEX, BSR, PDR, HDG, NVL, DPG, GVR.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, MBB, STB, VRE, HDB, TCB, CII, SHB, FPT.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1783.4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1639.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, MWG, VHM, STB, MBB, VCB, VRE, TPB, CII, HCM.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: VIC, MSN, ACB, VCI, NVL, PDR, HDG, CTG, GVR.

Tự doanh mua ròng 422.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 206.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Ngân hàng.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HDB, MSN, VNM, E1VFVN30, HDG, VIC, MWG, TCB, FPT, MBB. Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VRE, VHM, ACB, GEX, CTG, VIX, LPB, BID, VCB, VPB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 347.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 195.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tố chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có VIX, HPG, SHB, VCB, VJC, SSI, HCM, VND, BAF, DXG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có MBB, VRE, VIC, MWG, MSN, STB, TCB, LPB, HAG, CII.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.881,0 tỷ đồng, tăng +55,4% so với phiên liền trước và đóng góp 8,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu FPT, với 2,7 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 256,7 tỷ đồng được Tố chức nước ngoài bán thỏa thuận cho Tổ chức trong nước và Tự doanh trong nước.

Ngoài ra các Tổ chức trong nước cũng thỏa thuận sang tay ở nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (HDB, STB) và VIX.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán trong khi giảm ở Bất động sản, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Thiết bị điện, Dầu khí, Phần mềm, Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Khối ngoại bán ròng 7.300 tỷ đồng trong tuần trước thềm nâng hạng
12:55, 06/10/2025

12:55, 06/10/2025

Khối ngoại bán ròng 7.300 tỷ đồng trong tuần trước thềm nâng hạng

Bán ròng kỷ lục lịch sử, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại về đáy 13 năm
19:53, 03/10/2025

19:53, 03/10/2025

Bán ròng kỷ lục lịch sử, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại về đáy 13 năm

Thờ ơ với nâng hạng, khối ngoại bán ròng thu về thêm 2.400 tỷ đồng
20:30, 02/10/2025

20:30, 02/10/2025

Thờ ơ với nâng hạng, khối ngoại bán ròng thu về thêm 2.400 tỷ đồng

khối ngoại

Các quỹ ETF lại rút ròng đột biến khỏi thị trường Việt Nam

Các quỹ ETF lại rút ròng đột biến khỏi thị trường Việt Nam

Hoạt động rút vốn diễn ra tại 10/20 quỹ ETF theo dõi thị trường Việt Nam, trong đó nhóm quỹ ngoại chiếm gần 90% tổng giá trị rút ròng.

Blog chứng khoán: Tiền đã “sốt ruột”?

Blog chứng khoán: Tiền đã “sốt ruột”?

Thị trường mạnh đột biến bất ngờ trong phiên hôm nay khi nhà đầu tư đặt cược vào khả năng FTSE sẽ nâng hạng. Cổ phiếu chứng khoán phản ứng nhạy và cực mạnh, trong khi dòng tiền chủ động đẩy giá ở hầu hết cổ phiếu. VNI có cơ hội rất cao vượt đỉnh 1700 điểm.

BSR 3 năm liền giữ vững xếp hạng tín nhiệm BB+ với Triển vọng ổn định

BSR 3 năm liền giữ vững xếp hạng tín nhiệm BB+ với Triển vọng ổn định

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, đơn vị đã nhận được thông báo từ tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings về kết quả đánh giá năm 2025. Theo đó, Fitch Ratings tiếp tục giữ nguyên mức xếp hạng tín nhiệm tổng thể (Overall Rating) của BSR ở mức BB+ với Triển vọng ổn định (BB+/Stable).

Bên bán “găm hàng”, cổ phiếu kịch trần cả loạt

Bên bán “găm hàng”, cổ phiếu kịch trần cả loạt

Thanh khoản sàn HoSE chiều nay sụt giảm tới 34% so với buổi sáng nhưng cổ phiếu tăng dữ dội hơn. Đó là hiệu ứng của hiện tượng “găm hàng” của bên bán, trong khi nhu cầu mua vẫn còn. Thanh khoản dồn vào nhóm blue-chips thậm chí đẩy VN30-Index vượt đỉnh lịch sử.

Dự báo hàng loạt cổ phiếu hút tiền khi thị trường được nâng hạng

Dự báo hàng loạt cổ phiếu hút tiền khi thị trường được nâng hạng

Cho đến thời điểm hiện tại, hầu hết các thành viên trên thị trường đều tin tưởng vào việc FTSE Russell sẽ chính thức nâng hạng Chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

Thế giới

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

1

Hải quan thu giữ gần 5.000 điện thoại, 2.500 giày hiệu nghi giả mạo trong các lô hàng quá cảnh

Tài chính

2

Thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp sinh thái tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thị trường

3

Thị phần môi giới quý 3/2025: SSI tăng mạnh

Doanh nghiệp niêm yết

4

Vi phạm nhiều lỗi, IDP bị phạt tiền

Doanh nghiệp niêm yết

5

Xuất khẩu thuỷ sản bứt phá ấn tượng, chủ động thích ứng trước rào cản mới

Thị trường

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

