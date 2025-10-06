Khối ngoại bán ròng 1.900 tỷ, cổ phiếu nào tâm điểm xả?

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay vẫn bán ròng 1902.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1649.7 tỷ đồng.

VN-Index có một phiên bùng nổ về điểm số khi chỉ còn ngày mai nữa thôi là chính thức có thông tin FTSE Russell có nâng hạng thị trường lên nhóm mới nổi hay không. Giới đầu tư kỳ vọng cao về việc sẽ được chấp thuận lần này, đóng cửa chỉ số tăng 49,68 điểm tương ứng tăng 3,02% sát mốc 1.700.

Ngân hàng và chứng khoán đua nhau bật tăng hết biên độ như VPB, SSI, VIX, HCM, VND, SHS, VCI... Nhiều nhà băng cũng tăng rất khá như VCB, BID, CTG, MBB, TCB, ACB. Bất động sản nảy lên hết nấc như VRE, PDR trong khi VIC và VHM tăng không mấy ấn tượng 1,42% và 1,6%. Độ rộng thị trường đẹp mỹ mãn với 259 mã tăng chỉ còn lại 68 cổ phiếu giảm điểm.

Ngoài ngân hàng chứng khoán bất động sản, hầu hết các nhóm ngành còn lại đều ghi nhận tăng trưởng tích cực với các cổ phiếu đại diện tiêu biểu như HPG, FPT, GAS, BSR, MSN, VNM, ACV, GVR...

Thị trường đang được hỗ trợ bởi hàng loạt yếu tố tích cực bên cạnh kỳ vọng nâng hạng như tăng trưởng GDP quý 3 đạt 8,23%; xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhờ đó kết quả kinh doanh quý 3 được dự báo còn cao hơn mức tăng của quý 2.

Mặc dù vậy, điểm đáng lưu ý là thanh khoản không phải ở mức ấn tượng. Ba sàn hôm nay khớp lệnh hơn 34.000 tỷ đồng cho thấy dòng tiền lớn dường như vẫn đứng ngoài. Điều này gây ra lo ngại rủi ro xảy ra hiện tượng "tin ra là bán".

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay vẫn bán ròng 1902.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1649.7 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VIX, ACB, GEX, BSR, PDR, HDG, NVL, DPG, GVR.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, MBB, STB, VRE, HDB, TCB, CII, SHB, FPT.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1783.4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1639.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, MWG, VHM, STB, MBB, VCB, VRE, TPB, CII, HCM.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 7/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: VIC, MSN, ACB, VCI, NVL, PDR, HDG, CTG, GVR.

Tự doanh mua ròng 422.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 206.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Thực phẩm và đồ uống, Ngân hàng.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HDB, MSN, VNM, E1VFVN30, HDG, VIC, MWG, TCB, FPT, MBB. Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VRE, VHM, ACB, GEX, CTG, VIX, LPB, BID, VCB, VPB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 347.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 195.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tố chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có VIX, HPG, SHB, VCB, VJC, SSI, HCM, VND, BAF, DXG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có MBB, VRE, VIC, MWG, MSN, STB, TCB, LPB, HAG, CII.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.881,0 tỷ đồng, tăng +55,4% so với phiên liền trước và đóng góp 8,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu FPT, với 2,7 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 256,7 tỷ đồng được Tố chức nước ngoài bán thỏa thuận cho Tổ chức trong nước và Tự doanh trong nước.

Ngoài ra các Tổ chức trong nước cũng thỏa thuận sang tay ở nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng (HDB, STB) và VIX.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán trong khi giảm ở Bất động sản, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Thiết bị điện, Dầu khí, Phần mềm, Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.