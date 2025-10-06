Thứ Hai, 06/10/2025

Trang chủ Chứng khoán

Các quỹ ETF lại rút ròng đột biến khỏi thị trường Việt Nam

Thu Minh

06/10/2025, 20:21

Hoạt động rút vốn diễn ra tại 10/20 quỹ ETF theo dõi thị trường Việt Nam, trong đó nhóm quỹ ngoại chiếm gần 90% tổng giá trị rút ròng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong tuần từ 29/9 đến 3/10/2025, các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng hơn 965 tỷ đồng, đánh dấu tuần rút mạnh nhất trong 6 tuần gần đây tính từ tuần kết thúc ngày 22/8/2025.

Hoạt động rút vốn diễn ra tại 10/20 quỹ ETF theo dõi thị trường Việt Nam, trong đó nhóm quỹ ngoại chiếm gần 90% tổng giá trị rút ròng. Áp lực rút vốn tập trung chủ yếu ở Fubon FTSE Vietnam ETF và VanEck Vietnam ETF - hai quỹ ETF ngoại lớn nhất đang đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam.

Ở nhóm quỹ nội, hai quỹ ETF do Dragon Capital quản lý - VFMVN Diamond ETF và VFMVN30 ETF - cũng ghi nhận rút ròng nhẹ trong tuần.

Với dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 2,42 triệu chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VN30 ETF (mã E1VFVN3001), tương đương 78,3 tỷ đồng. Tương tự, nhà đầu tư cũng bán ròng 800 nghìn chứng chỉ lưu ký ở quỹ VFM VNDiamond ETF (mã FUEVFVND01), tương đương 30,2 tỷ đồng.

Tính riêng tháng 9/2025, dòng vốn ETF rút ròng gần 2.300 tỷ đồng, nâng lũy kế 9 tháng đầu năm lên hơn 15.400 tỷ đồng - chủ yếu từ nhóm quỹ ngoại như Fubon FTSE Vietnam ETF và VanEck Vietnam ETF. Diễn biến này cho thấy dòng vốnngoại vẫn đang trong xu hướng thoái lui.

Top cổ phiếu các quỹ bán ròng trong tuần 40/2025 bao gồm VHM, HPG, VIC, MSN, VIX và SSI.

Riêng trong ngày hôm nay 6/10/2025, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF không có biến động về dòng tiền do ngừng giao dịch trong ngày lễ. Bên cạnh đó, quỹ VFM VNDiamond ETF bị rút ròng hơn 15 tỷ đồng trong khi quỹ VFM VN30 ETF không có biến động về dòng tiền.

Trên thị trường toàn cầu, các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu chứng kiến ​​nhu cầu mạnh mẽ trong tuần tính đến ngày 01/10/2025 khi báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ phù hợp và dữ liệu bảng lương tư nhân yếu hơn dự kiến ​​đã làm dấy lên kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu từ LSEG Lipper cho thấy các nhà đầu tư đã mua ròng 49,19 tỷ USD vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu trong tuần, mức cao nhất kể từ ngày 13/11/2024.

Các nhà đầu tư đã mua ròng 36.41 tỷ USD vào các quỹ cổ phiếu Mỹ, mức mua ròng hàng tuần lớn nhất trong gần 11 tháng. Các quỹ châu Âu và châu Á cũng ghi nhận dòng vốn đổ vào hàng tuần lần lượt là 7.36 tỷ USD và 3.94 tỷ USD.

VnEconomy

Tại các thị trường mới nổi, hoạt động đầu tư diễn biến trái chiều khi các quỹ đầu tư cổ phiếu phải đối mặt với dòng tiền chảy ra ròng 239 triệu USD sau 10 tuần liên tiếp có dòng tiền chảy vào, trong khi các quỹ trái phiếu có dòng tiền chảy vào ròng 373 triệu USD mỗi tuần, theo dữ liệu từ 29,715 quỹ kết hợp cho thấy.

Yuanta vẫn đánh giá lạc quan về triển vọng kết quả nâng hạng của FTSE Russell, nhưng khối ngoại vẫn sẽ tiếp tục bán ròng cho dù thị trường Việt Nam có được nâng hạng. Vì mức chênh lệch lợi suất hiện nay và áp lực tỷ giá vẫn là các nguyên nhân khiến khối ngoại rút ròng chủ đạo.

Tuy nhiên, kỳ vọng đà bán ròng có thể giảm dần hoặc chững lại trong quý 4/2025 khi Fed tiếp tục giảm lãi suất làm thu hẹp chênh lệch lãi suất USD-VND, lượng cung cổ phiếu từ khối ngoại đã thu hẹp đáng kể.

Hiện nay, khối ngoại vẫn đang ôm nhiều nhất nhóm Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Bán lẻ, Công nghệ. Trong đó, khối ngoại nắm chủ đạp phần lớn vẫn là nhóm Ngân hàng.

Nâng hạng được xem là mở ra cơ hội cho các dòng tiền mới và quỹ ngoại mới tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2026. Tuy nhiên, giá trị dòng vốn cũng sẽ chưa được kỳ vọng nhiều từ nhóm mới nổi hạng hai của FTSE Russell.

Khối ngoại bán ròng 1.900 tỷ, cổ phiếu nào tâm điểm xả?

Khối ngoại bán ròng 1.900 tỷ, cổ phiếu nào tâm điểm xả?

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay vẫn bán ròng 1902.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1649.7 tỷ đồng.

Blog chứng khoán: Tiền đã “sốt ruột”?

Blog chứng khoán: Tiền đã “sốt ruột”?

Thị trường mạnh đột biến bất ngờ trong phiên hôm nay khi nhà đầu tư đặt cược vào khả năng FTSE sẽ nâng hạng. Cổ phiếu chứng khoán phản ứng nhạy và cực mạnh, trong khi dòng tiền chủ động đẩy giá ở hầu hết cổ phiếu. VNI có cơ hội rất cao vượt đỉnh 1700 điểm.

BSR 3 năm liền giữ vững xếp hạng tín nhiệm BB+ với Triển vọng ổn định

BSR 3 năm liền giữ vững xếp hạng tín nhiệm BB+ với Triển vọng ổn định

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, đơn vị đã nhận được thông báo từ tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings về kết quả đánh giá năm 2025. Theo đó, Fitch Ratings tiếp tục giữ nguyên mức xếp hạng tín nhiệm tổng thể (Overall Rating) của BSR ở mức BB+ với Triển vọng ổn định (BB+/Stable).

Bên bán “găm hàng”, cổ phiếu kịch trần cả loạt

Bên bán “găm hàng”, cổ phiếu kịch trần cả loạt

Thanh khoản sàn HoSE chiều nay sụt giảm tới 34% so với buổi sáng nhưng cổ phiếu tăng dữ dội hơn. Đó là hiệu ứng của hiện tượng “găm hàng” của bên bán, trong khi nhu cầu mua vẫn còn. Thanh khoản dồn vào nhóm blue-chips thậm chí đẩy VN30-Index vượt đỉnh lịch sử.

Dự báo hàng loạt cổ phiếu hút tiền khi thị trường được nâng hạng

Dự báo hàng loạt cổ phiếu hút tiền khi thị trường được nâng hạng

Cho đến thời điểm hiện tại, hầu hết các thành viên trên thị trường đều tin tưởng vào việc FTSE Russell sẽ chính thức nâng hạng Chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi.

