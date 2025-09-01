Thứ Ba, 02/09/2025

Doanh nghiệp

Huế đón dự án sản xuất "trái tim của xe điện” quy mô nghìn tỷ

Thiên Anh

01/09/2025, 16:00

Ngày 1/9, tại thành phố Huế, Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế và Tập đoàn LG Energy Solution đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về sản xuất và cung ứng pin NMC thế hệ mới. Dự án nhà máy sản xuất và lắp ráp bộ pin dự kiến đi vào hoạt động từ đầu năm 2026.

Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế và Tập đoàn LG Energy Solution đã ký Bản ghi nhớ hợp tác
Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế và Tập đoàn LG Energy Solution đã ký Bản ghi nhớ hợp tác

Theo Bản ghi nhớ, LG Energy Solution sẽ cung cấp các cell pin NMC (Nickel Mangan Cobalt) dạng trụ, trong khi Kim Long Motor Huế chịu trách nhiệm sản xuất và lắp ráp bộ pin hoàn chỉnh.

Pin NMC thế hệ mới của LG Energy Solution được giới thiệu là loại pin có độ an toàn cao, chống cháy nổ, thể tích hộp pin nhỏ hơn, trọng lượng nhẹ hơn, tiết kiệm điện năng ít nhất hơn 30% so với pin LFP (Lithium Ferrous Phosphate). Pin có thời gian sử dụng dài hơn và giúp xe di chuyển được quãng đường xa hơn.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hồ Công Hải, Tổng giám đốc Kim Long Motor Huế, cho biết: “Chúng tôi coi ‘trái tim’ của xe điện chính là pin, và việc làm chủ công nghệ lõi trong sản xuất và lắp ráp bộ pin là chìa khóa để đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai.

Hợp tác với LG Energy Solution sẽ giúp Kim Long Motor chủ động nguồn cung, tối ưu chi phí và kiểm soát chất lượng. Nhà máy sản xuất và lắp ráp bộ pin khi đi vào vận hành sẽ giúp đạt mục tiêu nội địa hóa trên 80% vào quý 2/2026, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ ngành năng lượng sạch toàn cầu và khu vực.”

Theo thông tin từ doanh nghiệp, sự hợp tác này nằm trong định hướng triển khai các nghị quyết về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế.

Dự án nhà máy sản xuất và lắp ráp bộ pin sẽ được triển khai tại Khu công nghiệp Kim Long Motor Huế với diện tích 9 ha, tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng. Nhà máy được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tỷ lệ tự động hóa dự kiến đạt 90%.

Trong giai đoạn đầu, nhà máy dự kiến có công suất 1 triệu kWh/năm và sẽ tiếp tục mở rộng trong những năm tiếp theo. Các hoạt động chính bao gồm: dập, hàn, lắp ráp và đóng gói bộ pin.

Khi đi vào hoạt động từ đầu năm 2026, nhà máy sẽ đảm bảo nguồn cung pin chất lượng cao cho các dòng xe điện của Kim Long Motor, đồng thời tạo thêm việc làm và đóng góp vào sự phát triển công nghiệp tại địa phương.

LG Energy Solution là nhà sản xuất pin Lithium-ion hàng đầu thế giới, được tách ra từ LG Chem từ năm 2020. Tính đến cuối năm 2024, doanh nghiệp có gần 32.000 nhân viên, doanh thu khoảng 25,6 nghìn tỷ Won (xấp xỉ 22 tỷ USD) và sở hữu hơn 69.000 bằng sáng chế liên quan đến pin. Tập đoàn này hiện có các cơ sở sản xuất tại Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ba Lan và hợp tác với nhiều hãng ô tô toàn cầu như GM, Stellantis, Hyundai Motor Group và Honda.

Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế được thành lập tháng 4/2018, vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng và đã tăng lên 3.977 tỷ đồng vào cuối năm 2024. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô, linh kiện phụ tùng ô tô và phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Công ty đã hợp tác với nhiều đối tác quốc tế như Yuchai, Dongfeng Dana, Changan, và gần đây nhất là LG Energy Solution. Ngoài thị trường trong nước, Kim Long Motor đã xuất khẩu xe buýt điện sang Hàn Quốc và Thái Lan.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

