J&T Express nỗ lực kết nối buôn làng, mở lối phát triển nơi vùng biên viễn Chư Prông

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 26/12/2025
Khánh Huyền
26/12/2025, 08:00
Không chỉ là giao - nhận hàng hóa, J&T Express tại các bản làng vùng cao như Chư Prông còn đóng vai trò là cầu nối, giúp vùng biên viễn Tây Nguyên tiếp cận thuận tiện hơn với dòng chảy thương mại hiện đại.
Nằm ở phía Tây Gia Lai, huyện Chư Prông được ví như “cửa ngõ biên giới” nối liền các vùng kinh tế trọng điểm của Tây Nguyên. Cuộc sống người dân nơi đây chủ yếu gắn với nương rẫy, trồng lúa, tiêu và kinh doanh nhỏ lẻ. Địa hình đồi dốc, dân cư thưa thớt, nhiều khu vực chỉ có đường đất đỏ bazan khiến việc đi lại còn nhiều trở ngại, đặc biệt vào mùa mưa khi đường trơn trượt, lầy lội, có đoạn bị ngập làm cả thôn, làng gần như bị cô lập. Trong bối cảnh đó, hình ảnh những chiếc áo đỏ J&T Express len lỏi qua những cung đường quanh co, vượt đèo dốc để mang hàng hóa đến tận buôn làng đã trở thành một phần quen thuộc với người dân.
Chia sẻ về những khó khăn đặc thù tại địa phương, chị Lan Hương, Trưởng bưu cục J&T Express Chư Prông, cho biết khu vực này có địa hình rộng, dân cư sinh sống thưa thớt và cách xa nhau, đường sá chủ yếu là đường đất đá. Vào mùa mưa, mặt đường trơn trượt dễ xảy ra té ngã, thậm chí có những đoạn bị ngập nước khiến xe giao hàng khó tiếp cận. Một thách thức rất riêng của Chư Prông là hầu hết các hộ dân không có số nhà, việc xác định địa chỉ vì thế phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và trí nhớ của shipper. Để giao đơn thuận lợi, các shipper thường tự xây dựng “bản đồ ghi nhớ” cho riêng mình, lưu lại số điện thoại, tên người nhận kèm những đặc điểm dễ nhận diện như “chị Ngọc bán xôi” hay “nhà có cây xoài lớn trước cổng”.
Bên cạnh những thách thức về điều kiện giao hàng, bưu cục Chư Prông còn phải đối mặt với áp lực vận hành lớn trong mỗi dịp cao điểm. Trung bình mỗi ngày, bưu cục xử lý hàng trăm đơn hàng, nhưng vào mùa cao điểm cuối năm hoặc các dịp lễ, Tết, lượng đơn có thể tăng gấp 5-6 lần so với ngày thường. Trong bối cảnh địa bàn rộng, khách hàng phân tán, áp lực vận hành và xử lý hàng hóa theo đó cũng gia tăng đáng kể.
Theo chị Lan Hương, bưu cục luôn chủ động chuẩn bị cho cao điểm từ sớm, trước khoảng 1 đến 2 tháng, thông qua việc tăng cường nhân sự, linh hoạt điều chỉnh ca làm việc, bổ sung nguồn nhân lực hỗ trợ và siết chặt phối hợp giữa các bộ phận. Nhờ sự chuẩn bị bài bản này, hoạt động vận chuyển vẫn được duy trì thông suốt ngay cả khi sản lượng đơn hàng đơn tăng đột biến. Chị cũng nhấn mạnh rằng đội ngũ shipper tại Chư Prông luôn giữ tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng vượt những quãng đường xa và thích ứng với thời tiết thất thường để đảm bảo mỗi đơn hàng được giao đúng hẹn, giữ trọn niềm tin của khách hàng và uy tín của bưu cục.
Không chỉ tạo điều kiện tiếp cận hàng hóa, sự hiện diện của J&T Express tại Chư Prông hay các bưu cục tại vùng cao còn mở ra cơ hội việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Câu chuyện của nữ shipper Đào Thị Mai là một ví dụ điển hình. Giữa những con đường đất đỏ mùa mưa trơn trượt ở Chư Prông, hình ảnh chị Mai khoác lên mình màu áo đỏ J&T Express, lặng lẽ rong ruổi giao hàng đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân địa phương. Với chị, mỗi chuyến xe không chỉ là hành trình giao nhận, mà còn là con đường mưu sinh giúp gia đình vượt qua những giai đoạn khó khăn.
Từng gắn bó với ruộng rẫy và cuộc sống không ổn định theo mùa vụ, chị Mai tìm đến công việc shipper đúng lúc vừa sinh con nhỏ. “Lúc đó mình chỉ nghĩ phải có một công việc ổn định để lo cho con. Càng làm, mình càng thấy bản thân mạnh mẽ và tự tin hơn”, chị chia sẻ. Những ngày mưa lớn, đường lầy lội, có khi phải gửi xe lại ven đường rồi đi bộ vào từng nhà để giao cho kịp, chị vẫn không cho phép mình bỏ cuộc. “Nghĩ tới khách đang chờ, nghĩ tới mấy đứa nhỏ ở nhà, mình lại cố thêm chút nữa”, chị bộc bạch.
Nhờ công việc ổn định tại J&T Express, cuộc sống của chị Mai dần đổi khác. Không còn nỗi lo được mùa hay mất mùa, chị yên tâm chăm sóc cho gia đình và các con. “Mệt thì có mệt, nhưng mỗi ngày được đi làm mình lại thấy có mục tiêu, có hy vọng”, chị nói.
Từ con đường đất đỏ bị mưa làm chia cắt đến các buôn làng nằm sâu giữa rẫy, hành trình giao – nhận của những chiếc áo đỏ vượt núi đồi mỗi ngày không chỉ mang theo đơn hàng, mà còn mang đến sự tiện lợi, cơ hội phát triển kinh tế và hy vọng cho người dân vùng biên viễn.
Đó cũng là cách J&T Express hiện thực hóa sứ mệnh "Khai thông dòng chảy thương mại – Kết nối mọi miền Tổ quốc", nơi mỗi shipper trở thành cầu nối đưa sự đổi thay về tận buôn làng.
Học bổng chào mừng sự kiện nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh Quốc lên Đối tác Chiến lược toàn diện đang mang lại cơ hội hiếm có dành cho sinh viên Việt Nam.
Việc hoàn thiện cơ chế tín dụng xanh, ưu đãi thuế và ban hành các chính sách đặc thù là giải pháp then chốt, giúp doanh nghiệp ngành hóa chất đổi mới công nghệ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững…
Các kiến nghị của doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao và khu công nghiệp sẽ được Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố Hà Nội rà soát, phân loại cụ thể, gắn với trách nhiệm và thời hạn xử lý rõ ràng của từng đơn vị...
Chính phủ yêu cầu chậm nhất là ngày 1/7/2026, Nền tảng hợp đồng lao động điện tử phải được chính thức đưa vào vận hành. Việc giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử cũng phải được thực hiện cùng thời điểm nêu trên...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: