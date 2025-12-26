Cơ hội giành học bổng lấy bằng chuẩn Anh Quốc chính quy duy nhất trong năm 2026 tại BUV

Học bổng chào mừng sự kiện nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh Quốc lên Đối tác Chiến lược toàn diện đang mang lại cơ hội hiếm có dành cho sinh viên Việt Nam.

“ĐÒN BẨY MỚI” ĐỂ NHẬN BẰNG ANH QUỐC CHÍNH GỐC

Du học Anh luôn là giấc mơ của nhiều sinh viên Việt. Bằng cấp Anh Quốc được công nhận tại hơn 190 quốc gia, trong khi chương trình cử nhân chỉ kéo dài 3 năm, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian cho sinh viên.

Nhưng chi phí du học luôn là một trong những rào cản lớn nhất. Theo tính toán của Đại học Manchester Metropolitan, tổng chi phí cho ba năm học tại Trường ước tính khoảng 3,2 - 3,4 tỷ đồng (xấp xỉ 105 triệu đồng/tháng). Chi phí bao gồm học phí từ £20.000 - £21.500/năm (703 triệu - 755 triệu VNĐ) và chi phí sinh hoạt khoảng £13.700/năm (cho 41 tuần học), chưa kể vé máy bay, visa và các khoản phát sinh.

Tuy nhiên, từ năm 2026, các gia đình đã có một “đòn bẩy” mới. Lần đầu tiên trong lịch sử, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) hợp tác với Đại học Manchester Metropolitan để triển khai đào tạo và cấp bằng Manchester Metropolitan ngay tại Việt Nam.

Đặc biệt hơn, hai trường sẽ đồng hành kiến thiết quỹ khuyến học đặc biệt dành cho các ứng viên đủ điều kiện, triển khai cho duy nhất năm tuyển sinh đầu tiên 2026. Đây cũng là hoạt động chào mừng sự kiện nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh Quốc lên Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai chính phủ.

Học bổng giúp sinh viên tiếp cận chương trình quốc tế chất lượng cao với mức đầu tư hợp lý hơn.

Nhờ đó, sinh viên đủ điều kiện sẽ có cơ hội tiếp cận gói hỗ trợ tài chính lớn, giúp giảm đáng kể gánh nặng chi phí so với việc du học tại Anh. Ngoài ra, sinh viên được BUV tài trợ hoàn toàn các chi phí phụ trợ cho mỗi ngành học như: Vật liệu thực hành, chi phí studio, thiết bị chuyên môn; phần mềm chuyên ngành…

200 NĂM TINH HOA GIÁO DỤC ANH QUỐC

Ra đời từ năm 1824, Manchester Metropolitan là một trong những trường đại học công lập lâu đời nhất của Anh Quốc. Trong suốt hơn 200 năm phát triển, trường tạo dựng vị thế vững chắc trong hệ thống giáo dục đại học Vương quốc Anh với nền tảng học thuật sâu rộng và mạng lưới hơn 41.000 sinh viên đang theo học. Trường nổi tiếng với mô hình đào tạo ứng dụng, nhấn mạnh tính kết nối với doanh nghiệp và yêu cầu nghề nghiệp thực tế.

Năm chương trình song bằng triển khai tại BUV bao gồm: Kinh doanh & Công nghệ, Ngân hàng & Tài chính Quốc tế (thuộc Trường Kinh doanh - Đại học Manchester Metropolitan); Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Minh họa và Hoạt hình (thuộc trường nghệ thuật Manchester School of Art - Đại học Manchester Metropolitan); Thạc sĩ Kinh doanh.

Trường Kinh doanh của Đại học Manchester Metropolitan thuộc nhóm top 1% trường kinh doanh tốt nhất toàn cầu, khi đồng thời đạt ba kiểm định quốc tế uy tín: AACSB (Mỹ), AMBA (Anh) và EQUIS (châu Âu).

Trong lĩnh vực nghệ thuật và sáng tạo, Manchester School of Art là trường nghệ thuật - thiết kế lâu đời thứ hai tại Anh, nằm trong nhóm 51-100 toàn cầu, theo Bảng xếp hạng Đại học thế giới QS 2025.

BUV hiện là đối tác đầu tiên và duy nhất được Manchester Metropolitan lựa chọn hợp tác trong số 62 cơ sở giáo dục đại học đang triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại Việt Nam.

Sinh viên được thụ hưởng uy tín thương hiệu và chất lượng đào tạo đẳng cấp quốc tế từ Manchester Metropolitan, trong môi trường chuẩn QS 5 sao quốc tế của BUV. Ảnh: BUV.

Ông Matt Dean, Giám đốc Quan hệ Quốc tế Manchester Met, nhấn mạnh: "Manchester Metropolitan tìm kiếm những đối tác xuất sắc trên toàn thế giới. BUV là đơn vị có nhiều giá trị tương đồng. Chúng tôi duy trì tiêu chuẩn học thuật ở mức cao nhất. Các chương trình của Manchester Metropolitan được giảng dạy tại Việt Nam sẽ cùng thiết lập với chương trình tại Manchester. Đây là cơ hội thực sự tuyệt vời để sinh viên được thụ hưởng chất lượng giáo dục chuẩn Anh Quốc ngay tại Việt Nam".

SONG BẰNG - ƯU THẾ CẠNH TRANH KÉP

Giá trị bằng cấp và chất lượng đào tạo của các chương trình hoàn toàn tương đương với trải nghiệm học tập tại Anh, được bảo chứng bởi mô hình đồng thiết kế - đồng giảng dạy - đồng kiểm định giữa hai đơn vị, với chuẩn học thuật, giáo trình và hệ thống đánh giá do Manchester Metropolitan trực tiếp giám sát.

Bên cạnh bằng Manchester Metropolitan chính quy, sinh viên BUV còn được nhận thêm một tấm bằng cử nhân BUV. Điều này đảm bảo ưu thế kép cho các cử nhân trên thị trường lao động, khi được công nhận tại Anh và toàn cầu, cùng lúc được công nhận trong hệ thống công chức nhà nước Việt Nam. Hiện BUV là trường đại học tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất tại Việt Nam đạt kiểm định quốc tế và được Bộ GD&ĐT công nhận năm 2025.

BUV phát triển hệ sinh thái thực tập toàn diện cho sinh viên.

Song song với đó, sinh viên tại BUV được hưởng hệ sinh thái hỗ trợ nghề nghiệp toàn diện: từ đánh giá năng lực, tư vấn hướng nghiệp 1:1, chuẩn bị CV - phỏng vấn, đến tiếp cận mạng lưới hơn 500 doanh nghiệp đối tác trong nước và khu vực. Đặc biệt, cơ hội thực tập và việc làm có định hướng từ năm nhất đại học được cung cấp mà không phát sinh chi phí dịch vụ, giúp sinh viên xây dựng kinh nghiệm nghề nghiệp sớm. Đây là dịch vụ thường phát sinh chi phí và tương đối hà khắc đối với các sinh viên quốc tế khi du học tại Anh do hạn chế về thị thực lao động.

Ngoài ra, sinh viên chương trình Manchester Metropolitan tại BUV cũng được trao đổi hoặc chuyển tiếp đến hơn 70 trường đối tác tại 17 quốc gia. Sau tốt nghiệp cử nhân, sinh viên có thể học tiếp cao học tại Anh, châu Âu, Mỹ, Úc và nhiều nước trên thế giới thông qua mạng lưới đối tác của BUV.

Do đó, đây là thời điểm hiếm có để phụ huynh và sinh viên tiếp cận một chương trình giáo dục chuẩn Anh Quốc cùng hệ sinh thái học tập đạt chuẩn 5 sao ngay tại Việt Nam với mức đầu tư hợp lý.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), đồng thời là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh. Đây là hai trong những cơ quan kiểm định uy tín nhất trên thế giới.

* Tìm hiểu thêm về các chương trình học của BUV và Manchester Metropolitan tại đây: https://mmu.buv.edu.vn/