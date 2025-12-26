Cái Mép - Thị Vải: Cửa ngõ chiến lược cho logistics Việt Nam

Hội thảo thu hút sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, hiệp hội ngành nghề, các hãng tàu, doanh nghiệp logistics, xuất nhập khẩu trong nước và quốc tế, tham dự trực tiếp và trực tuyến. Tại hội thảo lần này, HLA đóng vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng logistics, đồng hành cùng TCSG trong việc định hướng thảo luận và lan tỏa thông tin chuyên môn của hội thảo.

CÁI MÉP – THỊ VẢI: CỬA NGÕ CHIẾN LƯỢC TRONG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN LIÊN VÙNG PHÍA NAM

Trong bối cảnh hợp nhất và mở rộng không gian phát triển của TP.HCM sang các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, khu vực Cái Mép – Thị Vải (CM-TV) đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột kết nối trong không gian phát triển mới của TP.HCM, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế hướng biển của Thành phố, trong đó xác định ba lĩnh vực trọng tâm gồm kinh tế hàng hải và logistics; dầu khí – năng lượng – năng lượng tái tạo; và du lịch, đô thị biển.

Cụm cảng CM-TV được đánh giá là khu vực cảng nước sâu trọng điểm của Việt Nam, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong mạng lưới cảng cửa ngõ và trung chuyển quốc tế.

Với lợi thế vượt trội về độ sâu luồng tàu, khả năng tiếp nhận tàu mẹ trọng tải lớn, cùng các tuyến dịch vụ trực tiếp kết nối đến châu Âu (bao gồm Địa Trung Hải), châu Mỹ, châu Phi và Trung Đông, CM-TV đang và sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế của khu vực Đông Nam Á. CM-TV đã được chính phủ Việt Nam xác định là cửa ngõ quốc tế loại đặc biệt, đóng vai trò hạt nhân trung tâm thúc đẩy sự phát triển của cả vùng.

Ông Nguyễn Hữu Hùng Trường - Trưởng phòng Quản lý Đường thủy - Sở Xây dựng TP.HCM cập nhật những thông tin quan trọng về Định hướng quy hoạch và phát triển cảng biển TP.HCM sau sáp nhập tại Hội thảo.

XU HƯỚNG TĂNG GIAO NHẬN TRỰC TIẾP TẠI “CỬA NGÕ” CÁI MÉP – THỊ VẢI

Thực tiễn khai thác cho thấy các hãng tàu và doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng ưu tiên những giải pháp logistics giúp tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao tính ổn định của chuỗi cung ứng.

Trong đó, việc dần thay đổi tập quán như tăng cường giao nhận trực tiếp tại khu vực “cửa ngõ” Cái Mép – Thị Vải được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực cho khu vực nội đô, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành logistics khu vực phía Nam.

Song song với xu hướng này, tiềm năng phát triển các khu công nghiệp và khu thương mại tự do quanh Cái Mép – Thị Vải đang tạo thêm động lực thúc đẩy giao nhận trực tiếp. Định hướng hình thành Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ quy mô khoảng 3.800 ha, gắn với cụm cảng nước sâu và sân bay quốc tế Long Thành, mở ra không gian thể chế linh hoạt cho logistics, công nghiệp và thương mại quốc tế, khuyến khích doanh nghiệp gia tăng đầu tư, sản xuất và dịch vụ thương mại tại khu vực CMTV, từ đó góp phần gia tăng giao nhận hàng hóa trực tiếp tại cụm cảng ở khu vực này.

Bên cạnh đó, sự phát triển đồng bộ của hệ thống hạ tầng kết nối với khu vực Cái Mép – Thị Vải cũng là động lực then chốt thúc đẩy cho các xu hướng trên. Các dự án giao thông chiến lược như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM, cùng mạng lưới ICD, trung tâm logistics và hệ thống kho bãi vệ tinh đang từng bước hoàn thiện, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí vận chuyển từ nhà máy đến cảng.

Việc hình thành không gian logistics hậu phương rộng lớn, kết nối trực tiếp các khu công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ với Cái Mép-Thị Vải, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu gia tăng tỷ lệ giao nhận trực tiếp tại các cảng, qua đó tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào các khâu trung gian truyền thống.

HỘI THẢO “VIỆT NAM HƯỚNG BIỂN: CÁI MÉP THỊ VẢI – CƠ HỘI & HÀNH ĐỘNG”

Hội thảo “Việt Nam hướng biển: Cái Mép – Thị Vải – Cơ hội & Hành động” được đánh giá là diễn đàn đối thoại chuyên sâu, kết nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý Nhà nước, hiệp hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại hội thảo, Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP.HCM (HLA) đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến đóng góp mang tính chiến lược đối với các cơ quan, ban ngành nhằm kiến tạo Trung tâm hàng hải quốc tế tại TP.HCM dựa trên 5 trụ cột chiến lược gồm: Phát triển hạ tầng kết nối đa phương thức; thúc đẩy hình thành Khu thương mại tự do (FTZ); hoàn thiện “hạ tầng mềm” về cơ chế, chính sách, tài chính, bảo hiểm; đẩy mạnh chuyển đổi số, cảng xanh và tự động hóa; cùng với việc hình thành “bộ não” điều hành tập trung cho hệ thống logistics – cảng biển.

Hội thảo cũng dành nhiều nội dung thảo luận xoay quanh việc đánh giá thực trạng khai thác, nhu cầu thị trường, cũng như các giải pháp thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ logistics tại khu vực Cái Mép – Thị Vải.

Các chuyên gia và đại diện từ các cơ quan ban ngành trực tiếp giải đáp thắc mắc và trao đổi cùng các doanh nghiệp.

Thông qua hội thảo lần này, TCSG khẳng định vai trò tiên phong trong việc đồng hành cùng các cơ quản quản lý Nhà nước và doanh nghiệp, chủ động kiến tạo không gian đối thoại, chia sẻ thông tin quy hoạch, định hướng phát triển và đề xuất các giải pháp hành động cụ thể cho ngành logistics và cảng biển.

Tại khu vực Cái Mép – Thị Vải, TCSG hiện đang phát triển hệ sinh thái cảng biển – logistics đồng bộ với ba cảng chủ lực tại khu vực này gồm Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (TCIT), Cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải (TCTT) và Cảng Tân Cảng – Cái Mép (TCCT) cùng với mạng lưới cảng feeder quan trọng bậc nhất của quốc gia như cảng Tân Cảng Cát Lái, Tân Cảng Hiệp Phước và cảng liên kết như cảng Phước An cũng như mạng lưới các ICD, depot, kho... được kết nối với các hình thức vận tải thủy, bộ rộng khắp.

Hệ sinh thái này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực tiếp nhận các tuyến dịch vụ kết nối giữa Việt nam và các thị trường quốc tế, tối ưu hóa chuỗi dịch vụ logistics và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các hãng tàu, khách hàng trong nước và quốc tế.

Ông Trương Tấn Lộc – Giám đốc Marketing Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn kiêm Chủ tịch HĐTV cảng Quốc tế - Tân Cảng Cái Mép (TCIT) trình bày tại Hội thảo

Hội thảo không chỉ mang lại giá trị thông tin, kết nối và định hướng chiến lược cho cộng đồng doanh nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình hiện thực hóa mục tiêu đưa Cái Mép – Thị Vải trở thành trung tâm cảng biển – logistics hiện đại, bền vững, gắn kết chặt chẽ với chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.