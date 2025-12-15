Thứ Hai, 15/12/2025

Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh sẽ khởi công và khánh thành 10 dự án lớn ngày 19/12

Hồng Quang

15/12/2025, 08:48

Ngày 19/12 tới đây, TP. Hồ Chí Minh sẽ chứng kiến một sự kiện quan trọng khi đồng loạt khởi công và khánh thành 10 dự án lớn, đánh dấu một bước tiến mới trong việc phát triển hạ tầng của Thành phố...

Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp ngày 10/12 về tiến độ khởi công, hoàn thành các dự án, công trình dự kiến tổ chức vào dịp 19/12 tới và 15/1/2026, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của chính quyền địa phương nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội ngày càng cao.

Trong số 10 dự án này, có 6 dự án đầu tư công sẽ được khởi công, bao gồm: xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên tại số 4 Phạm Ngọc Thạch với mức đầu tư lên tới 2.240 tỷ đồng. Công trình này dự kiến sẽ trở thành một biểu tượng văn hóa mới của Thành phố với quy mô 21 tầng và 4 tầng hầm, trên diện tích đất hơn 14.000 m2; Dự án nâng cấp và mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân với tổng mức đầu tư 3.690 tỷ đồng, hứa hẹn cải thiện đáng kể giao thông khu vực.

Đáng chú ý, hai đoạn của Vành đai 2 TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông đô thị, giúp giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu.

Ngoài ra, dự án xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài giai đoạn 1 cũng được khởi công với tổng mức đầu tư 2.422 tỷ đồng, nhằm kết nối TP. Hồ Chí Minh với tỉnh Tây Ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương và phát triển kinh tế vùng.

Cùng với đó, cầu đường Nguyễn Khoái với tổng mức đầu tư 3.724 tỷ đồng cũng sẽ chính thức khởi công, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của Thành phố.

Dịp này, TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ thông xe kỹ thuật cho phần tuyến chính cầu cạn thuộc dự án Vành đai 3, và khánh thành dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân tại phường Vũng Tàu.

Ngoài các dự án đầu tư công, TP. Hồ Chí Minh còn có hai dự án ngoài ngân sách sẽ được động thổ, bao gồm tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ và dự án Khu dân cư Trung tâm Sài Gòn - Sài Gòn Downtown Residence. Đây là những dự án quan trọng, không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng giao thông mà còn thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao Sở Xây dựng làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo các dự án được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả. Các chủ đầu tư cũng được yêu cầu hoàn thành thủ tục pháp lý và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tổ chức lễ khởi công và khánh thành một cách trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả.

Việc đồng loạt khởi công và khánh thành 10 dự án lớn không chỉ thể hiện quyết tâm của TP. Hồ Chí Minh trong việc phát triển hạ tầng mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đây là bước đi quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Từ khóa:

công trình hạ tầng TP. Hồ Chí Minh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài khởi công dự án TP. Hồ Chí Minh Khu dân cư Trung tâm Sài Gòn Nhà văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ Vành đai 2 TP. Hồ Chí Minh Vneconomy

