Kẻ “đơn độc” giữa làn sóng "hưng phấn AI" của Mỹ

Dario Amodei, Giám đốc điều hành Anthropic, một trong những thế lực AI hàng đầu hiện nay, nhiều lần không ngại đưa ra quan điểm trái ngược với chính sách phát triển AI của Nhà trắng…
Khác với phần đông giới công nghệ, Dario Amodei, Giám đốc điều hành Anthropic, có cách tiếp cận với các chính sách phát triển AI của Nhà trắng có phần “bướng bỉnh”.
"MỌT SÁCH" VẬT LÝ - ƯỚC MƠ TRỞ THÀNH NHÀ KHOA HỌC THUẦN TUÝ
Ông từng không ít lần công khai phản đối chính sách thúc đẩy phát triển AI bằng cách giảm bớt các quy định. Dario Amodei cho rằng quan điểm buông lỏng quản lý có thể đẩy công nghệ này vào tương lai đầy rủi ro.
Tháng 3 vừa qua, Dario Amodei đã chấm dứt hợp tác với hãng luật Skadden Arps sau khi biết họ có mối liên kết với ông Trump.
Cuối tháng 5, Dario Amodei thậm chí gây xôn xao khi cảnh báo AI có thể khiến một nửa số việc làm văn phòng mới biến mất, đi ngược thông điệp lạc quan của Mỹ về lợi ích kinh tế từ AI.
Theo Wall Street Journal, những động thái này đã đưa Anthropic vào thế đối đầu trực diện với chính quyền ông Trump.
Mặc dù vậy, cuộc đối đầu này lại được đánh giá sẽ góp phần định hình tương lai của cả ngành trí tuệ nhân tạo - được dự báo sẽ làm thay đổi cả nền kinh tế Mỹ - trị giá hàng nghìn tỷ USD.
Austin Carson, Giám đốc điều hành SeedAI, một tổ chức phi lợi nhuận về chính sách AI, nhận định: “Đây là cuộc xung đột ý thức hệ cốt lõi trong AI”.
Nhưng, đây là một chiến lược đầy rủi ro đối với Anthropic, cái tên chỉ mới nổi lên gần đây như một thế lực trong lĩnh vực AI và cũng là một trong số ít những tên tuổi lớn trong ngành công khai chỉ trích chính sách của Nhà trắng.
Dù vậy, chatbot của công ty đang nhận được đánh giá cao từ giới lập trình viên và các nhà phát triển. Mới đây, Anthropic huy động vốn với mức định giá lên tới 183 tỷ USD, thậm chí vượt qua giá trị thị trường của Boeing. Tháng 7 vừa qua, công ty cũng đã ký một thỏa thuận “béo bở” với Bộ Quốc phòng Mỹ bao gồm cả phối hợp với Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ.
Thế nhưng, giống với đa số công ty AI hiện nay, Anthropic vẫn đang mắc kẹt trong cuộc đua AI khốc liệt, tiêu tốn tiền mặt với tốc độ chóng mặt. Nếu cuộc đối đầu chính trị leo thang, Anthropic có nguy cơ mất các hợp đồng trị giá hàng tỷ USD với chính phủ và phải đối mặt với nhiều sức ép khác.
“Dù tốn kém đến đâu, chúng tôi vẫn sẽ nói ra điều mình đồng tình, và cả những gì chúng tôi phản đối”, Dario Amodei khẳng định trong một cuộc phỏng vấn.
Xuất thân là một “mọt sách” vật lý, có bằng tiến sĩ của Đại học Princeton, Dario Amodei, từng mơ ước trở thành một nhà khoa học thuần túy.
“Tôi lớn lên ở San Francisco trong thời kỳ bùng nổ công nghệ. Google, Yahoo, Microsoft, tất cả đều rầm rộ. Nhưng tôi không hứng thú. Hoàn toàn không”, ông kể với The Wall Street Journal.
Chỉ đến khi làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Stanford, ông mới nhìn thấy tiềm năng của AI như một công cụ hỗ trợ đột phá trong chăm sóc sức khỏe.
Dario Amodei gia nhập OpenAI ngay từ những ngày đầu khi tổ chức này còn hoạt động phi lợi nhuận, nhưng rời đi năm 2020 sau mâu thuẫn với Giám đốc điều hành Sam Altman về vấn đề an toàn AI, để sáng lập Anthropic.
Ông cũng là người tin tưởng vào triết lý “kiếm tiền để cho đi”, cam kết dành 80% cổ phần của mình (hiện trị giá hàng tỷ USD) cho hoạt động từ thiện cùng các đồng sáng lập khác.
CEO AI CẢNH BÁO HIỂM HOẠ AI QUYẾT LIỆT NHẤT
Ngoài đời, Dario Amodei là người ăn chay từ nhỏ, thích chăm sóc động vật. Những người quen thuộc tiết lộ trong văn phòng đặt một con bạch tuộc nhồi bông mà ông trìu mến gọi là “con bạch tuộc thông thái”.
Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài hiền lành, Dario Amodei lại là CEO AI cá tính và thẳng thắn nhất trong việc cảnh báo hiểm họa của công nghệ AI. Ông từng ước tính có 10–25% khả năng AI trở nên bất kham và gây hỗn loạn cho nhân loại.
Vì lo ngại một cuộc chạy đua công nghệ nguy hiểm, Dario Amodei từng quyết định không tung ra phiên bản đầu tiên của Claude vào mùa hè 2022. Một số nhân viên Anthropic khi đó cũng bỏ phiếu phản đối việc phát hành chatbot vì lý do tương tự. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau, OpenAI ra mắt ChatGPT, buộc Anthropic phải tăng tốc để bắt kịp. Dù vậy, Dario Amodei khẳng định ông không hối tiếc về quyết định thận trọng này.
Đối đầu với quan điểm của Dario Amodei là David Sacks, “Sa hoàng AI” của nước Mỹ hiện tại. Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Trump bổ nhiệm David Sacks, một nhà đầu tư mạo hiểm, vào vị trí “Sa hoàng AI”, chịu trách nhiệm điều phối và giám sát chiến lược AI của Nhà Trắng. David Sacks công khai đánh giá Anthropic là một phần của mạng lưới “những kẻ gây rối AI”.
Trong khi David Sacks là điển hình tinh thần “liều lĩnh” đặc trưng của Thung lũng Silicon. Dario Amodei lại là con người thận trọng.
David Sacks từng là một trong những người ủng hộ nhiệt tình nhất cho ông Trump ở Thung lũng Silicon trong cuộc tranh cử. Sau khi được bổ nhiệm làm “Sa hoàng AI”, David Sacks nhanh chóng trở thành quan chức công nghệ có ảnh hưởng hàng đầu tại Washington. Giới lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ đua nhau tìm cách lấy lòng ông.
Ngoại lệ duy nhất là Dario Amodei.
David Sacks trong khi vận động gỡ bỏ hạn chế dưới thời ông Joe Biden, cho phép doanh nghiệp Mỹ như Nvidia xuất khẩu thêm chip. Bởi theo ông, việc Trung Quốc nhanh chóng đạt tiến bộ AI là bằng chứng chiến lược của ông Biden đã thất bại.
Thì Dario Amodei lại ủng hộ những sắc lệnh hành pháp năm 2023 (thời cựu Tổng thống Joe Biden) nhằm siết chặt rào chắn với những mô hình AI tiên tiến nhất, hạn chế xuất khẩu chip để ngăn chặn Trung Quốc và một số nước khác phát triển AI hiện đại.
